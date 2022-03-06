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Заспокійливі під час вагітності – які препарати можна майбутнім мамам під час війни

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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6 березня, 10:35
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Вагітним у стресі допоможуть дихальні вправи, пустирник, валеріана, новопасит і препарати магнію в пігулках. Корвалдін – тільки в екстрених випадках
Заспокійливі при вагітності можна приймати, такі як валеріана, новопасит, препарати магнію
Заспокійливі при вагітності можна приймати, такі як валеріана, новопасит, препарати магнію / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

Через дії окупаційних військ РФ сотні українських майбутніх мам перебувають у стресі і переживають за життя ще не народжених малюків. Які заспокійливі можна приймати вагітним, підказала акушер-гінеколог Людмила Шупенюк в телеграм-каналі Ukrainian NOW.

Хоч би як важко було заспокоїтися, вагітним жінкам важливо тримати емоції під контролем, адже вони відповідають не лише за своє життя, а й за життя дитини. А всі емоції мами передаються малюкові, тож майбутнім мамам у стресових ситуаціях важливо глибоко дихати – робити вдих / видих відкритим ротом.

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Вагітним жінкам важливо тримати емоції під контролем, адже вони відповідають не лише за своє життя, а й за життя дитини
Вагітним жінкам важливо тримати емоції під контролем, адже вони відповідають не лише за своє життя, а й за життя дитини / Фото: Ukraine Now

Якщо не допомагає, тоді можна використовувати медикаменти, безпечні для вагітних:

  • пустирник у таблетках (не спиртовий)
  • валеріана в таблетках
  • новопасит
  • препарати магнію.

Ці таблетки приймають по 1-2 штуки 3 рази на день протягом тривалого часу.

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Якщо ж ці ліки не допомагають, можна спробувати корвалдин, але тільки в тому випадку, якщо майбутня мама на межі істерики або нервового зриву. Якщо відчуваєте прискорене серцебиття, підвищився тиск, можна прийняти 40 крапель.

Важливо! Корвалдін не рекомендується приймати до 12 тижнів вагітності! І пам'ятайте, що це сильнодіючий препарат, який не можна приймати щодня!

Також майбутнім мамам зараз можна отримати психологічну допомогу онлайн, читайте Як отримати допомогу психотерапевта безкоштовно – список фахівців.

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Якщо ж потрібна допомога терапевта, кардіолога або іншого лікаря, шукайте контакти у матеріалі "Як знайти лікаря – безкоштовна медична допомога онлайн під час воєнного стану".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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