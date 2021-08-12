Почему снимать макияж нужно сразу, как вернулась домой

Переступив порог дома, сразу снимите макияж, а тем более не ложитесь спать в косметике. Что будет с кожей, если ее неправильно очищать – в материале

Снимать макияж нужно сразу по возвращении домой, а спать в косметике очень вредно / Фото: Коллаж: Сегодня

Тональные и пудровые средства, тушь, на которые осела городская пыль, перегружают кожу, способствуют "забиванию" пор, появлению ранних морщин. Почему макияж нужно снимать именно сразу по возвращении домой, чем вредно спать с макияжем и какие ошибки мы допускаем при уходе за кожей лица – рассказала консультант по бьюти-практикам, массажист Мария Алтухова.

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Мария Алтухова / Фото: пресс-служба

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Почему не стоит оставлять макияж на лице до вечернего умывания

Многие женщины, возвращаясь домой, сразу удаляют лишь помаду. А тушь на ресницах, тональный крем, пудру, тени и весь остальной "бьюти-арсенал" смывают, когда принимают вечерний душ и ложатся спать. Увы, но некоторые девушки и женщины так устают, что даже ложатся спать в макияже.

Но наша кожа – не менее важный орган, чем сердце или легкие. Кожа участвует в потоотделении, терморегуляции, заживлении ран. И если она недостаточно дышит, то нарушаются ее функции, кожа пересыхает, воспаляется. Косметические тональные средства и макияж блокируют поры, мешают кожному салу и поту "выходить", в итоге поры загрязняются, закупориваются, часто воспаляются.

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Во многих косметических средствах содержатся силиконы, которые смешавшись с потом и уличной пылью еще больше забивают поры. А если у вас есть привычка засыпать с макияжем, то попавшие в волосяные фолликулы пудра, тональный крем или румяна плюс трение кожи об подушку могут спровоцировать угревую сыпь (акне).

Декоративная косметика препятствует регенерации кожи, способствует разрушению коллагена – а это провоцирует появления ранних морщин и приводит к старению. А оставленные на ночь на глазах и лице тушь, тени и румяна могут привести к еще большим проблемам со здоровьем.

Что же будет, если не смывать макияж на ночь?

Во-первых, густо накрашенные ресницы могут ломаться во сне, к тому же тушь и подводка для глаз въедаются в кожу, приводят к замедлению роста ресниц и их ломкости. Попавшие на слизистую оболочку частички туши, теней, вперемешку с пылью и кожным жиром, могут привести к воспалительным процессам. Вплоть до развития конъюнктивита.

Оставленные на ночь тени, в которых могут быть тальк или спирт, сушат кожу век / Фото: Pinterest

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А оставленные на ночь тени, в которых могут быть тальк или спирт, сушат кожу век, которая и так очень нежная. Итог – шелушение, раздражение, ранние морщины вокруг глаз. Вообще среди косметологов и специалистов по бьюти-практикам становится все популярнее такой взгляд, что уход за кожей и тем более использование декоративной косметики стоит свести к минимуму. Тогда кожа будет сама себя восстанавливать.

Как же правильно снимать макияж и ухаживать за кожей?

Для снятия макияжа используйте удобное вам и подходящее вашему типу кожи средство – молочко, пенку для умывания, если кожа жирная – гель или лосьон для умывания/снятия макияжа. Если средство сильно сушит кожу, то можно использовать для умывания молотую на кофемолке овсянку или убтан (смесь травяных порошков).

Умываться слишком горячей водой не хорошо для кожи, также, как многим не подходит использовать утренний лед. Это может привести к излишней ломкости и травмированию капилляров – мелких сосудов. После умывания лучше использовать не обычное тканевое полотенце, а аккуратно промокнуть кожу бумажным полотенцем.

Поскольку на тканевых полотенцах (которые мы все-таки не меняем на чистое после каждого использования) быстро размножаются бактерии, остаются микроскопические частички кожи и так далее.

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Сначала нужно снять макияж молочком или пенкой для умывания, затем нанести тоник, и лишь потом – уходовый крем / Фото: Коллаж: Сегодня

Важно! Не только смыть макияж, но и не забывать своевременно менять наволочки. Чтобы очищенная кожа не контактировала с несвежим постельным бельем – это тоже может привести к появлению раздражения и сыпи на коже. После умывания сначала нанесите на лицо тоник или гидролат – это цветочная ароматическая вода, которую получают с помощью паровой дистилляции трав, цветков, иногда фруктов и ягод.

Эти средства помогают хорошо увлажнить кожу. И лишь потом наносить свой уходовый ночной крем или маску. А выглядеть с утра свежее поможет самомассаж лица и другие домашние лайф-хаки.

Итак, формула идеального ухода за кожей – очищение, увлажнение, SPF-средство (как на море, так и в городе) и легкий консилер, если нужно скрыть прыщи или пигментацию. Плотные, тяжелые тональные средства, тем более в жару, лучше оставить для какого-либо важного мероприятия и не использовать ежедневно.

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