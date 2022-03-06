Успокоительные при беременности – какие препараты можно будущим мамам во время войны

Беременным в стрессе помогут дыхательные упражнения, пустырник, валериана, новопассит и препараты магния в таблетках. Корвалдин – только в экстренных случаях

Успокоительные при беременности принимать можно, такие как валериана, новопассит, препараты магния / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Из-за действий оккупационных войск РФ сотни украинских будущих мам находятся в стрессе и переживают за жизнь еще нерождённых малышей. Какие успокаивающие можно принимать беременным, подсказала акушер-гинеколог Людмила Шупенюк в Телеграм-канале Ukrainian NOW.

Как бы сейчас ни было тяжело успокоиться, беременным женщинам важно держать эмоции под контролем, ведь они отвечают не только за свою жизнь, но и за жизнь ребенка. А все эмоции мамы передаются малышу, поэтому будущим мамам в стрессовых ситуациях важно глубоко дышать – вдох/выдох открытым ртом.

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Беременным женщинам важно держать эмоции под контролем, ведь они отвечают не только за свою жизнь, но и за жизнь ребенка / Фото: Ukraine Now

Если не помогает, тогда можно использовать медикаменты, безопасные для беременных:

пустырник в таблетках (не спиртовой)

валериана в таблетках

новопассит

препараты магния.

Эти таблетки принимают по 1-2 штуки 3 раза в день, на протяжении длительного времени.

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Если же эти лекарства не помогают, то можно попробовать корвалдин, но только в том случае, если будущая мама на грани истерики или нервного срыва. Если чувствуете ускоренное сердцебиение, повысилось давление, то можно принять 40 капель.

Важно! Корвалдин не рекомендуется принимать до 12 недель беременности! И помните, что это сильнодействующий препарат, который нельзя принимать ежедневно!

Также будущим мамам сейчас можно получить психологическую помощь онлайн, читайте "Как получить помощь психотерапевта бесплатно – список специалистов".

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Если же нужна помощь терапевта, кардиолога или другого врача, ищите контакты в материале "Как найти врача – бесплатная медпомощь онлайн во время военного положения".