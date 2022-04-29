Если болят ноги – самомассаж и гимнастика на расслабление, которые осилит каждый (видео)

Всех, кто из-за войны с Россией долго стоит на блок-постах, вынужден переселяться, волонтерит, работает стоя, часто беспокоит боль в ногах, усталость, напряжение. Ноги болят из-за постоянной нагрузки,а как помочь самому себе в домашних условиях – рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.
Первое, что отлично поможет расслабить ноги – самомассаж. Благодаря массажу можно расслабить напряженные мускулы.
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Каждый прием такого массажа следует выполнять от 2 до 5 минут.
Поимо массажа хорошо помогает стречинг: благодаря растяжению мышц достигается их лучшее восстановление, улучшается возможность сокращения и увеличения амплитуды.
Можно использовать как несколько приемов самомассажа и стречинга, так и отдельно каждый.
Также снизить усталость и болезненность в ногах поможет холод. Благодаря влиянию холода на кожу происходит рефлекторное сокращение капилляров и сосудов, что в свою очередь стимулирует уменьшение отека и процессов воспаления. Можно наложить влажное полотенце на 5-10 минут
А еще благодаря применению правильного положения можно уменьшить отек и воспаление мышц. Например, лечь на спину и приподнять ноги выше туловища, полежать 15-25 минут.
Используйте компрессионное воздействие – тот же эластичный бинт, ведь благодаря компрессионному воздействию уменьшает объем крови, что поступает в конечность, тем самым уменьшает отек и возможную боль. Накладывать бинт лучше не туго, синие пальцы на ногах – индикация того, что вы перестарались.
Важно! Эти советы актуальны для людей без проявленной патологии сосудов, заболеваний ног, суставов.
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