Заспокійливі під час вагітності – які препарати можна майбутнім мамам під час війни

Через дії окупаційних військ РФ сотні українських майбутніх мам перебувають у стресі і переживають за життя ще не народжених малюків. Які заспокійливі можна приймати вагітним, підказала акушер-гінеколог Людмила Шупенюк в телеграм-каналі Ukrainian NOW.
Хоч би як важко було заспокоїтися, вагітним жінкам важливо тримати емоції під контролем, адже вони відповідають не лише за своє життя, а й за життя дитини. А всі емоції мами передаються малюкові, тож майбутнім мамам у стресових ситуаціях важливо глибоко дихати – робити вдих / видих відкритим ротом.
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Якщо не допомагає, тоді можна використовувати медикаменти, безпечні для вагітних:
- пустирник у таблетках (не спиртовий)
- валеріана в таблетках
- новопасит
- препарати магнію.
Ці таблетки приймають по 1-2 штуки 3 рази на день протягом тривалого часу.
Якщо ж ці ліки не допомагають, можна спробувати корвалдин, але тільки в тому випадку, якщо майбутня мама на межі істерики або нервового зриву. Якщо відчуваєте прискорене серцебиття, підвищився тиск, можна прийняти 40 крапель.
Важливо! Корвалдін не рекомендується приймати до 12 тижнів вагітності! І пам'ятайте, що це сильнодіючий препарат, який не можна приймати щодня!
Також майбутнім мамам зараз можна отримати психологічну допомогу онлайн, читайте Як отримати допомогу психотерапевта безкоштовно – список фахівців.
Якщо ж потрібна допомога терапевта, кардіолога або іншого лікаря, шукайте контакти у матеріалі "Як знайти лікаря – безкоштовна медична допомога онлайн під час воєнного стану".