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Нетрадиційна медицина – плюси та мінуси, що думає про неї лікар Комаровський

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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21 лютого, 06:00
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Народна чи нетрадиційна медицина, на думку Євгена Комаровського, працює, але лише як психотерапія. Як лікар ставиться до такого лікування – у статті

"Чи вірить Євген Комаровський, популярний український педіатр, нетрадиційну медицину адже якщо у лікаря такий розвиток – то він повинен у це вірити" – таке запитання кандидату медичних наук поставив телеглядач в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24". І звичайно ж, лікар Комаровський дав відповідь .

Я вірю в нетрадиційну медицину, як у дуже ефективний варіант психотерапії, – каже кандидат медичних наук, – а взагалі люди хочуть народну чи нетрадиційну медицину, а не доказову тоді, коли їх не влаштовує чи не може їм допомогти традиційна медицина.

Тоді що залишається робити людям, як вірити в медицину нетрадиційну , зазначає Євген Комаровський. Але сам педіатр все своє життя віддав медицині традиційної . Тому лікар вважає за краще мати справу з тими пацієнтами, хто теж вірить у наукову доказову медицину.

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Євген Комаровський вірить у нетрадиційну медицину, як у дуже ефективний варіант психотерапії, але не більше
Євген Комаровський вірить у нетрадиційну медицину, як у дуже ефективний варіант психотерапії, але не більше / Фото: unsplash.com

Євген Комаровський неодноразово виступав за вакцинацію , підтримував нові міжнародні протоколи лікування, рекомендував переймати досвід західних колег тощо.

Я не є фахівцем з нетрадиційної медицини, – підбив підсумок, відповідаючи на запитання, кандидат медичних наук.

Також вам може бути цікаво, що свого часу нетрадиційних цілителів не підтримало Міністерство охорони здоров'я, читайте "Чиновники не хочуть ліцензувати народних цілителів".

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Також вам буде цікаво дізнатися, чим небезпечні народні методи відбілювання зубів, читайте "Як відбілити зуби в домашніх умовах і не зіпсувати емаль".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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