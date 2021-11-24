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Житній або пшеничний – який хліб корисніший і містить більше клітковини

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
24 листопада, 07:30
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Купуючи хліб, звертайте увагу з якого борошна він зроблений, якщо хочете отримати максимум користі. Чим цільнозернове борошно краще за рафіноване – у дослідженні
Корисніший і містить більше клітковини як житный, так і пшоничний хліб з цільнозернового борошна
Корисніший і містить більше клітковини як житный, так і пшоничний хліб з цільнозернового борошна / Фото: freepik.com

Хліб із 100% рафінованого зерна і з рафінованим борошном, як основним – найменш поживний і корисний. Якого хліба варто уникати, розповіли канадські медики у журналі Nutrients.

Чи варто відмовлятися від хліба?

Відмовитися від хліба зовсім не варто оскільки до складу цього продукту входять речовини, необхідні для повноцінного функціонування організму.

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Наприклад, вміст клітковини у хлібі задовольняє потребу людини у вітамінах групи В. Також без достатньої кількості клітковини, тобто харчових волокон, неможлива нормальна робота нашої системи травлення.

Далеко не весь хліб, який нам пропонують, містить достатньо клітковини
Далеко не весь хліб, який нам пропонують, містить достатньо клітковини / Фото: unsplash.com

Але далеко не весь хліб, який нам пропонують, містить достатньо клітковини. А ось натрію, мається на увазі харчової соди, у деяких сортах хліба досить багато: такі сорти хліба добре продаються, але мають менш сприятливий вміст поживних речовин.

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Харчові волокна містяться у всіх видах хліба, але різниця полягає у кількості. Для забезпечення потреби організму в клітковині, особливо в нерозчинній, краще обирати цільно-або мультизерновий хліб.

Який хліб корисніший для здоров'я

Корисніше хліб із цільнозернового, а не з рафінованого борошна. Цільнозернове борошно буває житнє, пшеничне, вівсяне, ячмінне. При його виготовленні перемелюють неочищені зерна, так склад насичується оболонками та висівками.

У цьому борошні буде достатньо не тільки клітковини, а й вітамінів, мікронутрієнтів. Такий хліб покращує перистальтику кишківнику, виводить з організму солі важких металів та шкідливі продукти розпаду.

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Також раніше ми писали, у яких продуктах ще багато клітковини.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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