Як не переплачувати за лікування, якщо захворів – лікнеп від юриста

Пацієнт у лікарні завжди може дізнатися, що входить до його пакета безкоштовної медичної допомоги. А також попросити список обов'язкових безкоштовних ліків

Щоб не переплачувати за лікування, якщо захворів, важливо знати свої права, радить юрист / Фото: freepik.com

Ведучий постійної рубрики "Твій юрист", яка виходить у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", юрист Костянтин Гамкрелідзе допомагає українцям захистити свої права у будь-яких місцях. Експерт дав поради, як правильно користуватися медичною допомогою, щоб не переплачувати під час лікування .

Костянтин Гамкрелідзе / Фото: пресслужба

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Конституція України гарантує право кожного на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Є різноманітні безкоштовні пакети медичної допомоги. Відповідно до проблеми, пацієнт може дізнатися, що входить до його пакета безкоштовної медичної допомоги. Крім того, пацієнту надаються безкоштовні ліки, які заклад отримує через державні закупівлі. Інформацію про наявність таких ліків можна дізнатись на інформаційній дошці чи на офіційному сайті медустанови, – коментує юрист Костянтин Гамкрелідзе в ефірі каналу "Україна".

А от платними у медичному закладі можуть бути лише додаткові сервісні послуги, наприклад перебування в палаті підвищеного комфорту або покращене харчування. На ці послуги мають бути встановлені офіційні розцінки та оплачувати їх потрібно офіційно через касу медустанови.

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Якщо у пацієнта вимагають гроші за безкоштовні послуги , він може:

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повідомити про це гарячу лінію НСЗУ за телефоном: 1677;

звернутись на гарячу лінію МОЗ за номером: 0800505201.

Запам'ятаєте три простих кроки: перший – дізнатися, що входить у ваш безкоштовний пакет; другий – у разі стягнення коштів, зверніться до НСЗУ чи МОЗ; третє – звернутися до правоохоронних органів, – розповів юрист у програмі "Ранок з Україною".

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна".

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