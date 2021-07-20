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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как плохая осанка способствует сползанию лица, морщинам и что делать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
20 июля, 18:00
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Любите зависать в соцсетях с мобильного и часто сутулитесь – рискуете заработать ранние морщины. Какие привычки старят нас раньше времени – в материале
Появление "бульдожьих щечек" и ранние морщины напрямую связаны с плохой осанкой
Появление "бульдожьих щечек" и ранние морщины напрямую связаны с плохой осанкой / Фото: freepik.com

Знаете ли вы, что неправильная осанка "тянет" за собой вниз лицо? И неправильное положение стоп или привычка сидеть, опустив вниз голову, тоже может привести к появлению морщин на лице, лбу и не только. Как взаимосвязаны осанка и молодость, каких привычек следует избегать, чтобы не понадобилась подтяжка лица и не появились дополнительные морщины – рассказала физиотерапевт, массажист Татьяна Ронжина.

Татьяна Ронжина
Татьяна Ронжина / Фото: пресс-служба

А мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым. Еще узнайте, какие тренды женской красоты становятся сегодня популярны в медиа и кто задает моду.

Как же связаны лицо, морщины и осанка?

Определить возраст человека можно не только по морщинам, но и по овалу лица. Удивительно, но неправильное положение тела при положении сидя, плоскостопие, и в первую очередь осанка могут привести к появлению преждевременных морщин и "сползанию" овала лица – появлению "бульдожьих щек" и т.д.

Ведь осанка – это правильное положение тела, его костей, а также костей черепа. Стоит лишь костям таза чуть сместиться, уже вниз по цепочке "сползают" плечи, "прячется грудь" и за ними – лицо.

Тоже – относительно шеи: чем сильнее мы наклоняем голову, тем "больше" она весит. Потому что ухудшается ток лимфы и крови, усиливаются спазмы мышц. Все это тоже "тянет" лицо вниз. Положение стоп тоже имеет большое значение для состояния ног, образования целлюлита, варикоза, морщин на лице, на лбу. Стопы и так сильно нагружены, а при плоскостопии может меняться положение костей стопы, растет "косточка", мышцы спазмируются.

Правильная осанка поможет избежать ранних морщин и преждевременного "сползания" лица
Правильная осанка поможет избежать ранних морщин и преждевременного "сползания" лица / Фото: freepik.com

Многие также не знают и не задумываются, что мыщцы и сухожилия передней и задней поверхности тела тоже влияют на молодость наших лиц. Через шею, грудь, белую линию живота наше лицо связано с ногами. А сзади лицо переходит в затылок и через шею, спину и т.д. связывается со стопами. Поэтому важно не только посещать косметолога, делать массаж лица и другие процедуры, но и следить за осанкой.

Какие же вредные привычки связаны с осанкой и что делать?

Все мы сейчас часто пользуемся смартфонами: а листая странички в соцсетях, вы будто сажаете на шею 8-летнего ребенка. Поэтому обращайте внимание на положение головы при этом, ваш подбородок не должен касаться шеи.

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Привычка сидеть нога на ногу, беременность, лишний вес меняют центр тяжести. Скелет перестраивается, а за ним – и мягкие ткани. Если беременность – явление временное, то лишний вес влияет на деформацию стоп постоянно. Поэтому важно не допускать ожирения. А ноги лучше держать прямо.

Держите осанку, не сутультесь и регулярно делайте массаж лица
Держите осанку, не сутультесь и регулярно делайте массаж лица / Фото: Depositphotos

Излишняя мимика, как и привычка сжимать челюсти тоже влияет на овал лица: когда мышцы нижней части лица спазмируются, нижняя челюсть уходит назад, меняя лицо в горизонтали. В итоге "рамка" лица меняется, ткани начинают сползать вниз, потому что нарушается мышечный корсет.


Поэтому держите спину ровно (можно даже поставить на рабочем столе такую табличку), чаще делайте разминку, носите удобную обувь, худейте, если накопился лишний жирок и не слишком увлекайтесь гаджетами. А расслабить, и в то же время подтянуть мышцы лица, улучшить тонус кожи, разгладить морщины поможет самомассаж лица и фейсбилдинг.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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