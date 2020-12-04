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Какие права у пациентов с сахарным диабетом: какое лечение гарантировано государством и как его получить

Если сахарный диабет в стадии компенсации, пациент может получать аналоговый инсулин бесплатно

Сегодня в Украине более 1 млн 300 тыс. больных сахарным диабетом. "Среди них 10000 – это дети до 18 лет, – отмечает Людмила Петренко, президент Международной диабетической ассоциации Украины. – К сожалению, количество пациентов с этой болезнью будет только увеличиваться. По прогнозам, в 2035 году каждый третий житель нашей планеты будет болеть сахарным диабетом". Причины такой тенденции, по мнению эксперта, – в злоупотреблении едой, богатой сахаром и транс-жирами, а также гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни, что приводит к ожирению. Именно поэтому в пакет бесплатных услуг на уровне первичной медицинской помощи, направленных на профилактику, диагностику и лечение диабета, включены измерения индекса массы тела и консультация по здоровому образу жизни. Ведь если человек не изменит свои вредные привычки, избежать сахарного диабета или компенсировать его, если уже заболел, будет очень трудно. Также в этот пакет, по данным Национальной службы здоровья, входят:

регулярное измерение артериального давления и уровня сахара в крови;

оценка общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE;

анализ на общий холестерин;

направление на другие анализы и исследования у узких специалистов;

назначение лекарств по программе "Доступные лекарства".

Что предусмотрено государством для пациентов со 2-м типом диабета

В программу "Доступные лекарства" включены 48 лекарственных средств для лечения диабета 2-го типа. Это – лекарственные средства в таблетированной форме. Получить бесплатно можно только 17 препаратов из этого списка. 31 препарат- с небольшой доплатой. Чтобы узнать, какие "Доступные лекарства" бесплатные, а какие требуют доплаты, надо посмотреть на актуальный Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации. Этот реестр можно скачать на сайте НСЗУ на вкладке "Доступные лекарства". Перейдя на нее, дойдите до конца страницы, нажмите на ссылку, чтобы загрузить список лекарств в формате exсel. "Да, больным СД 2-го типа могут назначить таблетированные препараты или комбинированный вариант лечения таблетки плюс инсулин, или исключительно инсулинотерапию", – говорит Любовь Соколова, д. мед. н., руководитель отдела диабетологии Института эндокринологии и обмена веществ им. Комиссаренко НАМН Украины.

Чтобы получить нужный инсулин, необходимо подойти с бумажным или электронным рецептом от врача, с которым у вас заключена декларация, в аптеку, которая включена в программу реимбурсации. Узнать о ближайшей к вам можно, позвонив в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77 или на сайте НСЗУ с помощью "Электронной карты аптек-участниц программы реимбурсации лекарственных средств".

Что гарантировано государством для пациентов с 1-м типом диабета

"Что касается пациентов с сахарным диабетом 1-го типа, то они из-за абсолютного дефицита инсулина нуждаются исключительно в инсулинотерапии", – говорит Любовь Соколова. Программу обеспечения инсулином сегодня администрирует МОЗ Украины. "При этом 20-30% финансирования предоставляет местная власть. Возможно, что с 1 июля 2021 больными начнет заниматься Национальная служба здоровья", – говорит Людмила Петренко.

Чтобы получить необходимый инсулин, пациенту с сахарным диабетом 1-го типа нужно:

Прийти на прием к врачу-эндокринологу, у которого он находится на учете. Врач отметит вас в реестре пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, и даст рецепт.

Обратиться с этим рецептом в аптеку из списка, с которым можно ознакомиться в учреждениях здравоохранения или в подразделениях по вопросам здравоохранения в каждом регионе. Там можно получить инсулин бесплатно или с небольшой доплатой, если врач рекомендовал вам аналоговый инсулин. Необходимость доплачивать зависит от категории, к которой относится больной диабетом, и это регулирует Постановление Кабмина №239.

"Для получения аналогового инсулина врач должен выписать рецепт, и по нему пациент получает препарат в аптеке. В системе реимбурсации прописана категория 11, когда пациент может по желанию соплачивать аналоговый инсулин и получать его, если у него нет противопоказаний. В этой ситуации он должен сообщить о своем желании лечиться аналоговым инсулином врачу", – говорит Татьяна Юзвенко, д. мед. н., профессор, заместитель директора по науке в Украинском научно-практическом центре эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины.

Итак, если пациент с сахарным диабетом не входит в категорию, которой аналоги инсулина возмещаются на 100%, он может получить этот препарат на условиях сооплаты. Соплатеж – это стоимость аналога инсулина минус референтная цена полного возмещения. Она равна примерно 100 грн.

Для того, чтобы получить аналог инсулина на условиях сооплаты, нужно сделать четыре шага:

Прийти к врачу-эндокринологу по месту жительства или учета. Сообщить о готовности к сооплате для получения аналоговых инсулинов. Получить электронный рецепт на препарат аналогового инсулина на условиях сооплаты. В ближайшей аптеке получить аналоговый инсулин по электронному рецепту с доплатой.

Важно знать, что если в течение года пациент использовал аналоговые инсулины на условиях сооплаты и достигал стабильного уровня компенсации диабета с показателем гликозилированного гемоглобина (НвА1с) ниже 7,5%, то он получает право на дальнейшую бесплатную терапию аналоговыми инсулинами.

"Нужно следить за тем, чтобы гликированный гемоглобин был в пределах 7%, то есть сахарный диабет находился в стадии компенсации. В таком случае пациент может получать бесплатно аналоговый инсулин. Если это не удается, тогда за препараты придется доплачивать", – говорит Любовь Соколова. "Таким образом людей побуждают следить за своим состоянием, не есть вредные продукты", – комментирует Людмила Петренко.

Узнать больше информации о том, как полноценно жить с сахарным диабетом, а также задать свой вопрос эксперту можно здесь

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