Нетрадиционная медицина – плюсы и минусы, что думает о ней доктор Комаровский

"Верит ли Евгений Комаровский, популярный украинский педиатр, в нетрадиционную медицину, ведь если у врача такое развитие – то он должен в это верить" – такой вопрос кандидату медицинских наук задал телезритель в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24". И, конечно же, доктор Комаровский дал ответ.
Я верю в нетрадиционную медицину, как в очень эффективный вариант психотерапии,- говорит кандидат медицинских наук,- а вообще люди хотят народную или нетрадиционную медицину, а не доказательную тогда, когда их не устраивает или не может им помочь медицина традиционная.
Тогда что остается делать людям, как верить в медицину нетрадиционную, отмечает Евгений Комаровский. Но сам педиатр всю свою жизнь отдал медицине традиционной. Поэтому доктор предпочитает иметь дело с теми пациентами, кто тоже верит в научную доказательную медицину.
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Евгений Комаровский неоднократно выступал за вакцинацию, поддерживал новые международные протоколы лечения, рекомендовал перенимать опыт западных коллег и так далее.
Я не являюсь специалистом по нетрадиционной медицине, – подвел итог, отвечая на вопрос, кандидат медицинских наук.
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