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Инсулинотерапия – наиболее мощное лечение диабета в мире

Открытие инсулина и использование инсулинотерапии для достижения компенсации сахарного диабета коренным образом изменило жизнь людей

Сахарный диабет известен человечеству более 3500 лет. Впервые это заболевание было описано в древнеегипетском папирусе, датированном 1550 годом до нашей эры. Но приговором диабет перестал быть только в прошлом веке, когда ученые открыли инсулин – гормон, регулирующий уровень глюкозы в крови. С 1922 года инсулин используется для лечения сахарного диабета. Это медицинское достижения коренным образом изменило жизнь людей.

Сейчас современные алгоритмы диагностики, установление целей лечения, корректно выбранная врачами-эндокринологами программа терапии, сахароснижающие препараты, средства контроля заболевания позволяют человеку с СД достичь компенсированного состояния диабета, когда уровень гликированного гемоглобина не превышает 7%. При компенсированном состоянии диабета пациенту удается значительно снизить риски развития тяжелых осложнений и жить полноценной жизнью.

Кому и когда нужна инсулинотерапия

Сахарный диабет – это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или организм не может эффективно использовать произведенный инсулин.

Эндокринологи выделяют два основных типа сахарного диабета.

Самый распространенный тип СД – инсулинонезависимый диабет 2-го типа. Он возникает, когда организм не вырабатывает или не использует инсулин в полной мере. При СД 2 типа назначают инъекции инсулина, если с помощью сахароснижающих таблеток невозможно достичь компенсации диабета, то есть нормальных целевых показателей глюкозы.

Сахарный диабет 1-го типа – это инсулинозависимый диабет. Он возникает, когда организм из-за гибели бета-клеток поджелудочной железы не производит достаточно инсулина, чтобы поглощать сахар (глюкозу) из принимаемой пищи. Чаще всего инсулинозависимым диабетом болеют дети и молодые люди. При сахарном диабете 1-го типа жить без инсулина невозможно, такие пациенты после установления диагноза начинают лечиться инсулином, который заменяет их собственный. В Украине среди зарегистрированных людей с диабетом ежедневно нуждаются в инсулинотерапии около 200 тысяч человек.

Эндокринологи отмечают, что лечение инсулином – это не приговор, напротив – наиболее мощное и эффективное лечение диабета в мире.

Как жить "на инсулине"

Роман Власенко – политический аналитик. В свои 36 лет он построил успешную карьеру, а еще – научился полноценно жить с сахарным диабетом. Роман вспоминает: первые симптомы болезни почувствовал 30 лет назад, но обнаружили болезнь не сразу.

"У меня случилось так, что диабет примерно полгода был в скрытой форме. То есть не смогли сначала поставить диагноз. В маленьком возрасте я не понимал, что произошло. Просто это был стресс", – вспоминает мужчина.

Диагноз сахарный диабет 1-го типа кардинально повлиял на жизнь Романа. И как следствие, Роман изменил свой образ жизни. Он научился измерять уровень сахара в крови и самое важное – самостоятельно вводить инсулин. Благодаря новым привычкам Роман достиг компенсации диабета и живет полноценно.

"Инсулин – это одно из самых эффективных средств, которое очень активно снижает сахар в крови, поэтому часто применяется у пациентов с сахарным диабетом", – говорит врач-эндокринолог Яна Саенко.

Согласно данным МОЗ Украины, в 2019 году, по состоянию на 1 июля, 195 623 человека хотя бы один раз получали инсулины. Но в то же время назначение инсулина очень часто вызывает сопротивление и определенные страхи у пациентов. Ведь это – инъекции, которые человек должен делать каждый день, иногда несколько раз в день. Однако врачи-эндокринологи объясняют: без инсулина невозможно достичь компенсации сахарного диабета и избежать осложнений от болезни. Правильно выбранный вид инсулина и его доза – одно из ключевых условий качественного лечения и контроля сахарного диабета.

"Целью лечения сахарного диабета является достижение целевого уровня гликированного гемоглобина. Гликированный гемоглобин – это лабораторный показатель, отражающий средний показатель сахара крови за последние три месяца. Мы должны достичь показателя в пределах 7% и ниже для подавляющего большинства пациентов", – объясняет врач-эндокринолог Яна Саенко.

У людей с инсулинозависимым диабетом также существует страх гипогликемии. Гипогликемия – это состояние, которое может возникнуть при введении неправильнй дозы инсулина, когда уровень глюкозы в крови значительно снижается, что сопровождается определенными неприятными симптомами и опасно для пациента.

Роману Власенко удалось достичь компенсации диабета и целей лечения, однако мужчина признается, что периодически чувствовал ухудшение самочувствия: "Такое ощущение, словно батарейка садится – чувствую вялость, иногда руки дрожат, бывает, что в глазах немного темнеет".

Врачи объяснили, что все это – симптомы гипогликемии. Когда уровень глюкозы резко снижается, у пациента может появиться чувство тревоги, голода, возникает учащенное сердцебиение, тахикардия, может быть дрожание конечностей, двигательное возбуждение, чрезмерное потоотделение, бледность, расширение зрачков, тошнота, головная боль, нарушение остроты зрения, неадекватные речь и поступки. Человек может потерять сознание.

Как правило, клинические проявления гипогликемии начинаются после снижения уровня глюкозы ниже 3,9-3,0 ммоль/л. К развитию гипогликемии могут привести многие факторы: изменение состава пищи, количества пищи или промежутков времени приема пищи, прием некоторых медикаментов, употребление алкоголя, чрезмерная физическая нагрузка. Часто причина такого положения – неправильно выбранная доза инсулина.

"Для того, чтобы это состояние быстро прошло, надо съесть что-то сладкое. Я всегда с собой ношу что-нибудь сладкое. Обычно это просто кусочки сахара-рафинада", – говорит Роман.

Применение глюкозы в любой форме, как правило, быстро снимает симптомы гипогликемии. Это может быть чай или вода с несколькими столовыми ложками сахара, фруктовый сок, глюкоза в таблетках, фрукты, сладости. Чтобы предотвратить гипогликемию, надо придерживаться здорового питания и вовремя принимать пищу, правильно подбирать дозу инсулина.

Уверенно идти к цели

Но вопреки всем предостережениям инсулинотерапия – это наиболее эффективное лечение диабета в мире, говорят медики. Чтобы достичь цели лечения сахарного диабета и контролировать болезнь, пациент должен научиться, как правильно делать укол, как наращивать дозу, как часто измерять глюкозу, что делать в случае гипогликемии. Существуют современные виды инсулина, а именно – аналоговые инсулины, которые значительно безопаснее и проще в применении. Назначить такие современные инсулины может только врач-эндокринолог.

"Врач назначает современные инсулины, которые имеют беспиковый механизм действия. Они конечно помогут избежать пациенту развития гипогликемии", – говорит врач-эндокринолог Яна Саенко.

Сахарный диабет является хроническим заболеванием, которое прогрессирует, но люди с диабетом могут взять его под контроль благодаря вовремя начатому лечению и постоянному регулированию глюкозы в крови. С помощью здорового сбалансированного питания, регулярных физических нагрузок и использования правильной дозы инсулина можно эффективно управлять сахарным диабетом, предотвратить развитие осложнений, а значит – жить полноценно, строить планы на будущее и уверенно идти к своей цели.

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