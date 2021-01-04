Телеканал "Україна" представляє наймилішого учасника шоу "Маска" – Циклопа

Найбільшим викликом для дизайнера стало створення величезного ока – головної деталі образу

Грандіозна прем'єра найзагадковішого на українському телебаченні проєкту "Маска" відбудеться менше ніж через два тижні, тому телеканал "Україна" продовжує розкривати його учасників. За перемогу в шоу, перший епізод якого глядачі телеканалу "Україна" побачать в суботу, 16 січня, о 21:00, і звання найсильнішого співака в масці змагатиметься міфічний гігант і одночасно наймиліший персонаж шоу – неймовірний Циклоп.

Над костюмом цього фантастичного героя працювала дизайнер Леся Патока. Вона розповідає, що матеріал для створення Циклопа замовляли за кордоном, адже в Україні такого знайти не вдалося. Різнобарвне хутро доставляли сюди аж трьома посилками.

Але найбільшим викликом для дизайнера стало створення величезного ока – головної деталі образу. В діаметрі воно досягає 1 метра, тому майстри довго міркували, де ж їм взяти форму такого розміру. Вихід був знайдений – величезне око зробили за допомогою фітнес-кулі, з якої зняли гіпсову форму, після чого відлили силіконову форму, а в неї залили пластик. Зверху ж гігантське око вручну розписували майстри.

Персонаж шоу "Маска" Циклоп Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"У більшості костюмів неможливо повернути шию, а у випадку з Циклопом – взагалі нічого. Ми вчили зірку, яка буде ховатися під костюмом, рухати попкою – для цього потрібно повністю розвернутися. Незважаючи на те, що в такому костюмі неможливо передати ніяких емоцій, наш Циклоп – нереально миле створіння. Згодом він навчився складатися, піднімати ручки і рухати ніжками", – розповідає художник по костюмах шоу-детектива" Маска "Леся Патока.

Образ Циклопа складається з декількох частин – це сам костюм, який одягається за принципом комбінезона, далі – ручки, а в кінці – велика голова-маска, яка стоїть на плечах. Її неможливо ні закріпити, ні підв'язати до костюму, так що зірці на сцені шоу доводиться ще й балансувати. А маленькі отвори, через які знаменитість має можливість бачити, приховані над величезним оком Циклопа.

Нагадаємо, український проєкт "Маска" на телеканалі "Україна" буде складатися з рекордних для популярного формату The Masked Singer 12 епізодів і вражає своїми масштабами. Учасниками музичного шоу-детектива "Маска" стануть українські зірки – актори, музиканти, коміки, спортсмени, політики, ведучі та співаки. Але їх особистості – таємниця, розгадати яку повинні глядачі. Ведучим телепроєкту стане Володимир Остапчук.

Раніше повідомлялося, що телеканал "Україна" розпочав зйомки грандіозного шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися