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Почему пациенты с сахарным диабетом в Украине не достигают компенсации и как это изменить

Люди с сахарным диабетом могут жить полноценной жизнью, если сознательно и активно подойти к лечению

Материал подготовлен журналистом segodnya.ua в сотрудничестве с Татьяной Юзвенко, д. мед. н., профессором, старшим научным сотрудником, врачом-эндокринологом высшей категории, заместителем директора по науке в Украинском научно-практическом центре эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МОЗ Украины, и Любовью Соколовой, д. мед. н., врачом высшей категории, старшим научным сотрудником, руководителем отдела диабетологии Института эндокринологии и обмена веществ им. Комиссаренко НАМН Украины.

Пациенты с сахарным диабетом могут жить полноценной жизнью и иметь минимальный риск осложнений. Для этого нужно достичь компенсации заболевания. "При этом гликированный гемоглобин должен быть <7%. Парадокс в том, что большинство пациентов в Украине не знают этого и, к сожалению, многие врачи считают такую цель недостижимой", – говорит Татьяна Юзвенко, д. мед. н., профессор, врач-эндокринолог высшей категории, заместитель директора по науке Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МОЗ Украины. Именно в этом, по мнению эксперта, заключается основная причина того, почему 90% пациентов с сахарным диабетом в Украине не достигают компенсации. Но иметь компенсированное заболевание – абсолютно реально. И об этом свидетельствует история Романа Власенко.

Тридцать лет с сахарным диабетом

Диагноз "сахарный диабет 1-го типа" Роман услышал, когда был шестилетним ребенком. И вот уже 30 лет он живет с этой болезнью. Роман рассказал, как ему удалось компенсировать сахарный диабет.

Первое, что делает мужчина, – не менее 4-5 раз в день измеряет уровень сахара в крови. Во-вторых, использует для лечения современный аналоговый инсулин. "Я его получаю бесплатно по рецепту врача, сейчас беру раз в три месяца. Ничего доплачивать не надо, ведь показатели гликированного гемоглобина у меня – менее 7%. Это – главное условие для бесплатного получения препаратов для лечения сахарного диабета", – комментирует Роман Власенко. В-третьих, Роман постоянно находится на связи с несколькими врачами-эндокринологами и пытается минимум раз в год на 10-14 дней ложиться в дневной стационар для проведения обследований. "Это мне нужно, чтобы понимать, в каком состоянии находится организм, есть ли осложнения, или прогрессируют ли они", – объясняет он.

Также важное место в его жизни занимает умеренная физическая активность – Роман очень любит велопрогулки. И, конечно, он скрупулезно следит за своим рационом. Прежде всего он ведет тщательный подсчет углеводов (или так называемых хлебных единиц). Человек с сахарным диабетом должен это знать для того, чтобы понимать, какую дозу инсулина необходимо ввести. Чем больше углеводов, тем большая доза инсулина требуется. "Если инсулина будет больше, чем съел углеводов, возникает такое состояние, как гипогликемия, – рассказывает Роман. – Среди ее симптомов – слабость, тремор конечностей, можно даже потерять сознание. Если при этом вовремя не оказать помощь, то человек может получить серьезные осложнения или умереть. Поэтому действительно важно сохранять баланс между тем, что съели, какие были физические нагрузки и тем, какую дозу инсулина вы ввели".

Роль врачей в процессе достижения пациентами компенсации

По мнению врача-эндокринолога Татьяны Юзвенко, роль врача в компенсации сахарного диабета ключевая. "Он должен вовремя поставить пациенту диагноз сахарного диабета, определить лечение и его цель – достижение показателей гликированного гемоглобина менее 7%, – объясняет эксперт. – Очень важен активный диалог пациента с врачом". Так, например, Роман Власенко постоянно консультируется с несколькими врачами-эндокринологами. "Сначала медики объясняли мне, что такое диабет, как с ним жить, почему нужно постоянно измерять уровень сахара и делать инъекции инсулина, – рассказывает он. – Сейчас я обращаюсь к врачам, когда, например, делаю все как обычно, но все равно держится высокий уровень сахара или возникают частые гипогликемии. Они консультируют, какие нужно в таких случаях сделать анализы и что означают их результаты. Могут посоветовать изменить дозу препарата или, возможно, вообще схему лечения".

Критерии лечения сахарного диабета

"Сегодня в Украине для лечения пациентов с сахарным диабетом существует несколько международных протоколов, которые врачи могут использовать в своей клинической практике, и протоколы, которые в 2012 году были разработаны украинскими специалистами и утверждены Минздравом", – рассказывает Любовь Соколова, д. мед. н., врач высшей категории, руководитель отдела диабетологии Института эндокринологии и обмена веществ им. Комиссаренко НАМН Украины. И они, по словам эксперта, нуждаются в обновлении. Ведь за последние 8 лет, прошедших с момента утверждения национальных протоколов, например, появились новые сахароснижающие препараты. "Они отвечают современным требованиям лечения пациентов с сахарным диабетом и их нужно добавить к этим протоколам", – комментирует Любовь Соколова. О том, что украинские клинические протоколы нуждаются в обновлении, говорит и Татьяна Юзвенко.

Подходит назначенное пациенту с СД лечение или нет, врач-эндокринолог видит, анализируя следующие критерии:

уровень сахара натощак должен быть 4,4-7,2 ммоль/л;

сахар через 2 часа после приема пищи должен быть менее 10 ммоль/л;

гликированный гемоглобин для большинства пациентов с сахарным диабетом должен быть менее 7%.

"Эти критерии написаны в рекомендациях Американской диабетической ассоциации, и они действительны и в Украине, – объясняет Любовь Соколова. – Если состояние пациента соответствует им, значит, его сахарный диабет компенсирован. Следовательно, лечение назначено правильно, и пациенту нужно придерживаться тех рекомендаций, которые дал ему врач, то есть самостоятельно контролировать свое состояние".

Роль пациента, врача, государства: что нужно сделать, чтобы решить проблему некомпенсации диабета

Терапия всегда начинается с объяснения пациенту, зачем ему нужно лечиться, уверена Татьяна Юзвенко. "Человеку следует понимать, зачем что-то менять в жизни. Потому что без мотивации нет действия, – объясняет эксперт. – Конечно, вклад в лечение делает не только врач, который должен поставить диагноз, назначить лечение, а также мотивировать человека. Пациенту необходимо сознательно подойти к лечению, заняв активную позицию".

"Пациент с сахарным диабетом должен нести ответственность за свое здоровье. Если он не будет следовать рекомендациям, которые ему предоставил врач, ему не удастся компенсировать диабет. Нужна персональная ответственность. Врач не будет вместо пациента измерять показатели гликемии, делать инъекцию инсулина, или ходить в спортзал", – комментирует Любовь Соколова. "И государство должно внедрить обучение пациентов с сахарным диабетом. Ведь это тоже фактор успеха лечения. В других странах это урегулировано", – рассказывает Татьяна Юзвенко. Также, по мнению эксперта, текущей системе реимбурсации не хватает четко прописанного алгоритма: когда, на каком этапе лечения врачу следует пересмотреть схему лечения своего пациента и изменить ее, если текущее лечение неэффективно – выбрать другой вид инсулина или откорректировать дозу инсулина.

"У нас есть программа возмещения стоимости инсулинов, это так называемая система реимбурсации. Это очень прогрессивно и соответствует мировым практикам. В нее входят все инсулины, которые есть в других странах мира. Эта система включает ценообразование инсулинов, в ней четко прописано, какие группы пациентов могут бесплатно получать инсулин, а какие должны доплатить, – комментирует Татьяна Юзвенко. – Но, к сожалению, система не включает критерии эффективности лечения пациентов инсулинами. То есть пациент может получать бесплатно инновационный инсулин, но в системе у него не определена цель, к которой он должен идти вместе с врачом, чтобы быть компенсированным. Такой пациент может ходить и получать бесплатный инсулин много лет и в то же время не быть компенсированным, получая неэффективную дозу инсулина. Ведь почти нигде не работают "колокольчики".

Роман Власенко дополняет, что человек с сахарным диабетом должен раз в три месяца проходить тест на определение уровня гликированного гемоглобина, чтобы подтвердить эффективность лечения. "Согласно Постановлению КМУ от 25.03.2016 №239 для бесплатного получения аналогов инсулина (= инновационных лекарств), уровень гликированного гемоглобина у пациента должен составлять менее 7,5%, что и является одним из важнейших критериев эффективности лечения, – уточняет Роман. – Что касается остальных инсулинов – действительно, критерии отсутствуют". Поэтому у нас около 90% пациентов, которые бесплатно или за небольшую доплату получают от государства инсулины, являются некомпенсированными. Эксперт рассказала, как это реализуется в других странах: Польше, Словакии, Венгрии. Там в системе реимбурсации четко прописан алгоритм. Например, пациент получает инсулин. Если через 3 месяца он не достигает компенсации, врач должен сделать коррекцию терапии. Благодаря этому уровень компенсации сахарного диабета в этих странах гораздо лучше, чем у нас.

"Сейчас как раз происходят изменения в системе реимбурсации. В следующем году ее должны передать в Национальную Службу здоровья Украины, – рассказывает Татьяна Юзвенко. – И эти критерии нужно учитывать. В эту систему будут включены семейные врачи, не только эндокринологи, как сейчас. Для них тоже необходимо четко прописать: какие должны быть критерии эффективности лечения, когда они должны направить пациента с сахарным диабетом к эндокринологу".

Следовательно, определение критериев лечения для врачей на законодательном уровне, включение их в протоколы лечения, принесет пользу и пациентам, и врачам, и государству. Врач получит механизмы, которые позволят сделать терапию более эффективной и безопасной для пациента. Пациент сможет достигать компенсации заболевания с помощью современных препаратов и предупредить осложнения, которые, в частности, могут привести к неработоспособности. А значит, таким образом снижается экономическая нагрузка на государство, экономятся средства на лечении осложнений от сахарного диабета и их последствий.

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