Осенние пилинги: пришло ли их время и кому нужна процедура

Даже щадящие пилинговые процедуры ранней осенью, когда еще солнечно, иногда требуют особого ухода за кожей. А глубокие плиниги лучше отложить до холодов

Осенние пилинги нужны почти всем, но перед процедурой обязательна консультация косметолога / Фото: freepik.com

Больше всего после процедуры пилинга опасаются появления пигментации, поэтому и бытует мнение, что процедуру можно делать только осенью. Какие пилинги сейчас актуальны, нужно ли вообще их делать, можно ли сделать пилинг в домашних условиях и кому процедура противопоказана – помогла разобраться косметолог-эстетист, инъекционист Наталия Погорелова.

Наталия Погорелова / Фото: пресс-служба

Пилинг и скраб – это одно и то же?

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Пилинг и скраб – это абсолютно разные процедуры: скраб представляет собой более кремообразный состав, содержит абразивные частички, которые шлифуют поверхностный роговой слой. С помощью скрабов можно выровнять поверхностный слой кожи (эпидермис), частицы скраба помогают отшелушить уже омертвевшие клетки.

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Но на глубокие слои эпидермиса скраб, в отличие от пилинга, никак не влияет. Пилинг же – это раствор либо гель, который проникает в более глубокие слои кожи, в дерму. Пилинги бывают поверхностные, срединные, поверхностно-срединные и глубиные – по степени проникновения в кожу.

Зачем используют пилинги, что процедура дает коже?

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Легкие пилинги используют для стимуляции обновления клеток эпидермиса, то есть верхнего слоя кожи. Также такие процедуры помогают коже "сиять", устраняя ее недостатки: кожа регенерируется, становится более мягкой и шелковистой, выравнивается ее тон.

Процедуры пилинга также помогают сузить расширенные поры, отрегулировать выработку себума, секрета, выделяемого сальными железами. И конечно же, пилинги помогают хорошо разгладить мелкие морщинки. По механизму действия пилинги делят на энзимные, ферментативные и кислотные (химические). Их тоже много, в составе может быть одна (монокилсотный пилинг) или несколько кислот.

Пилинги бывают разные, рассчитанные на сезонность в том числе / Фото: freepik.com

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Часто, чтобы получить заметный эффект, необходимо сделать несколько процедур кислотного пилинга: тогда процент кислотности продукта подбирается индивидуально в зависимости от состояния кожи. Либо пилинги с различными процентами кислотности наносятся послойно – в косметологии используется разные техники нанесения пилингов. Пилинги бывают разные, рассчитанные на сезонность в том числе.

Какие пилинги можно делать осенью

В холодное врем ягода делают более глубокие процедуры. Срединные, ретиноловые пилинги как раз делают осенью и зимой (в среднем – с середины октября и до начала апреля). Также существуют кислотные мультипилинги, которые не оказывают глубоко воздействия, но помогают полезным веществам проникнуть в более глубокие слои кожи.

Они Стимулируют выработку коллагена и эластина, разгораживая мелкие морщины. Такие пилинги подходят для лета и ранней осени, когда солнце еще достаточно активно. Биоревитализирующие пилинги направлены на решение целого ряда проблем: сузить поры, убрать морщины, убрать пигментацию и осветлить кожу и т.д. Такие пилинги не требуют долгого восстановления, они не вызывают шелушение кожи.

Важный момент!Наносить средство с SPF при выходе на улицу, когда солнце еще активно, необходимо даже после легкого щадящего пилинга.

Всем ли нужно делать пилинг

Если вы хотите иметь красивую сияющую кожу, выглядеть молодо – то всем, но вопрос частоты такой процедуры индивидуален. Если кожа еще молодая, без морщин, без высыпаний, то раз в месяц можно использовать легкий пилинг, как уходовую процедуру.

Это поможет поддерживать кожу более сияющей и помочь веществам из вашей уходовой косметики еще глубже проникать в кожу. Если кожа проблемная, с высыпаниями, то пилинги важно делать курсами, но сначала выяснить причину, которая привела к проблемной коже.

Глубокие пилинги использую для восстановления кожи лица после лечения акне / Фото: freepik.com

Если у вас не просто выскочило пару прыщей, а постоянное акне, воспаленные высыпания, то обязательно нужно проверить гормональный фон, пересмотреть питание, а работа с кожей – уже следующий этап. Плюс конечно же важен правильный домашний уход за проблемной кожей. Здесь возможно пару активных курсов пилингов зимой, а для поддержания – более щадящие пилинги, тот же мультипилинг перед летом, в апреле, например.

А можно купить средство и делать пилинги дома самостоятельно?

Пилинг дома делать можно, и даже существуют в продаже средства для поверхностных пилингов: это как правило энзимные пилинги, салфетки с AHA-кислотами (альфа-гидроксикислоты или фруктовые кислоты). Но обязательно перед такой даже домашней процедурой получите консультацию косметолога.

Особенно если вы ранее никогда не делали пилинг или не были у косметолога вообще. Специалист даст рекомендации, какое средство подойдет для вашей кожи, как ее подготовить перед процедурой, что делать после. Покупать же самому профессиональные пилинги и экспериментировать дома не стоит категорически.

А как выбрать нужную пилинговую процедуру?

Какая именно кислота в пилинге нужна вашему типу кожи – зависит от конкретной проблемы, и разобраться в этом поможет специалист. Например, чувствительной коже подходят далеко не все пилинги, с таким типом кожи работают более осторожно. Для такой кожи самый подходящий пилинг – с миндальной кислотой, он легкий, нежный, с небольшим процентом кислоты в составе.

Миндальная кислота – одна из моих любимых, поскольку она универсальная и подходит также для любого типа кожи. Она еще оказывает регенерирующее, омолаживающие, антиоксидантное действие, то есть хорошо помогает восстановить кожу, борясь с последствиями окислительного стресса. Пилинги с миндальной, а еще феруловой кислотой больше подходят для лета и теплой осени, они способствуют защите о солнца.

Миндальные и феруловые пилинги используют как уходовую процедуру или проходят курсами. Вообще рекомендуется делать курсы – это может быть от 4 до 10 процедур, в зависимой от проблемы. И только по реакции кожи можно потом определять, нужен ли вам пилинг с более высоким процентом кислоты или нет.

Для чувствительной кожи рекомендуются гелевые пилинги / Фото: freepik.com

Также для чувствительной кожи лучше брать гелевые пилинги, потому что реакция кожи более заметна. Водные растворы действуют более быстро и проконтролировать реакцию кожи на проникновение пилинга в ее более глубоки слои, сложнее. Пилииги на гелевой основе также более подходят для молодой кожи, чем для зрелой. А при проблемной коже следует выбирать специальные пилинги.

Какие пилинги рекомендуются при проблемной коже

Например, при акне используются пилинги с салициловой и азелоиновой кислотой. При пост-акне используют пировиноградную кислоту, также для проблемной кожи рекомендованы ретиноловые пилинги. Они особенно подходят для более поздней осени и зимы: ретиноевые пилинги не используют при активном солнце, потому что ретинол приводит к гиперпигментации.

Самое время для таких пилингов лучшее время – с середины октября и по март. Лучше такие пилинги пройти за зиму и к весне получить сияющую ровную кожу без видимых недостатков. Такие пилинги фототоксичны, после может возникать покраснение, наблюдается шелушение кожи, особенно если концентрация кислоты больше 1%.

Такие пилинги хорошо восстанавливают кожу после акне и постакне. Ретинол накапливается в тканях и по приходу лета поможет коже избежать пигментации. Такие процедуры делают 1-2 раза в год.

Как правильно проводят пилинги

Кожу очищают, тонизируют, потом наносят сам пилинг: количество его слоев зависит от подготовленности кожи. Если процедура вообще первая, то вам нанесут один слой, например, сделают биовитализирующий пилинг. Либо если пилинг не послойный, то будет выдерживаться определенное количество времени нахождения вещества на лице.

Также некоторые пилинги нейтрализируются специальными средствами либо смываются водой. После этого наносят успокаивающую маску и потом – крем. Специалист в зависимости от потребностей кожи может добавить такой специальный крем в ваш ежедневный уход.

Современные пилинги быстро освежают кожу и не требуют длительной реабилитации / Фото: freepik.com

Если процедура пилинга проводится в дневное время, то в конце обязательно нужно нанести средство с SPF: при пасмурной погоде с уровнем 50, при солнечной – 85. Чтобы избежать пигментации.

Ретиноевые пилинги не требуют смывания в кабинете, нужно будет умыться дома через 4 часа. Некоторые можно выдерживать до 8 часов, но обязательно слушаетесь специалиста и не передерживайте такие пилинги на лице, чтобы не получить ожог!

А какие пилинги подойдут для всех сезонов года?

На все сезоны – энзимный пилинг, он хорошо очищает, сужает поры, убирает морщины. Это пилинг для поверхностного слоя кожи, хорошо увлажнит и омолодит, поможет полезным веществами из нанесенной после процедуры маски более глубоко проникнуть в кожу. Энзимные пилинги тоже хорошо подходят для чувствительной кожи.

Также для некоторых пилинговых процедур важна предпилинговая подготовка – ее назначит косметолог, подберет вам специальный крем, лосьон или "умывалку". Это делается для подготовки кожи. После процедуры косметолог назначает уход, все моменты тщательно обсуждаются.

Есть процедуры, которые не требуют предпилинговой подготовки и специального последующего ухода. Поэтому, повторюсь, так важно перед процедурой получить консультацию профессионального косметолога.

А существуют ли противопоказании к пилингу?

Да, как и к любой процедуре, это:

острая форма простуды, ОРВИ, грипп,

обострение хронических имеющихся заболеваний,

частые герпетические высыпания, активный герпес

Очаги острого воспаления на коже – травмированные прыщи, акне, открытые ранки – категорически нет. Но в некоторых случаях при не воспаленном акне пилинги делают, все очень индивидуально.

При лактации и беременности тоже лучше не делать глубокие пилинги, мы не знаем реакцию организма. Кроме поверхностного энзимного пилинга – такая процедура не повредит маме и ребенку.

Также мы писали, как восстановить кожу лица после лета.