Как не переплачивать за лечение, если заболел – ликбез от юриста

Пациент в больнице всегда может узнать, что входит в его пакет бесплатной медицинской помощи. А также потребовать список обязательных бесплатных лекарств

Чтобы не переплачивать за лечение, если заболел, важно знать свои права, советует юрист / Фото: freepik.com

Ведущий постоянной рубрики "Твой юрист", которая выходит в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина", юрист Константин Гамкрелидзе помогает украинцам защитить свои права в любых местах. Эксперт дал советы, как правильно пользоваться медицинской помощью, чтобы не переплачивать во время лечения.

Константин Гамкрелидзе / Фото: пресс-служба

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Конституция Украины гарантирует право каждого на здравоохранение, медицинскую помощь и медицинское страхование. Есть разные бесплатные пакеты медицинской помощи. Согласно проблеме, пациент может узнать, что входит в его пакет бесплатной медицинской помощи. Кроме того, пациенту предоставляются бесплатные лекарства, которые заведение получает через государственные закупки. Информацию о наличии такого лекарства можно узнать на информационной доске или на официальном сайте медучреждения, – комментирует юрист Константин Гамкрелидзе в эфире канала "Украина".

А вот платными в медицинском заведении могут быть только дополнительные сервисные услуги, например, пребывание в палате повышенного комфорта или улучшенное питание. На эти услуги должны быть установлены официальные расценки и оплачивать их нужно официально через кассу медучреждения.

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Если у пациента требуют деньги за бесплатные услуги, он может:

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сообщить об этом на горячую линию НСЗУ по телефону: 1677;

обратиться на горячую линию МОЗ по номеру: 0800505201.

Запомните три простых шага: первый – узнать, что входит в ваш бесплатный пакет; второй – в случае взимания средств, обратитесь в НСЗУ или МОЗ; третий – обратиться в правоохранительные органы, – рассказал юрист в программе "Ранок з Україною".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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