Зачем и кому нужны скрабы для кожи головы и волос

Мед, сливки и даже сахар вместе с морской солью – вот и готов домашний скраб для кожи головы. Но такой уход нужен не всем, а некоторым может вообще навредить

Нужен ли вам скраб для кожи головы - зависит от жирности волос и выделения кожного жира / Фото: Сегодня

Сегодня в тренде ухаживать за кожей головы с помощью скрабов: некоторые из них легко можно приготовить в домашних условиях. Но использовать скраб для очищения здоровых кожи головы и волос при нужно лишь в редких случаях.

Нужны ли скрабы для кожи головы вообще и кому, как их приготовить самому и что еще поможет сделать локоны густыми и блестящими – рассказали наши эксперты: косметолог Юлия Евсюкова и массажист, консультант по уходовым процедурам Мария Алтухова.

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Зачем нужны скрабы для кожи головы и волос

"Классический набор" по уходу за волосами и кожей головы – шампунь, соответствующий типу волос, бальзам-кондиционер и маска для волос. Достаточно ли этого или нужен еще и скраб для кожи головы, о пользе которого мы слышим все чаще? Для нормальной и/или сухой кожи головы и волос вполне достаточно.

Скрабы для кожи головы актуальны только при излишней жирности волос и некоторых заболеваниях / Фото: freepik.com

Использование же таких скрабов, как подчеркивает Юлия Евсюкова, необходимо лишь при интенсивном выделении кожного жира на коже головы, излишней жирности волос и некоторых заболеваниях.

Задача таких скрабов – глубоко очистить кожу головы и волосы от избыточного накопления себума (кожного жира), удалить ороговевшие частицы.

Иногда применение скрабов для кожи головы возможно для людей со здоровыми, но очень густыми волосами. Особенно если вы делали укладку, использовали лак или воск для волос, другие компоненты, которые "загрязнили" волосы и кожу. В остальных случаях скрабы для кожи головы могут быть рекомендованы при появлении перхоти, себорейном дерматите.

Важный момент: если перхоть может появиться после неправильного ухода за волосами, дефиците витаминов, после диеты или при частой покраске волос, укладке феном, то себорея – это нарушение работы сальных желез, вызванное грибком.

И с перхотью, и с себореей следует обратиться к трихологу: это врач, который занимается диагностикой и лечением заболеваний кожи головы и волос. И только специалист порекомендует, можно ли вам делать скраб для очищения кожи головы, нужен ли он вам вообще и, если да – то какой именно.

Есть ли противопоказания для применения таких скрабов?

Есть: в первую очередь – это любые повреждения на коже, ссадины, ранки. Также при слишком чувствительной коже головы пользоваться такими скрабами тоже не стоит – может появиться еще большее раздражение, зуд. Псориаз, экзема и другие кожные заболевания, особенно в острой форме, тоже являются противопоказаниями для применения очищающих скрабов для волос и кожи головы.

С перхотью и с себореей следует обратиться к трихологу: он назначит подходящие скрабы и другие средства / Фото: unsplash.com

К тому же частое использование таких скрабов, особенно при сухой коже головы и волосах, может вызвать еще большую сухость, ощущение стянутости кожи. А также изменить цвет локонов, если у вас окрашенные волосы. Обратите внимание: скрабы для кожи головы и скрабы для тела/лица – это разные средства.

Кожа на голове довольно нежная, поэтому экспериментировать с такими скрабами не стоит: пользуйтесь только специальными средствами для таких целей.

А как же домашние скрабы из меда и соли?

Скраб из меда и соли, как отмечает Мария Алтухова, активно используется для тела, но для кожи головы тоже в определенных случаях допустим. Однако мед – природный аллерген, поэтому при склонности к аллергическим реакциям, да еще в комплексе с чувствительной кожей головы, такой скраб не подходит.

Если же вам рекомендован такой скраб и нет противопоказаний, то сделать его самому очень просто:

морская соль мелкого помола – 4 чайные ложки,

жидкий мед – 2 столовые ложки.

Соль перемешивается с медом, смесь наносится на кожу головы, слегка массируется и смывается теплой водой.

Вместо соли можно использовать кофе – только у него один минус – частички кофе плохо вымываются из волос.

Важно! Если вы хотите использовать кофе для скрабирования чувствительной кожи головы или любой кожи лица, то берите только уже заваренную гущу молотого кофе. Просто молотый кофе сильно травмирует кожу.

Скраб из меда и соли активно используется для тела, но для кожи головы тоже иногда допустим / Фото: Сегодня

А вообще Мария солидарна с коллегой – при нормальной и/или сухой коже головы скрабировать ее не нужно. Лучше уделить больше внимания уходу за волосами и кожей головы, рационально питаться, не допускать дефицита витаминов, хорошенько отдыхать. Важно правильно подобрать шампунь, бальзам и не забывать про питательные и увлажняющие маски: их можно сделать из банана, авокадо, масла кокоса.

Рецепты домашних масок для кожи головы и волос

Маска из банана: возьмите один спелый банан, разомните его до состояния кашицы, можно добавить столовую ложку коксового масла. Смесь наносится на корни волос и далее – по длине, держится несколько часов, затем смывается шампунем, наносится бальзам.

Маска из авокадо:

Половинка авокадо (берите спелый)

Кокосовое масло или масло виноградной косточки – 2 ст. ложки.

или масло виноградной косточки – 2 ст. ложки. Авокадо разминается, смешивается с маслом, наносится на волосы и выдерживается 15-20 минут. Затем тоже смывается шампунем.

Также можно делать маски для кожи головы и волос просто из косметических масел – например, кокосовое очень хорошо подходит для этих целей. Можно нанести на корни волос, надеть шапочку и оставить маску на ночь. Если спать в шапочке сложно, то наденьте на подушку наволочку, которую потом не жалко будет выбросить. Утром тщательно смойте масло шампунем и нанесите бальзам.

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