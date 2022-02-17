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Как коже пережить остаток зимы – почему шелушится лицо, руки и что делать

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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17 февраля, 09:00
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Шелушение кожи на лице и руках, особенно в конце зимы, связано с тем, что мы перестаем носить перчатки, подвергаем кожу перепаду температур и увлекаемся скрабами
Чтобы помочь коже пережить остаток зимы, защищайте ее кремами с SPF, а шелушение рук и лица помогут убрать щадящие пилинги
Чтобы помочь коже пережить остаток зимы, защищайте ее кремами с SPF, а шелушение рук и лица помогут убрать щадящие пилинги / Фото: unsplash.com

Пережить остаток зимы нашей коже сложно, если мы, почувствовав первое потепление, забываем, что холод еще достаточно силен. Какие ошибки по уходу за кожей мы допускаем, что делать, если шелушатся лицо и руки – рассказала косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодим
Яна Коркодим / Фото: пресс-служба

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Сухая кожа лица и рук к весне, почему так происходит?

В начале и в середине зимы многие замечают, что кожа на тех участках, которые не защищены одеждой, становится более сухой, грубой, часто шелушится и даже трескается. И это происходит не столько от самого холода, сколько от резкой смены температуры, когда мы из теплого помещения выходим на холод – и обратно.

На улице еще холодно и без перчаток кожа рук становится более сухой, грубой, часто шелушится и даже трескается
На улице еще холодно и без перчаток кожа рук становится более сухой, грубой, часто шелушится и даже трескается / Фото: istockphoto.com

Что делают многие – стараются меньше находиться на улице, и чаще заходить в теплые помещения, когда гуляют или идут по делам. Это как раз и подвергает вашу кожу в еще больший шок. Представьте, что всю зиму вы так делали, а с первым лучиками тепла стали к тому же забывать или игнорировать перчатки.

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Резкая смена температуры на 20, а то и 30 градусов для кожи – серьезное испытание, – говорит Яна Коркодим,- Представьте, что происходит с резиновыми покрышками, если их постоянно носить их холода в жару – они начнут трескаться. Также с кожей на лице и руках, которые ничем не защищены.

Причем плохо для кожи именно часто подвергать ее смене температур, а не гулять, допустим на улице полчаса или час. Конечно, сильный мороз, ветер, яркий солнечный свет, снег (особенно в горах) для нашей кожи тоже серьезное испытание. Но в преддверии окончания зимы и в черте города можно помочь своей коже. Если не допускать элементарных ошибок.

Как помочь коже быстрее восстановиться

Еще достаточно холодно, особенно по вечерам, так что если есть возможность избегать резких перепадов температур, пользуетесь этим. Чтобы помочь коже рук, продолжайте носить перчатки, причем надевать их лучше еще в квартире или на площадке, а не на улице.

Как для шероховатой и шелушащейся кожи рук, так и для лица сейчас хороши пилинги, но не абразивные скрабы! То есть снять ороговевшие частички кожи нужно, чтобы в появившихся микротрещинах не плодились бактерии. Но делать это нужно осторожно.

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Не забывайте пользоваться защитными помадой для губ, кремом для лица и рук, в том числе с SPF
Не забывайте пользоваться защитными помадой для губ, кремом для лица и рук, в том числе с SPF / Фото: istockphoto.com

Гладкая кожа улучшит доступ к ней кислорода, но очищать ее следует только ферментативными пилингами. Домашние пилинги можно делать только поле консультации с косметологом и согласно типу вашей кожи.

Также не забывайте пользоваться защитными помадой для губ, кремом для лица и рук, в том числе с SPF. Ведь солнце все чаще начинает напоминать о себе. Даже зимой, и в городской черте рекомендуется использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30.

Как для шероховатой и шелушащейся кожи рук, так и для лица сейчас, пока солнце еще не яркое, хороши пилинги, но не абразивные скрабы
Как для шероховатой и шелушащейся кожи рук, так и для лица сейчас, пока солнце еще не яркое, хороши пилинги, но не абразивные скрабы / Фото: freepik.com

Также вам может быть интересно, почему даже зимой рекомендуют защищать кожу от солнца, читайте "Нужно ли зимой защищать кожу от солнца – зачем SPF-крем и очки".

А убрать помимо сухости, морщины под глазами помогут домашние маски, читайте также "Как убрать морщины под глазами – ТОП-5 домашних масок".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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