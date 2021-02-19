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Вебінари від Всеукраїнського Проєкту "Бути поруч" – зустрічі з експертами-онкологами та відповіді на актуальні питання пацієнтів

Протистояння раку охоплює цілий комплекс заходів, кожний з яких – невід'ємна частина успішного лікування

4 лютого увесь світ відзначав День боротьби з онкозахворюваннями – проблемою, яка посідає одне з провідних місць у сучасному суспільстві. Втім, хоча діагноз "рак" є важким випробуванням і для хворого, і для його оточення, завдяки сучасному рівню розвитку медицини він не є вироком. Тож, з онкологією можна і треба боротися.

Протистояння такому серйозному захворюванню, як рак, є тривалим і охоплює цілий комплекс заходів, кожен з яких є невід’ємною складовою успішного лікування. Це і організація ефективної терапії, і організація харчування, і надання психологічної допомоги та формування у пацієнта правильного настрою для подолання хвороби.

Аби підтримати онкологічних хворих та їхнє оточення компанія "Нутриція Україна" – експерт у галузі виробництва спеціалізованого харчування для онкопацієнтів – запустила Всеукраїнську соціально-освітню кампанію "Бути поруч" за участі експертів медичної спільноти, психоонкологів та пацієнтських організацій. Метою проєкту є надання якісної інформації про проблему раку та методи боротьби з ним; інформації про правильне і спеціалізоване харчування під час терапії; сприяння боротьбі з канцерофобією у суспільстві та надання психологічної підтримки онкопацієнтам та їхнім близьким.

За сприяння компанії "Нутриція Україна", у рамках проєкту регулярно проводяться безкоштовні вебінари – зустрічі з експертами-онкопсихологами, лікарями, представниками пацієнтських та соціальних організацій, на яких обговорюються найактуальніші теми для онкохворих та їхніх рідних. Під час таких зустрічей у слухачів є можливість поставити питання експерту у прямому ефірі та отримати відповідь на нього.

У 2020 році було проведено п’ять таких зустрічей, і, зокрема, три було присвячено харчуванню і його ролі у комплексному лікуванні раку, – адже правильний раціон дозволяє хворому підтримувати сили для протистояння онкології та можливим ускладненням. Оскільки значення харчування для комплексної терапії онкозахворювань важко переоцінити, окремий розділ на Всеукраїнській онлайн-платформі проєкту присвячено повноцінному та спеціалізованому харчуванню онкопацієнтів.

Про розклад майбутніх зустрічей, найближчу з яких заплановано на 23 лютого 2021 року, можна дізнатися у розділі "Події" на онлайн-платформі проєкту. У цьому ж розділі, а також на youtube-каналі "Nutricia Medical" можна переглянути записи вже проведених вебінарів.

Рак – це важкий виклик для будь-якої людини. Втім, той, хто володіє інформацією, володіє світом. Тож, для того, аби прийняти зважене рішення щодо свого лікування, варто отримати повну і об’єктивну експертну інформацію про хворобу і шляхи її подолання, а також пам’ятати, що правильна нутритивна підтримка та позитивний психоемоційний стан є такими ж важливими складовими успішного лікування, як і, власне, терапія.

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