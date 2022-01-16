Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины

Стиль Златы Огневич

Чек-лист на январь

Лучшие актеры года

Книги месяца

Тренды 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как не переплачивать за лечение, если заболел – ликбез от юриста

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 января, 10:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пациент в больнице всегда может узнать, что входит в его пакет бесплатной медицинской помощи. А также потребовать список обязательных бесплатных лекарств
Чтобы не переплачивать за лечение, если заболел, важно знать свои права, советует юрист
Чтобы не переплачивать за лечение, если заболел, важно знать свои права, советует юрист / Фото: freepik.com

Ведущий постоянной рубрики "Твой юрист", которая выходит в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина", юрист Константин Гамкрелидзе помогает украинцам защитить свои права в любых местах. Эксперт дал советы, как правильно пользоваться медицинской помощью, чтобы не переплачивать во время лечения.

Константин Гамкрелидзе
Константин Гамкрелидзе / Фото: пресс-служба

Реклама

Конституция Украины гарантирует право каждого на здравоохранение, медицинскую помощь и медицинское страхование. Есть разные бесплатные пакеты медицинской помощи. Согласно проблеме, пациент может узнать, что входит в его пакет бесплатной медицинской помощи. Кроме того, пациенту предоставляются бесплатные лекарства, которые заведение получает через государственные закупки. Информацию о наличии такого лекарства можно узнать на информационной доске или на официальном сайте медучреждения, – комментирует юрист Константин Гамкрелидзе в эфире канала "Украина".

А вот платными в медицинском заведении могут быть только дополнительные сервисные услуги, например, пребывание в палате повышенного комфорта или улучшенное питание. На эти услуги должны быть установлены официальные расценки и оплачивать их нужно официально через кассу медучреждения.

Если у вас навязчивое желание "почиститься", то следует обратиться к психотерапевту
Если у вас навязчивое желание "почиститься", то следует обратиться к психотерапевту / Фото: Depositphotos

Если у пациента требуют деньги за бесплатные услуги, он может:

Реклама

сообщить об этом на горячую линию НСЗУ по телефону: 1677;

обратиться на горячую линию МОЗ по номеру: 0800505201.

Запомните три простых шага: первый – узнать, что входит в ваш бесплатный пакет; второй – в случае взимания средств, обратитесь в НСЗУ или МОЗ; третий – обратиться в правоохранительные органы, – рассказал юрист в программе "Ранок з Україною".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Реклама

Также читайте: "Чем лучше сбить температуру у ребенка".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Рейтинг Apple
Лучшие подкасты мира
1
Детская книга с Мэтью Виннером Детская книга с Мэтью Виннером
2
Хорошо внутри с доктором Бекки Хорошо внутри с доктором Бекки
3
Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом
4
Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Политика брючного костюма с Сарой Стюарт
5
Терапия для подростков с Гаэлем Айтором Терапия для подростков с Гаэлем Айтором
Что еще послушать
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
16 января. Рэй Макфолл. Сегодня - Всемирный день The Beatles, музыкального символа ХХ века. Почему именно эту дату ЮНЕСКО привязала к празднику в честь “жуков” и причем здесь Рэй Макфолл?
На встречу с героем!
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Detox после праздников
Выбирай ЗОЖ
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
10 — 16 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять