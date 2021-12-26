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Наталя Могилевська поділилася лайфхаками, як позбутися похмілля

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
26 грудня, 09:00
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Прийти до тями після похмілля та бурхливого святкування зірка радить за допомогою йоги, дихальних практик, чистої води і навіть чарочки алкоголю
Наталя Могилевська поділилася лайфхаками, як позбутися похмілля на свята
Наталя Могилевська поділилася лайфхаками, як позбутися похмілля на свята / Фото: Колаж: Сьогодні

У святкову ніч, з 31 грудня на 1 січня, о 00:00 канал "Україна" покаже вибухову прем'єру концерту-нагородження найкращих пісень року "Музична платформа". Найпопулярніші артисти подарують глядачам веселі та запальні виступи і привітають з 2022 роком.

На знімальному майданчику легендарна співачка Наталія Могилевська поділилася корисними лайфхаками, які стануть у пригоді українцям вже наступного ранку.

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Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / Фото: пресслужба

Зірка українського шоу-бізнесу, капітан вокального талант-шоу "Співають всі!" Наталя Могилевська у концерті "Музична платформа" виконає хіт 2021-го року "До дна". За лаштунками артистка зізналася, чи дозволяє собі випити на свята.

Я практично не вживаю алкоголю вже багато років, але келих шампанського у новорічну ніч можу собі дозволити", – коментує Наталя Могилевська за лаштунками концерту "Музична платформа".

Однак у арсеналі артистки є кілька дієвих лайфхаків, як прийти до тями після бурхливого святкування.

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Від похмілля є кілька ефективних способів. Наприклад, випити чарку чогось або пити багато води. Також раджу зайнятися йогою або виконати дихальні вправи. І, звісно, молитва із текстом: "Більше ніколи!" – сміючись, розповіла Наталія Могилевська на знімальному майданчику каналу "Україна".

У концерті-нагородженні "Музична платформа" також запалять: Оля Полякова, VERKA SERDUCHKA, MONATIK, LOBODA, DZIDZIO, Alekseev, Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, TAYANNA, Павло Зібров, Ірина Білик, Сергій Мироненко, Анастасія Приходько, Сергій Бабкін, Анна Трінчер групи, "Антитіла", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "KAZKA", "KADNAY" та багато інших.

Дивіться масштабний концерт-нагородження "Музична платформа" у ніч із 31 грудня на 1 січня о 00:00 на телеканалі "Україна".

Читайте також, як і де святкуватимуть Новий рік кияни.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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