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Нетрадиционная медицина – плюсы и минусы, что думает о ней доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Евгений Комаровский Евгений Комаровский Доктор
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21 февраля, 06:00
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Народная или нетрадиционная медицина, по мнению Евгения Комаровского, работает, но только как психотерапия. Как доктор относится к такому лечению – в статье

"Верит ли Евгений Комаровский, популярный украинский педиатр, в нетрадиционную медицину, ведь если у врача такое развитие – то он должен в это верить" – такой вопрос кандидату медицинских наук задал телезритель в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24". И, конечно же, доктор Комаровский дал ответ.

Я верю в нетрадиционную медицину, как в очень эффективный вариант психотерапии,- говорит кандидат медицинских наук,- а вообще люди хотят народную или нетрадиционную медицину, а не доказательную тогда, когда их не устраивает или не может им помочь медицина традиционная.

Тогда что остается делать людям, как верить в медицину нетрадиционную, отмечает Евгений Комаровский. Но сам педиатр всю свою жизнь отдал медицине традиционной. Поэтому доктор предпочитает иметь дело с теми пациентами, кто тоже верит в научную доказательную медицину.

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Евгений Комаровский верит в нетрадиционную медицину, как в очень эффективный вариант психотерапии, но не более
Евгений Комаровский верит в нетрадиционную медицину, как в очень эффективный вариант психотерапии, но не более / Фото: unsplash.com

Евгений Комаровский неоднократно выступал за вакцинацию, поддерживал новые международные протоколы лечения, рекомендовал перенимать опыт западных коллег и так далее.

Я не являюсь специалистом по нетрадиционной медицине, – подвел итог, отвечая на вопрос, кандидат медицинских наук.

Также вам может быть интересно, что в свое время нетрадиционных целителей не поддержало Министерство здравоохранения, читайте "Чиновники не хотят лицензировать народных целителей".

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Также вам будет интересно узнать, чем опасны народные методы отбеливания зубов, читайте "Как отбелить зубы в домашних условиях и не испортить эмаль".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Евгений Комаровский
Евгений Комаровский Доктор

Детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей. Идеология осознанного родительства, родительства как счастья, а не как подвига — это и есть стратегическая основа деятельности доктора Комаровского.

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