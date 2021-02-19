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Вебинары от всеукраинского проекта "Бути поруч" – встречи с экспертами-онкологами и ответы на актуальные вопросы пациентов

Противостояние раку охватывает целый комплекс мероприятий, каждое из которых – неотъемлемая часть успешного лечения

4 февраля весь мир отмечает День борьбы с онкозаболеваниями – проблемой, которая занимает одно из ведущих мест в современном обществе. Но хотя диагноз "рак" – это тяжелое испытание и для больного, и для его окружения, благодаря современному уровню развития медицины он не является приговором. Поэтому с онкологией можно и нужно бороться.

Противостояние такому серьезному заболеванию, как рак, – длительное и охватывает целый комплекс мероприятий, каждое из которых является неотъемлемой частью успешного лечения. Это и организация эффективной терапии, и организация питания, и оказание психологической помощи, и формирование у пациента правильного настроя для преодоления болезни.

Чтобы поддержать онкологических больных и их окружение, компания "Нутриция Украина" – эксперт в области производства специализированного питания для онкопациентов – запустила Всеукраинскую социально-образовательную кампанию "Бути поруч" при участии экспертов медицинского сообщества, психоонкологов и пациентских организаций. Цель проекта – это предоставление качественной информации о проблеме рака и методах борьбы с ним; информации о правильном и специализированном питании во время терапии; помощь в борьбе с канцерофобией в обществе и предоставление психологической поддержки онкопациентам и их близким.

При поддержке компании "Нутриция Украина", в рамках проекта регулярно проводятся бесплатные вебинары – встречи с экспертами-онкопсихологами, врачами, представителями пациентских и социальных организаций, на которых обсуждаются самые актуальные темы для онкобольных и их родных. Во время таких встреч у слушателей есть возможность задать вопрос эксперту в прямом эфире и получить на него ответ.

В 2020 году было проведено пять таких встреч, и, в частности, три были посвящены питанию и его роли в комплексном лечении рака, – ведь правильный рацион позволяет больному поддерживать силы для противостояния онкологии и возможным осложнениям. Так как значение питания для комплексной терапии рака сложно переоценить, отдельный раздел на Всеукраинской онлайн-платформе проекта посвящен полноценному и специализированному питанию онкопациентов.

О расписании будущих встреч, ближайшая из которых запланирована на 23 февраля 2021 года, можно узнать в разделе "События" на онлайн-платформе проекта. В этом же разделе, а также на youtube-канале "Nutricia Medical" можно просмотреть записи уже проведенных вебинаров.

Рак – это тяжелый вызов для любого человека. Однако тот, кто владеет информацией, владеет миром. Поэтому для того, чтобы принять взвешенное решение о своем лечении, стоит получить полную и объективную экспертную информацию о болезни и путях ее преодоления, а также помнить, что правильная нутритивная поддержка и положительное психоэмоциональное состояние являются такими же важными составляющими успешного лечения, как и сама терапия.

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