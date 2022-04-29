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Если болят ноги – самомассаж и гимнастика на расслабление, которые осилит каждый (видео)

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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29 апреля, 09:00
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Из-за постоянной нагрузки на ноги боль и дискомфорт появляется в стопах, икрах, бедрах. Помогут самомассаж, стречинг, правильное положение, компрессия и даже холод
Самомассаж и гимнастика на расслабление, которые осилит каждый, поможет убрать боль в ногах
Самомассаж и гимнастика на расслабление, которые осилит каждый, поможет убрать боль в ногах / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Всех, кто из-за войны с Россией долго стоит на блок-постах, вынужден переселяться, волонтерит, работает стоя, часто беспокоит боль в ногах, усталость, напряжение. Ноги болят из-за постоянной нагрузки,а как помочь самому себе в домашних условиях – рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.

Даниил Якубовский
Даниил Якубовский / Фото: пресс-служба

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Первое, что отлично поможет расслабить ноги – самомассаж. Благодаря массажу можно расслабить напряженные мускулы.

Каждый прием такого массажа следует выполнять от 2 до 5 минут.

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Поимо массажа хорошо помогает стречинг: благодаря растяжению мышц достигается их лучшее восстановление, улучшается возможность сокращения и увеличения амплитуды.

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Можно использовать как несколько приемов самомассажа и стречинга, так и отдельно каждый.

Также снизить усталость и болезненность в ногах поможет холод. Благодаря влиянию холода на кожу происходит рефлекторное сокращение капилляров и сосудов, что в свою очередь стимулирует уменьшение отека и процессов воспаления. Можно наложить влажное полотенце на 5-10 минут

А еще благодаря применению правильного положения можно уменьшить отек и воспаление мышц. Например, лечь на спину и приподнять ноги выше туловища, полежать 15-25 минут.

Лечь на спину и приподнять ноги выше туловища, полежать 15-25 минут поможет снять боль в ногах
Лечь на спину и приподнять ноги выше туловища, полежать 15-25 минут поможет снять боль в ногах / Фото: unsplash.com

Используйте компрессионное воздействие – тот же эластичный бинт, ведь благодаря компрессионному воздействию уменьшает объем крови, что поступает в конечность, тем самым уменьшает отек и возможную боль. Накладывать бинт лучше не туго, синие пальцы на ногах – индикация того, что вы перестарались.

Важно! Эти советы актуальны для людей без проявленной патологии сосудов, заболеваний ног, суставов.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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