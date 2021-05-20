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Як підтримати свій імунітет і допомогти йому перемогти постковідний синдром

Постковідний синдром часом переносити важче за найгострішу фазу захворювання на ковід. Щоб цього не сталося, важливо правильно підтримувати свій імунітет

Постковідний синдром може тривати від 3-х місяців до півроку Фото: unsplash.com

Майже кожен чув про постковідний синдром, але наскільки серйозний це стан для організму? Які шанси легко перенести ковід і його наслідки, а найголовніше – як допомогти імунітету вийти переможцем, а наслідкам хвороби не зіпсувати вам здоров'я, розповіла експерт-імунолог Людмила Осипова.

Людмила Станіславівна – автор понад 350 наукових публікацій, завідувачка лабораторії клінічної імунології, к. м. н., доцент, член Європейської академії алергології та клінічної імунології (EAACI), член Української школи молекулярної алергології та імунології (USMAI).

Експертка підкреслює, що не варто недооцінювати постковідний синдром, оскільки навіть за досить легкого перебігу COVID-19 період після хвороби може бути серйозним випробуванням для людського організму.

Постковідний синдром – це ускладнення, період відновлення чи взагалі окрема хвороба?

Так званий постковідний синдром часом людина переносить важче за найгострішу фазу захворювання на ковід. Дійсно, цей синдром вже внесений у Міжнародну класифікацію хвороб і визнаний окремим захворюванням. Безпосередньо гострий період COVID-19 триває в середньому близько 3 тижнів, потім близько півтора місяця може тривати хронічний перебіг хвороби. А постковідний синдром може зайняти від трьох місяців до пів року.

Що відбувається з людиною в постковідний період

Найчастіше в такому стані людина швидко втомлюється, відчуває слабкість, зниження життєвих сил – так проявляється синдром хронічної втоми. Але він характерний не тільки для вірусу Sars-Cov-2, а й для будь-якої перенесеної людиною інфекції – того ж грипу або ГРВІ. Але відмінність у тому, що після перенесеної коронавирусної хвороби такий стан, як уже сказано, може тривати до 12 тижнів, тобто до трьох місяців, і навіть до пів року. Звичайно, якість життя різко падає, людина не може повноцінно працювати. Хронічна втома постійна і відчувається навіть у стані спокою, оскільки страждає вегетативна нервова система, у людини частішає серцебиття.

Інше, ускладнення, що частіше трапляється, – це пошкодження вірусом і запальними процесами серцево-судинної системи. Особливо часті міокардит і перикардит – запалення серцевого м'яза і зовнішньої серцевої оболонки. Ці стани потребують дальшого лікування, щоб уникнути розвитку серйозних серцевих захворювань.

Тобто людина, ослаблена ковідом, стає легкою здобиччю і для інших хвороб?

Абсолютно правильно. Проведені у перехворілих на ковід людей лабораторні аналізи показали, що в цей період у крові збільшується кількість лейкоцитів, що говорить про запальний процес в організмі. А рівень лімфоцитів – клітин, що відповідають за імунітет, катастрофічно низький. І їхня кількість ще довго не відновлюється, як раз протягом усього постковідного синдрому. На цьому тлі "прокидаються" інші інфекції, людина більш схильна до інших хвороб, особливо рецидивує герпес. Тобто герпес і ковід "ідуть за руку" і приводять до дуже несприятливих наслідків.

Тепер зрозуміло, чому постковідний синдром у всіх протікає по-різному – це пов'язано з імунітетом

Безумовно, це залежить від індивідуальних особливостей імунної системи кожної людини. Якщо сказати коротко, то чим сильніше імунітет, тим коротша хвороба, а чим імунна система слабкіша, тим важче переноситься будь-яке захворювання і його рецидиви. Сильна імунологічна реактивність – це запорука того, що постковідний синдром не буде таким гострим, людина перенесе його легше.

Це характерно для будь-якої вірусної інфекції. Всі хворіють у різній формі: хтось у легкій, хтось на ногах переходив і навіть не помітив, а хтось переніс важко.

А чи може імунітет впасти і чому?

Ні, саме так говорити некоректно. У народі кажуть, що "падає імунітет", медики описують цей стан як зниження імунологічної реактивності. І найбільший за значущістю провокатор зниження імунного захисту – це стрес. Тепер і весь світ, і Україна переживають не найкращі часи, всі живуть у стані хронічного стресу. Брак інформації або її спотворення викликає ще більше паніки у занепокоєних людей.

Локдаун і обмежені умови теж відіграють стресову роль, приплюсуйте сюди ще спад економіки – і можливість повноцінно харчуватися теж під великим знаком питання. Тому нинішня реальність – не найкращі умови для нашої імунної системи. Крім перелічених умов, додайте погану екологію і постійні мутації вірусів. Все це сприяє ще більш важкому перебігу постковідного синдрому.

Як краще підтримати імунітет і пережити постковід?

Імунну систему, безумовно, треба підтримувати, і не тільки повноцінним харчуванням або релаксувальними процедурами. Найсвіжіші наукові дослідження говорять про ефективність комплексної підтримки: це збалансоване харчування, вітаміни групи В і С плюс нутрицевтики, тобто біодобавки. І тут дуже важливо правильно підібрати препарат, щоб не перестимулювати імунну систему і не викликати такий стан, як т. зв. цитокіновий шторм. Це запальна реакція в організмі у відповідь на той чи інший препарат, коли починається справжня "пожежа" – імунітет атакує власні здорові клітини. Тому популярні імуностимулятори, які можуть викликати цитокіновий шторм, для лікування постковідного синдрому не годяться.

Який препарат безпечний і як його правильно вибрати?

Добирати індивідуальну терапію для лікування постковідного синдрому слід разом з лікарем. Але вже тепер ми маємо препарат, який можна вживати без призначення лікаря, оскільки це нутрицевтик, він безпечний для імунної системи, не викликає цитокінового шторму і має збалансований склад. Це біологічно активна добавка "Віусід", яку і я, зокрема, успішно застосовую в комплексній терапії та для профілактики вірусних захворювань у своїх пацієнтів. Препарат був створений понад 20 років тому, його унікальність відзначив ще тоді французький вірусолог і лауреат Нобелівської премії Люк Монтаньє.

"Віусід" актуальний як для лікування вірусних інфекцій, так і для їх профілактики

Чим унікальний "Віусід" і чи лікує він постковідний синдром?

Основний компонент "Віусіду" – це гліціризинова кислота, на яку багатий корінь солодки (Glycyrrhiza glabra L.). Але просто настоянка з цього кореня не так ефективна, оскільки гліціризинова кислота має бути в активованому вигляді. Саме цю особливість активованої гліціризинової кислоти пригнічувати вірус дослідники виявили ще під час першої хвилі коронавірусу, у 2003 році, в Азії. Тоді захворювання не дісталося Європи, а відкриття вчених відіграли для нас важливу роль. У такому вигляді кислота робить клітинну мембрану більш в'язкою і щільною, тому вірус не може її подолати. Під впливом гліціризинової кислоти швидше знищуються в організмі вірусні клітини. Тому "Віусід" також ефективний для лікування інших вірусних інфекцій – герпесу і його різновидів, що викликають оперізувальний лишай, папіломавірус тощо.

Гліціризинова кислота плюс вітаміни групи В, цинк, яблучна кислота в комплексі створюють справжню "вітамінну бомбу". Але не шкідливу, а корисну для організму. Антиоксиданти, що входять до складу препарату, перешкоджають протіканню в організмі шкідливих для нього реакцій, особливо окисного стресу. А також наповнюють організм енергією, якої людина так потребує після тривалої хвороби.

У США імунологи вже використовують для лікування постковіду гліциризинову кислоту, вітаміни групи В і цинк. Всі ці компоненти входять до складу "Віусіду".

А чи можна вживати "Віусід" для відновлення після інших хвороб?

Звичайно, цей нутрицевтик ефективний і проти інших респіраторних вірусних інфекцій. А як підтримувальна імунітет добавка особливо актуальний у міжсезоння, коли майже у всіх нас наявне фізіологічне ослаблення імунітету. Зауважте – багато хто навколо постійно хоче спати, думає, що хворий, але насправді так проявляється сезонне ослаблення імунітету. Такий стан може призвести до хвороби, а може і не призвести. Тому "Віусід" актуальний як для лікування вірусних інфекцій, так і для їхньої профілактики.

Чи поєднується "Віусід" з іншими препаратами і чи можна давати його дітям?

Абсолютно, адже це біодобавка, всі компоненти тут збалансовані. Так ви безпечно відновите енергобаланс, препарат можна вживати без призначення лікаря:

дітям від 7 років і дорослим – 2-3 пакетики (саше) на день проти постковіду або іншого вірусного захворювання, курсами по 14-21 день;

для профілактики – по 1 пакетику на день до 3-4 місяців;

дітям до 6 років – по половині пакетика 2-3 на день для лікування;

дітям для профілактики – пів пакетика на день.

Можна розчиняти препарат водою або соком: вийде смачний оздоровчий коктейль.

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