Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Телеканал "Україна" представляє наймилішого учасника шоу "Маска" – Циклопа

4 січня, 14:45

Найбільшим викликом для дизайнера стало створення величезного ока – головної деталі образу

Грандіозна прем'єра найзагадковішого на українському телебаченні проєкту "Маска" відбудеться менше ніж через два тижні, тому телеканал "Україна" продовжує розкривати його учасників. За перемогу в шоу, перший епізод якого глядачі телеканалу "Україна" побачать в суботу, 16 січня, о 21:00, і звання найсильнішого співака в масці змагатиметься міфічний гігант і одночасно наймиліший персонаж шоу – неймовірний Циклоп.

Над костюмом цього фантастичного героя працювала дизайнер Леся Патока. Вона розповідає, що матеріал для створення Циклопа замовляли за кордоном, адже в Україні такого знайти не вдалося. Різнобарвне хутро доставляли сюди аж трьома посилками.

Але найбільшим викликом для дизайнера стало створення величезного ока – головної деталі образу. В діаметрі воно досягає 1 метра, тому майстри довго міркували, де ж їм взяти форму такого розміру. Вихід був знайдений – величезне око зробили за допомогою фітнес-кулі, з якої зняли гіпсову форму, після чого відлили силіконову форму, а в неї залили пластик. Зверху ж гігантське око вручну розписували майстри.

Персонаж шоу "Маска" Циклоп
Персонаж шоу "Маска" Циклоп
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"У більшості костюмів неможливо повернути шию, а у випадку з Циклопом – взагалі нічого. Ми вчили зірку, яка буде ховатися під костюмом, рухати попкою – для цього потрібно повністю розвернутися. Незважаючи на те, що в такому костюмі неможливо передати ніяких емоцій, наш Циклоп – нереально миле створіння. Згодом він навчився складатися, піднімати ручки і рухати ніжками", – розповідає художник по костюмах шоу-детектива" Маска "Леся Патока.

Образ Циклопа складається з декількох частин – це сам костюм, який одягається за принципом комбінезона, далі – ручки, а в кінці – велика голова-маска, яка стоїть на плечах. Її неможливо ні закріпити, ні підв'язати до костюму, так що зірці на сцені шоу доводиться ще й балансувати. А маленькі отвори, через які знаменитість має можливість бачити, приховані над величезним оком Циклопа.

Нагадаємо, український проєкт "Маска" на телеканалі "Україна" буде складатися з рекордних для популярного формату The Masked Singer 12 епізодів і вражає своїми масштабами. Учасниками музичного шоу-детектива "Маска" стануть українські зірки – актори, музиканти, коміки, спортсмени, політики, ведучі та співаки. Але їх особистості – таємниця, розгадати яку повинні глядачі. Ведучим телепроєкту стане Володимир Остапчук.

Раніше повідомлялося, що телеканал "Україна" розпочав зйомки грандіозного шоу "Маска".

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Названо найпопулярніший телеканал України в 2020 році Стала відома дата прем'єри грандіозного шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Договір про нерозголошення і заборона на розмови: Володимир Остапчук розповів секретні деталі шоу "Маска" Шоу "Маска" буде дивувати величезними декораціями, тривимірною сценою і костюмами. Коли ж прем'єра?
телеканал Україна шоу Маска
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Сьогодні, 10:54Events

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Сьогодні, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

Вчора, 22:17Fun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

Вчора, 19:16Events

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Вчора, 14:15Fun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Вчора, 12:15Fun

Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Вчора, 11:31Food

Що приготувати на вечерю на Різдво: рецепти святкових страв

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняEvents

Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Закуски на новогодний стол: варианты праздничных угощений
Закуски на новогодний стол: варианты праздничных угощений
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти