Как продлить молодость кожи в холода – 5 лайфхаков от косметолога

Зимой стоит дать отдохнуть коже от антиперспирантов, а тоник можно заменить обычным чаем. Как избежать ошибок по уходу за собой, которые допускаем – в статье

Продлить молодость кожи в холода и сэкономить время поможет уход домашними средствами / Фото: Коллаж: Сегодня

Зимой наша кожа особенно нуждается в заботе, но в ежедневном круговороте дел не всегда хватает времени на полноценный уход и процедуры. Какие простые лайфхаки помогут поддержать кожу зимой – рассказала косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодим / Фото: пресс-служба

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В холода нам не хватает солнца, а вместе с ним – витамина D. Что отражается на состоянии кожи. А еще зимой нужно давать коже отдохнуть от косметических средств, особенно от дезодорантов и антиперспирантов. И не слишком усердствовать с популярным фейсбилдингом, насмотревшись роликов с ютуба: некорректные упражнения и массаж могут растянуть кожу, которая зимой и так становится более чувствительной.

Как зимой получить витамин D правильно

Многие принимают витаминные комплексы в зимнее время, но витамин D – это элемент, который вырабатывается под воздействием ультрафиолета в коже. Поэтому, когда выпадает солнечный зимний денек, можно использовать его для естественного получения витамина D. Основная ошибка, которую многие делают – это подставляют зимнему солнцу лицо.

Чтобы зимой получить витамин D, поставляете солнцу не лицо а ладони / Фото: freepik.com

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Не стоит этого делать, особенно если вы забываете пользоваться зимними кремами с SPF. Луше снимайте перчатки и подставляйте солнцу ладони. Такой "загар" тоже работает. Также важно зимой одеваться по погоде – некоторые одеваются излишне тепло, потеют, и "глушат" запах пота антиперспирантами. Но зимой как раз стоит дать коже от них отдохнуть.

Зачем давать коже отдыхать от дезодорантов?

Зимой мы гораздо меньше потеем (если, конечно, не надевать на себя сто одежек и не "томиться" в них потом в транспорте), чем летом, поэтому желательно дать отдохнуть коже от дезодорантов. Особенно от антиперспирантов. Антиперспирант – лекарственное средство, которое блокирует протоки потовых желез, таким образом уменьшает выделение пота.

Зимой ограничьтесь как минимум дезодорантами, а не антиперспирантами, а лучше вообще дать коже отдохнуть / Фото: freepik.com

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Эти средства особенно актуальны в жару, когда кожа быстро загрязняется и сильно потеет. Зимой же ограничьтесь как минимум дезодорантами, эти косметические средства убивают бактерии, заселяющие нашу кожу, не блокируя потовые железы. Именно благодаря продуктам жизнедеятельности бактерий пот имеет такой неприятный запах.

Зимой вообще можно обойтись без дезодоранта, можно попробовать после утреннего душа протирать подмышечные впадины хлогексидином – но только раз в день, не более.

А как избавиться от запаха пота в домашних условиях?

Сильный неприятный запах вызывают именно продукты жизнедеятельности бактерий, которые можно убрать утренней гигиеной. Также при идеальной, гладкой коже, без сыпи и прыщей мы лишаем бактерии идеальных условий для размножения. Поэтому заменить дезодорант поможет регулярное скрабирование подмышечных впадин, делать процедуру рекомендуется не чаще 2-3 раза в неделю.

Для этого понадобится вымыть гелем или пенкой подмышечные впадины, затем слегка влажными пальцами, обмакнутыми в соль крупного помола просркабируйте влажную кожу подмышек. Естественно, процедура не делается на свежевыбритые подмышки или имеющиеся на коже ранки.

Позаботиться важно не только о коже подмышек, но в первую очередь – лица, поскольку наше лицо больше других участков кожи страдает от мороза и холодного ветра.

Как подтянуть мышцы лица и освежить кожу в домашних условиях?

Вместо затратного по времени для фейсбилдинга (но профессиональным процедурам у специалиста – зеленый свет), для подтяжения мышц лица старайтесь есть более твердую пищу. При этом тщательно ее пережевывая именно коренными зубами, сначала жуйте на одну сторону, затем – на другую, жевать двумя вряд ли получится. С пользой для здоровья и красоты используем перекусы: жуем грецкие или другие орехи, зеленые яблоки и так далее.

Спонжем, смоченным в чае, можно протереть лицо, тогда утренний тоник наносить уже не нужно / Фото: freepik.com

А еще по утрам можно использовать чай, как для напитка к завтраку, так и вместо тоника. После пробуждения и умывания протирайте глаза настоем утреннего чая, только свежего. Это помогает проснуться, взбодриться и тонизирует кожу вору глаз.

Как я делаю – завариваю крепкий концентрированный чай, сначала нужно нагреть чашку кипятком, затем наспать чистый натуральный чай – без эссенций и так далее,- говорит Яна Коркодим,- Или можно листья ромашки, травяной чай. Воды берите немного, настоять следует насколько минут, затем можно немного отлить в другую емкость, опускаете в нее ватный диск, промываете глаза теплым настоем.

Этим же ватным спонжем можно протереть лицо, тогда утренний тоник наносить уже не нужно. Дайте чаю высохнуть естественным способом и нанесите ваш дневной крем. А оставшуюся заварку разведите кипятком до нужной вам консистенции – и утренний чай готов!

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