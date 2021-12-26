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Наталья Могилевская поделилась лайфхаками, как избавиться от похмелья

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
26 декабря, 09:00
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Прийти в себя после похмелья и бурного празднования звезда советует с помощью йоги, дыхательных практик, чистой воды и даже рюмочки алкоголя
Наталья Могилевская поделилась лайфхаками, как избавиться от похмелья на праздники
Наталья Могилевская поделилась лайфхаками, как избавиться от похмелья на праздники / Фото: Коллаж: Сегодня

В праздничную ночь, с 31 декабря на 1 января, в 00:00 канал "Украина" покажет взрывную премьеру концерта-награждения лучших песен года "Музыкальная платформа". Самые популярные артисты подарят зрителям веселые и зажигательные выступления и поздравят с наступающим 2022 годом.

На съемочной площадке легендарная певица Наталья Могилевская поделилась полезными лайфхаками, которые пригодятся украинцам уже на следующее утро.

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Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / Фото: пресс-служба

Звезда украинского шоу-бизнеса, капитан вокального талант-шоу "Співають всі!" Наталья Могилевская в концерте "Музыкальная платформа" исполнит хит 2021-го года "До дна". За кулисами артистка призналась, позволяет ли себе выпить на праздники.

Я практически не употребляю алкоголь уже много лет, но бокал шампанского в новогоднюю ночь могу себе позволить", – комментирует Наталья Могилевская за кулисами концерта "Музыкальная платформа".

Однако в арсенале артистки есть несколько действенных лайфхаков, как прийти в себя после бурного празднования.

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От похмелья есть несколько действенных методов. Например, выпить рюмку чего-нибудь или пить много воды. Также советую заняться йогой или выполнить дыхательные упражнения. И, конечно, молитва с текстом: "Больше никогда!" – смеясь, рассказала Наталья Могилевская на съемочной площадке канала "Украина".

В концерте-награждении "Музыкальная платформа" также зажгут: Оля Полякова, VERKA SERDUCHKA, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, Alekseev, Александр Пономарев, Артем Пивоваров, TAYANNA, Павел Зибров, Ирина Билык, Сергей Мироненко, Анастасия Приходько, Сергей Бабкин, Анна Тринчер, группы "Антитела", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "KAZKA", "KADNAY" и многие другие.

Смотрите масштабный концерт-награждение "Музыкальная платформа" в ночь с 31 декабря на 1 января в 00:00 на телеканале "Украина".

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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