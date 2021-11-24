Житній або пшеничний – який хліб корисніший і містить більше клітковини

Хліб із 100% рафінованого зерна і з рафінованим борошном, як основним – найменш поживний і корисний. Якого хліба варто уникати, розповіли канадські медики у журналі Nutrients.
Чи варто відмовлятися від хліба?
Відмовитися від хліба зовсім не варто оскільки до складу цього продукту входять речовини, необхідні для повноцінного функціонування організму.
Наприклад, вміст клітковини у хлібі задовольняє потребу людини у вітамінах групи В. Також без достатньої кількості клітковини, тобто харчових волокон, неможлива нормальна робота нашої системи травлення.
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Але далеко не весь хліб, який нам пропонують, містить достатньо клітковини. А ось натрію, мається на увазі харчової соди, у деяких сортах хліба досить багато: такі сорти хліба добре продаються, але мають менш сприятливий вміст поживних речовин.
Харчові волокна містяться у всіх видах хліба, але різниця полягає у кількості. Для забезпечення потреби організму в клітковині, особливо в нерозчинній, краще обирати цільно-або мультизерновий хліб.
Який хліб корисніший для здоров'я
Корисніше хліб із цільнозернового, а не з рафінованого борошна. Цільнозернове борошно буває житнє, пшеничне, вівсяне, ячмінне. При його виготовленні перемелюють неочищені зерна, так склад насичується оболонками та висівками.
У цьому борошні буде достатньо не тільки клітковини, а й вітамінів, мікронутрієнтів. Такий хліб покращує перистальтику кишківнику, виводить з організму солі важких металів та шкідливі продукти розпаду.
Також раніше ми писали, у яких продуктах ще багато клітковини.
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