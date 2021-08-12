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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Почему снимать макияж нужно сразу, как вернулась домой

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
12 августа, 12:30
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Переступив порог дома, сразу снимите макияж, а тем более не ложитесь спать в косметике. Что будет с кожей, если ее неправильно очищать – в материале
Снимать макияж нужно сразу по возвращении домой, а спать в косметике очень вредно
Снимать макияж нужно сразу по возвращении домой, а спать в косметике очень вредно / Фото: Коллаж: Сегодня

Тональные и пудровые средства, тушь, на которые осела городская пыль, перегружают кожу, способствуют "забиванию" пор, появлению ранних морщин. Почему макияж нужно снимать именно сразу по возвращении домой, чем вредно спать с макияжем и какие ошибки мы допускаем при уходе за кожей лица – рассказала консультант по бьюти-практикам, массажист Мария Алтухова.

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Мария Алтухова
Мария Алтухова / Фото: пресс-служба

А мы собрали для вас 10 лайфхаков, которые помогут провести август весело и с пользой.

Почему не стоит оставлять макияж на лице до вечернего умывания

Многие женщины, возвращаясь домой, сразу удаляют лишь помаду. А тушь на ресницах, тональный крем, пудру, тени и весь остальной "бьюти-арсенал" смывают, когда принимают вечерний душ и ложатся спать. Увы, но некоторые девушки и женщины так устают, что даже ложатся спать в макияже.

Но наша кожа – не менее важный орган, чем сердце или легкие. Кожа участвует в потоотделении, терморегуляции, заживлении ран. И если она недостаточно дышит, то нарушаются ее функции, кожа пересыхает, воспаляется. Косметические тональные средства и макияж блокируют поры, мешают кожному салу и поту "выходить", в итоге поры загрязняются, закупориваются, часто воспаляются.

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Во многих косметических средствах содержатся силиконы, которые смешавшись с потом и уличной пылью еще больше забивают поры. А если у вас есть привычка засыпать с макияжем, то попавшие в волосяные фолликулы пудра, тональный крем или румяна плюс трение кожи об подушку могут спровоцировать угревую сыпь (акне).

Декоративная косметика препятствует регенерации кожи, способствует разрушению коллагена – а это провоцирует появления ранних морщин и приводит к старению. А оставленные на ночь на глазах и лице тушь, тени и румяна могут привести к еще большим проблемам со здоровьем.

Что же будет, если не смывать макияж на ночь?

Во-первых, густо накрашенные ресницы могут ломаться во сне, к тому же тушь и подводка для глаз въедаются в кожу, приводят к замедлению роста ресниц и их ломкости. Попавшие на слизистую оболочку частички туши, теней, вперемешку с пылью и кожным жиром, могут привести к воспалительным процессам. Вплоть до развития конъюнктивита.

Оставленные на ночь тени, в которых могут быть тальк или спирт, сушат кожу век
Оставленные на ночь тени, в которых могут быть тальк или спирт, сушат кожу век / Фото: Pinterest

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А оставленные на ночь тени, в которых могут быть тальк или спирт, сушат кожу век, которая и так очень нежная. Итог – шелушение, раздражение, ранние морщины вокруг глаз. Вообще среди косметологов и специалистов по бьюти-практикам становится все популярнее такой взгляд, что уход за кожей и тем более использование декоративной косметики стоит свести к минимуму. Тогда кожа будет сама себя восстанавливать.

Как же правильно снимать макияж и ухаживать за кожей?

Для снятия макияжа используйте удобное вам и подходящее вашему типу кожи средство – молочко, пенку для умывания, если кожа жирная – гель или лосьон для умывания/снятия макияжа. Если средство сильно сушит кожу, то можно использовать для умывания молотую на кофемолке овсянку или убтан (смесь травяных порошков).

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Умываться слишком горячей водой не хорошо для кожи, также, как многим не подходит использовать утренний лед. Это может привести к излишней ломкости и травмированию капилляров – мелких сосудов. После умывания лучше использовать не обычное тканевое полотенце, а аккуратно промокнуть кожу бумажным полотенцем.

Поскольку на тканевых полотенцах (которые мы все-таки не меняем на чистое после каждого использования) быстро размножаются бактерии, остаются микроскопические частички кожи и так далее.

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Сначала нужно снять макияж молочком или пенкой для умывания, затем нанести тоник, и лишь потом – уходовый крем
Сначала нужно снять макияж молочком или пенкой для умывания, затем нанести тоник, и лишь потом – уходовый крем / Фото: Коллаж: Сегодня

Важно! Не только смыть макияж, но и не забывать своевременно менять наволочки. Чтобы очищенная кожа не контактировала с несвежим постельным бельем – это тоже может привести к появлению раздражения и сыпи на коже. После умывания сначала нанесите на лицо тоник или гидролат – это цветочная ароматическая вода, которую получают с помощью паровой дистилляции трав, цветков, иногда фруктов и ягод.

Эти средства помогают хорошо увлажнить кожу. И лишь потом наносить свой уходовый ночной крем или маску. А выглядеть с утра свежее поможет самомассаж лица и другие домашние лайф-хаки.

Итак, формула идеального ухода за кожей – очищение, увлажнение, SPF-средство (как на море, так и в городе) и легкий консилер, если нужно скрыть прыщи или пигментацию. Плотные, тяжелые тональные средства, тем более в жару, лучше оставить для какого-либо важного мероприятия и не использовать ежедневно.

Также ране мы писали, как перестать бояться красиво стареть.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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