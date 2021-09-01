Как восстановить кожу после лета: 3 рецепта масок для лица

Убрать сухость и морщинки после летнего загара помогут домашние маски, сыворотки и салонные процедуры. Также в межсезонье постепенно меняем сам уход за лицом

Восстановить кожу лица после лета помогут маски по домашним рецептам / Фото: unsplash.com

Кефир, алоэ и мед помогут реанимировать кожу после летнего загара; а сыворотки с гиалуроновой кислотой и альгинатные маски освежат и поддержат лицо в межсезонье. Как правильно ухаживать за кожей лица при смене летнего сезона на осенний, какие процедуры можно сделать в домашних условиях, а когда идти в салон – рассказала косметолог-эстетист, инъекционист Наталия Погорелова.

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Наталия Погорелова / Фото: пресс-служба

Что делать, если после лета кожа испортилась

Снизить сухость и шелушение кожи после излишней инсоляции, увлажнить ее и напитать помогут как домашние маски, так и салонные процедуры. Важный момент! Обязательно нужно знать свой тип кожи, понимать все нюансы ухода – разобраться в этом поможет только профессиональный специалист.

Поэтому если вы никогда не обращались к косметологу, тем более при чувствительной или проблемной коже, склонной к высыпаниям и раздражению, изначально лучше получить консультацию косметолога. А если после возвращения из отпуска или длительного пребывания на солнце появилась стойкая пигментация, сыпь, кожный зуд – то к дерматологу.

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В целом же реанимировать кожу после загара в домашних условиях поможет маска с кефиром: на 3 столовые ложки кефира берется 1 столовая ложка меда плюс яичный белок. Все компоненты тщательно перемешиваются, наносятся на очищенное лицо на 15-20 минут, затем маска смывается теплой водой и наносится ваш уходовый крем.

Восстановить кожу после лета поможет маска с кефиром, медом и яичным белком / Фото: Коллаж: Сегодня

Также хорошо увлажнит и напитает кожу, которая подвергалась солнцу и жаре, маска с алоэ и медом: пропорции берите 1 к 1, принцип нанесения – как и маски с кефиром.

Только помните, что мед – аллергенный продукт, и поэтому лучше провести простую аллергопробу:

нанесите немного смеси из приготовленной маски на чистую кожу предплечья,

подождите 5-10 минут,

если кожа покраснела, появилось раздражение, значит такая маска вам не подходит.

Также помогут восстановить кожу и вообще подержать ее в течение всего года ночные маски.

Какие ночные маски можно делать самой дома?

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Ночную маску удобнее приобрести уже готовую, она хорошо восстанавливает гидро-липидный баланс. Такие маски помогают не только после летней инсоляции, когда нашу кожу атаковало жгучее солнце. А также при перелетах, когда кожа лица и вообще весь организм обезвоживается. Также можно использовать такую маску для поддержания кожи в межсезонье.

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Эти маски выполняются виде крема, но по составу более насыщенны различными восстанавливающими компонентами. Средство можно наносить на очищенную кожу перед сном раз в неделю вместо основного ночного крема. Это дополнит основной уход на период межсезонья конец лета\начало осени.

Но не стоит увлекаться такими масками и применять их чаще, чем 1-2 раза в неделю. Также не обходите вниманием альгинатные маски и сыворотки с гиалуроновой кислотой. Они очень хорошо увлажняют кожу после лета, восполняют гидробаланс, доступны, (только не забывайте проводить аллергопробы), но в некоторых магазинах есть пробники, чтобы не покупать сразу всю маску.

Немного смеси наносят на кожу, если появится покраснение – у вас аллергия на какой-то компонент / Фото: Коллаж: Сегодня

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Для сухой кожи такую сыворотку наносят под ваш уходовый крем, для жирной кожи может быть достаточно одной сыворотки, без крема сверху. Если кожа сильно увяла и иссушилась за летний период, то помогут салонные процедуры.

Какие салонные процедуры быстро восстановят кожу лица?

Из салонных процедур для восстановления кожи после лета рекомендуется ультразвуковой фонофорез. Эта процедура по введению лечебных косметических средств в глубокие слои дермы под воздействием ультразвука подходит для сухой, чувствительной кожи. Которая также подвержена шелушению и сосудистой "сеточке".

Ультравуковой фонофорез поможет восстановить кожу после летнего загара / Фото: Depositphotos

После такой процедуры кожа становится более спокойной, ровной, кровоток и лимфоток улучшается, соответственно, наступает эффект омоложения. Перед проведением фонофореза кожа предварительно очищается, наносится спецсредство для укрепления сосудов.

Процедуру при сильно пересушенной коже, куперозе и подобных проблемах специалист может порекомендовать провести несколько раз. Но помимо восстанавливающий процедур важно постоянно заботиться о своей коже и правильно за ней ухаживать.

Как правильно ухаживать за кожей в межсезонье лето/осень?

Базовый уход за лицом в любое время года, в том числе и в начале осени, одинаков: очищение, тонизирование, крем по типу кожи плюс крем под глаза. В зависимости от того, какая кожа – жирная, сухая, комбинированная, чувствительная, склонная к высыпаниям или акне, следует подобрать средства для ее очищения и тонизирования.

И в течение всего года эти средства не меняют. А вот уходовые кремы при смене сезона нужно менять. В начале сентября погода еще довольно солнечная, поэтому мы продолжаем пользоваться средствами с SPF, то есть солнцезащитными кремами в дневное время. И после очищения кожи используем увлажняющий крем на ночь.

С наступлением холодов нужно будет смотреть по состоянию кожи, подключать питательные кремы, менять крем с SPF 30 на 15. Кроме тех, кто работает или много времени проводит на улице: даже в октябре продолжайте пользоваться солнцезащитным кремом с SPF не менее 30.

Раз в неделю обязательно проводите очищение кожи плюс маска, для увлажнения и более глубокого ее питания.

А какими домашними процедурами можно поддержать кожу лица?

В сентябре у нас появятся дополнительные стрессы, учеба детей, смена погоды, все это отображается на коже: поэтому в это время особенно важно ее поддержать. Помните, что витамины нужно принимать не только в качестве пищевых добавок, но и для кожи. Например, вы можете взять витамин С в аптеке в ампулах и добавить в домашнюю маску.

Например, в белую или розовую глину (более нежная), глина очень хорошо подходит для жирной кожи. Также можно периодически использовать глину в качестве природного лифтинга для любой кожи. А при проблемной, склонной к высыпаниям коже хорошо помогают тонизировать и снять воспаление эфирные масла. Но опять же, если на них нет аллергии – не забываем делать аллергопробы!

Так, берем 2-3 столовые ложки глины ( или читайте инструкцию, в ней обычно пишут, на сколько раз используется глина) добавляем в нее 1 ст. ложку меда и 3-4 ложки кефира. По консистенции маска должна напоминать сметану. Добавляем несколько капель эфирного масла лимона, при проблемной коже – масло чайного дерева.

Это помогает снять воспаление. Мед следует добавить жидкий. Держим 10-15 минут, затем смываем теплой водой и наносим свой уходовый крем. Также хорошо поддерживают кожу альгинатные маски, они продаются уже готовые, в их состав входит альгинат водорослей, его легко нанести на лицо, выдержать 15-20 минут и смыть. В такие маски добавляют еще минералы мертвого моря и другие комопненты.

Хорошо поддержать кожу помогают альгинатные маски / Фото: freepik.com

Эти маски при застывании дают эффект лимфодренажа, плюс за счет окклюзии, то есть удержания в коже влаги идет более сильный контакт с полезными веществами. Альгинатные маски очень хорошо разглаживают морщины и такой эффект держится до 5 дней.

Важно! В качестве уходовых процедур не забывайте периодически скрабировать кожу: при сухой кожи использовать скраб нужно раз в 2 недели, при жирной – каждую неделю, один раз.

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