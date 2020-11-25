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Что нужно знать про инсулинотерапию людям с сахарным диабетом

Инсулинотерапия – один из необходимых путей нормализации уровня глюкозы в крови и достижения целевых показателей лечения диабета

По словам Людмилы Петренко, президента Международной диабетической ассоциации, в Украине более 1 млн 300 тысяч пациентов с сахарным диабетом. Для тех пациентов, у кого диагностирован сахарный диабет 1-го типа, инсулинотерапия – это единственный способ лечения. Ведь у таких больных – абсолютный дефицит инсулина. А вот тем, кто болеет сахарным диабетом 2-го типа, могут назначить как таблетированные препараты, так и комбинированный вариант лечения, то есть таблетки плюс инсулин или исключительно инсулинотерапию.

Достаточно часто среди пациентов возникает страх перехода на инсулинотерапию. Такую рекомендацию врача пациенты часто воспринимают как приговор, как признак ухудшения своего состояния сахарного диабета. Но это совсем не так.

"Инсулинотерапия является одним из необходимых путей нормализации уровня глюкозы в крови и достижения целевых показателей лечения диабета. И говорить о том, что назначение инсулина свидетельствует об ухудшении течения сахарного диабета, неправильно. Ведь для каждого человека существует свой способ лечения измененных показателей углеводного обмена. И если врач вам назначает инсулинотерапию, это значит, что именно она лучше позволит достичь компенсации сахарного диабета. То есть показателей гликированного гемоглобина не более 7%", – объясняет Любовь Соколова, эндокринолог, д. мед. н., руководитель отдела диабетологии Института эндокринологии и обмена веществ им. Комиссаренко НАМН Украины.

Роль врача – донести пациенту информацию о возможных путях лечения, которое должно привести его к компенсации сахарного диабета, когда гликированный гемоглобин ниже 7%, о преимуществах инсулинотерапии. "Больной должен понимать, что сахарный диабет – это хроническое прогрессирующее заболевание. А значит, для него когда-то наступит время, когда работы бета-клеток поджелудочной железы, которые выделяют инсулин, будет недостаточно для того, чтобы снизить показатели сахара. То есть возникнет относительная инсулиновая недостаточность при сахарном диабете 2-го типа. В этом случае и нужно добавлять инсулин для того, чтобы компенсировать заболевание. Можно комбинировать таблетки с инсулином. Но если есть нарушения работы печени и почек, в таком случае таблетированные сахароснижающие препараты противопоказаны. И единственный способ лечения сахарного диабета – это инсулинотерапия", – комментирует Любовь Соколова.

Как подобрать эффективную дозу инсулина

Для того, чтобы больному сахарным диабетом подобрать оптимальную для него дозу инсулина, обязательно нужно пройти процесс титрации. "Для этого не нужно ложиться в стационар. Ее можно проводить дома, в амбулаторных условиях, находясь постоянно на связи со своим врачом, – рассказывает Любовь Соколова. – Но этот процесс достаточно длительный. Согласно международным рекомендациям, он может длиться до трех месяцев. По сути, это – одно из главных условий назначения правильных доз инсулина. Именно это позволяет скорректировать показатели сахара для того, чтобы пациент жил полноценно и смог избежать возможных осложнений от заболевания". По словам врача-эндокринолога Любови Соколовой, достичь компенсации диабета легче и безопаснее с помощью современных препаратов инсулина. Благодаря им можно избежать колебания сахара, не допускать как очень высоких, так и очень низких цифр гликемии, современные аналоговые инсулины не имеют пика действия, поэтому более безопасны. Ведь различные "скачки" сахара в крови негативно влияют на состояние здоровья пациента, могут вызвать осложнения.

Почему важно вовремя начать инсулинотерапию

Если врач рекомендует пациенту перейти на инсулинотерапию, то стоит прислушаться к нему, ведь врач выбирает ту терапию, которая способна обеспечить пациенту качественную жизнь, возможность достичь компенсации сахарного диабета, когда гликированный гемоглобин ниже 7%. Отсутствие эффективной терапии у пациента может спровоцировать осложнения. "Это может быть ретинопатия, которая может стать причиной слепоты, диабетическая болезнь почек, инфаркты и инсульты, развитие синдрома диабетической стопы, который может привести к ампутации нижней конечности", – приводит пример осложнений сахарного диабета Любовь Соколова.

Итак, инсулин следует назначать своевременно, не стоит бояться инсулинотерапии. Ведь сейчас именно инсулинотерапия является самым современным и эффективным методом качественной терапии, благодаря чему пациент может достичь компенсации и жить полноценной жизнью. Современная инсулинотерапия позволяет уменьшить количество инъекций в течение дня, а процесс введения инсулина – сделать максимально комфортным для пациента. "Пациент должен доверять своему врачу и в случае назначения инсулнотерапии прислушиваться к его рекомендациям. Пациент с сахарным диабетом должен всегда быть на связи со своим врачом и постоянно контролировать показатели сахара, проверять уровень гликированного гемоглобина. Это позволит эффективно управлять своим сахарным диабетом и избежать осложнений", – уверена Любовь Соколова.

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