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Екатерина Кононенко: "Своим примером вдохновляю на победу!"

Рак молочной железы – это болезнь, которая лечится, и с ней можно жить полноценно. Свою историю рассказывает тренер по фитнесу из Днепра, любимая жена и любящая мама семилетней дочки

Жизнь такая замечательная, что за нее стоит побороться, уверена Екатерина Кононенко

Катя Кононенко – девушка из Днепра, основательница фитнес-клуба, профессиональный тренер. А еще она любящая дочь, сестра, мама, жена. Яркая и неординарная личность с позитивным мышлением и огромной жаждой жизни. Дважды за 37 лет Кате пришлось услышать страшную фразу: "У вас – рак"…

Спорт – это вселенная,

в нем тоже зажигаются звезды

В небольшом селе на Днепропетровщине, сколько себя помнит, Катя всегда была в первых рядах: по хозяйству, по успеваемости в школе, среди участников сборной школы по легкой атлетике...

"Пыталась не отставать от отца, который тоже в молодости увлекался спортом. Дома было много его наград, медалей, дипломов, – рассказывает наша героиня. – Когда другие девочки прыгали в "резинки" или на скакалке, я приседала, отжималось на кулачках, делала сальто".

Когда Катя заканчивала школу, у нее, как и у многих сверстниц, были грандиозные планы на будущее: поступить в вуз, получить специальность, найти работу в городе, встретить того единственного и создать счастливую семью.

Но именно в это время родители решили развестись. Стало понятно, что поступать Кате придется туда, где обучение бесплатное, что нужно будет учиться и одновременно работать, чтобы зарабатывать на жизнь, поддерживать маму, которая из-за измены отца находилась в депрессивном состоянии, и позаботиться о будущем младшего брата. Катя отбросила мысли, что ей, еще совсем юной девушке, это будет не под силу, она знала, что сдаваться – это не о ней.

Спорт укрепляет не только тело, говорит Екатерина

"Спорт укрепляет не только тело, но и характер человека и его силу воли, – уверена Екатерина. – Я бы не смогла выдержать все испытания судьбы, если бы не была закалена, всегда знала, что несмотря на трудности или неудачу, нужно двигаться дальше!"

В 24 года – руководитель предприятия

Изучая в днепропетровском вузе программирование, Катя параллельно работала и продавцом, и кассиром – бралась за любую работу, которую могли предложить студентке. После окончания учебы пошла работать менеджером, одновременно получала второе образование.

"Один из партнеров нашей компании, заметив мой потенциал и усердие, предложил занять руководящую должность на его предприятии, – вспоминает Катя. – Вот так в свои 24 года я стала руководителем фирмы и проработала им почти 10 лет".

Жизнь кипела: ответственная и высокооплачиваемая должность, замечательные коллеги и друзья рядом, приобретение квартиры (хоть и в кредит). Казалось, все складывается как только об этом может мечтать еще совсем молодая женщина. Но однажды среди заполненных работой будней Катя почувствовала дискомфорт в груди. Отмахнувшись от мысли о визите к врачу, Катя продолжила свой привычный режим жизни. Но проблема не исчезла. Поэтому пришлось в плотный график внести и поход в больницу. Осмотрев девушку, специалист успокоил, что это мастопатия, назначил лечение. Лекарства заканчивались, а боль оставалась. Поэтому Катя обратилась в местную частную клинику. Предварительный диагноз там "отменили" и предложили пройти обследование. УЗИ, маммография, биопсия – большого значения всем этим процедурам Катя не придавала, ведь была уверена, что у нее все в порядке. Пройдя обследование, она снова с головой "нырнула" в стремительный жизненный круговорот.

"У вас есть богатые родственники?"

За всеми совещаниями, встречами, ремонтом в квартире у Кати не было времени думать о результатах биопсии, которые должны были появиться со дня на день. Хотя боль в молочной железе, на которую женщина пыталась не обращать внимания, время от времени напоминала о себе. И вот однажды раздался звонок от врача: "Подъедьте, есть новости".

"Встретили меня почему-то во дворе больницы", – вспоминает женщина.

Даже не пригласив в кабинет, а просто присев на скамейку, врач спросил: "Катя, у вас есть богатые родственники?" Эта фраза очень удивила девушку и даже заставила немного растеряться: "А что случилось?" – "У вас рак 3 стадии, и если у вас нет родственников, которые смогут оплатить лечение, мы вас не спасем", – вынеся вердикт, врач поднялся и ушел.

От отрицания к принятию

"Нет, этого не может быть! Почему я? Обида, растерянность, злость – вот что я почувствовала в первые минуты. Но больше всего меня волновал вопрос, как я скажу об этом маме?" – вспоминает тот день Екатерина.

Что такое рак, Катя знала: много родственников отца болели и умирали от онкозаболеваний. Следовательно, и ее ждет то же самое?! А что будет с мамой? А как же подчиненные, которые так в нее верят? А что делать с ипотекой? А где взять деньги на лечение? И вообще, как быть? Тысячи мыслей роились в голове Кати. От больницы до ее дома было около 10 километров, Катя не помнит, как преодолела это расстояние. Слезы заливали лицо, тяжелые мысли омрачали разум...

Зайдя в квартиру, где только начался ремонт, Катя обвела взглядом помещение. Слез уже не было, отчаяния тоже: "Соберись, Катя! Ты – сильная, ты справишься! В спорте ты и не такие препятствия преодолевала! Это тоже своего рода соревнование, только на этот раз – борьба за жизнь!"

Ничто так не убивает изнутри, как измена

Больше всего в подобной ситуации человек нуждается в поддержке и понимании окружения, ведь родные люди всегда остаются рядом, независимо от обстоятельств. К сожалению, у Кати было с точностью до наоборот.

Друзья и близкие, которых у нее было всегда много, вдруг почти все куда-то исчезли.

"Слова медиков о моем диагнозе не смутили меня так, как понимание того, что меня предали близкие, – делится Екатерина. – Измена – это боль. Хроническая. Ее нельзя вылечить таблетками. Она не исчезнет, даже если вы давно простили предателя, все равно будет тянуться нить воспоминаний".

С течением времени Катя поняла, что этот опыт помог ей стать увереннее, сильнее и мудрее. Она научилась окружать себя людьми, которые всегда поддержат, помогут и примут ее такой, какая она есть. Она научилась избегать тех, кто не готов быть для нее другом или партнером, которого она заслуживает. Но это потом... А тогда она чувствовала себя никчемной, брошенной и отверженной…

У каждого есть свой ангел-хранитель

в образе человека

Этого человека, который изначально был для Кати просто "мужчиной с улицы", сейчас она называет своим ангелом-хранителем. Знакомство переросло в крепкую дружбу, которой Екатерина очень дорожит. К ней он всегда относился, как к дочери, она его считала "вторым папой", у него даже имя, как у родного отца Кати, но последний после развода участия в ее жизни не принимал.

Со всеми важными вопросами Катя за советом обращалась именно к нему. Вот и на этот раз она набрала знакомый номер.

"У меня рак", – сказала и разрыдалась в телефон как маленькая девочка. Казалось, наконец все отчаяние и боль вышли наружу. Голос старшего товарища был удивительно спокойным и уверенным: "А почему ты плачешь, Катя? Заболела, значит, будем лечиться, а потом выздоравливать".

Уже позже Катя узнала, что он и владельцы фирмы совместными усилиями нашли средства на ее лечение.

Собраться с духом и перетерпеть

Со своими длинными, шикарными волосами Катя решила распрощаться еще до начала химиотерапии. Придя к парикмахеру, села в кресло и решительно сказала: "Хочу короткую стрижку".

Свои 25 лет девушка встречала в больнице. После химиотерапии состоялась операция.

"Об ожидаемом результате мне врачи не говорили, – вспоминает Екатерина. – Однозначного ответа, сохранят ли молочную железу, тоже не было. Я морально готовилась ко всему".

...Когда Катя пришла в себя после операции, первой, кого она увидела, была мама. С красными от слез глазами, она пыталась улыбаться и подбадривать дочь. А потом зазвонил телефон, на дисплее высветился номер брата, который в то время находился на военной службе.

"Сначала я услышала какой-то шум и еще под действием анестезии не поняла, что происходит. А потом четко донесся голос брата: "Рота, запевай!" Не знаю, каким образом и чего это ему стоило, но на плацу собралась рота солдат, и в мою честь зазвучала песня "Расцветали яблони и груши...", – растроганно рассказывает героиня. – Слезы катились по моему лицу, но я улыбалась и мысленно подпевала. Уже прошло 12 лет со дня операции, а я до сих пор это помню".

Впоследствии врачи сообщили, что операция прошла успешно. Опухоль удалили, установили имплант, впереди – несколько сеансов химиотерапии и около 30 сеансов лучевой терапии.

"Воспоминания о том периоде у меня не из приятных, во время сеансов лучевой я получила сильные ожоги, – говорит Катя. – Уже сейчас я понимаю, что причиной этого был и устаревший аппарат, на котором я проходила облучение, и непрофессионализм врачей, которые с ним работали. Кстати, этот аппарат до сих пор работает в той больнице. По этическим соображениям называть больницу не буду".

Судьбоносный "Париж"

Период реабилитации был для Кати нелегким, но справляться с болью помогала физическая закалка. И морально Екатерина понемногу поправлялась, понимая, что нужно как можно быстрее оставить пережитое позади и двигаться дальше.

Период реабилитации был для Кати нелегким, но помогала физическая закалка

Часто наша судьба распоряжается так, что бонусом после перенесенной травмы становятся встречи с новыми людьми, новыми событиями, новыми чувствами.

Однажды встретившись с подругами в развлекательном заведении "Париж", не обращая внимания на окружающих, Катя услышала от девушек, что за ней наблюдает мужчина. Катя отмахнулась от подружек: да кому она сейчас интересна – похудевшая, уставшая, без ресниц и бровей, с париком вместо волос.

Но не успела Катя возразить, как симпатичный незнакомец уже стоял у столика, приглашая ее на танец.

"Я даже особо не рассмотрела, как выглядит мой кавалер, не до конца слышала, что он говорит, ведь все мое внимание было сконцентрировано на парике, который так и норовил соскользнуть с моей головы, – смеясь, вспоминает Катя. – Мы обменялись телефонами, и я, если честно, сразу забыла об этом знакомстве".

Но Андрей напомнил о себе через несколько дней, пригласив Катю на свидание. Девушка решила расставить все точки над "i", поэтому появилась перед кавалером без парика и рассказала свою историю. На удивление, мужчину это не испугало и не оттолкнуло. Через несколько дней Катя с подругой улетали на отдых за границу. Когда же девушки возвращались домой, в зале ожидания Катя издалека заметила мужчину с огромным букетом и мысленно позавидовала той, кого он встречал. Подойдя ближе, она узнала Андрея. Вручив Кате розы, мужчина признался в любви и предложил "руку и сердце". Разумеется, девушка была не готова к такому повороту событий и сначала подумала, что это неудачная шутка. Но Андрей был убедителен и делал все, чтобы Катя чувствовала себя рядом с ним защищенной и счастливой. И вскоре девушка сдалась. Свадьба была незабываемой!

Беременность и рак – вещи несовместимые?

Когда Катя узнала, что беременна, – это был самый счастливый день в ее жизни. Но с беременностью вернулись воспоминания о болезни, которую она пыталась забыть. И это не касалось здоровья: все 9 месяцев Катя продолжала активно работать и прекрасно себя чувствовала. О бывшем диагнозе ей напоминали медработники. Узнав, что Катя беременна, гинеколог посоветовала как можно быстрее сделать прерывание, ведь существует риск рецидива. Это был первый и последний визит Кати в ту больницу. На седьмом месяце беременности Екатерине сказали, что ее не допустят к родам, если она не пройдет флюорографию, ведь она онкологический пациент в прошлом. А когда Катя родила здоровую девочку, ей не разрешили приложить ребенка к груди. Пока врач, который ей проводил операцию, в телефонном режиме не подтвердил, что грудное вскармливание Кате не противопоказано.

"Почему к онкологическим пациентам такое отношение – мне не понятно до сих пор. Рак – не приговор, это хроническая болезнь, которая в определенных случаях не излечивается, но которая лечится, и с ней можно прожить качественную и долгую жизнь!"

Дочь Тая родилась в тот же день, когда Кате провели операцию. Вот что удивительно: у младенца был врожденный шрам на том же месте, где у мамы был настоящий после перенесенной операции...

Свои знания – другим!

Почувствовать себя в роли мамы – было большим счастьем для Екатерины. Однако через несколько лет она поймала себя на мысли, что разговоры с другими мамочками во время прогулки ведутся только вокруг еды, подгузников, сна малышей и тому подобного.

"Я поняла, что продолжая заниматься воспитанием дочери, могу попробовать осуществить свою давнюю мечту – открыть собственный фитнес-клуб", – рассказывает женщина.

От своих целей Катя не привыкла отступать. И вот в Днепре появилась новая вывеска – фитнес-клуб "ЕnergyKvartal". Екатерина стала не только основателем клуба, но и профессиональным тренером.

Екатерина осуществила свою давнюю мечту – открыла собственный фитнес-клуб

Женщины с удовольствием становились участницами групп, которые набирала и вела Катя.

"А некоторые приходили просто из любопытства – посмотреть на тренера, которая была онкологическим пациентом, – улыбается Екатерина. – Они открыто выражали удивление и восхищение. Тогда я поняла, что своим примером, возможно, вдохновляю людей: одних – на победу над страхами, других – на новые возможности в жизни, а тех, кто пережил такой же диагноз как и я, – на победу".

И сейчас Екатерина постоянно совершенствует свои знания, проходит всевозможные курсы и тренировки у лучших профессионалов Украины и зарубежья и передает свой опыт другим.

Дважды в одну реку...

Осенью 2020 Катя вернулась с очередного мастер-класса. Она была уставшая: тело гудело, мышцы после нескольких дней тренировок были натянуты, как струна. Муж заметил уплотнение на здоровой молочной железе жены, но Катя сначала списала это на физическую нагрузку, которая всегда присутствовала во время тяжелых тренировок. Однако имея горький опыт, женщина помчалась к врачу хирургу-маммологу. И снова те же манипуляции, что и 12 лет назад: УЗИ, маммография, биопсия... И опять ожидание результатов.

"Я очень доверяю своему врачу, она стала настоящим членом нашей семьи, – говорит Катя. – Поэтому когда она мне сказала о необходимости трепан-биопсии, не раздумывая, согласилась".

И вот однажды утром Кате позвонили из поликлиники, где она проходила обследование, и без каких-либо предисловий выдали: "Екатерина Владимировна, у вас рак".

"Я ее обманула?"

Сейчас дочери Кати 7 лет. Еще маленькой она все время спрашивала: "А почему твои груди отличаются?", "А что это у тебя за шрамы?"

Когда Тая подросла, мама поведала ей о болезни, которую перенесла. Девочка задумалась, а потом, пристально заглянув в глаза, сказала: "Мамочка, пообещай мне, что ты больше никогда-никогда не заболеешь!" Катя улыбнулась, обняла свою любимицу и с серьезным видом сказала: "Обещаю!"

Этот момент – первое, что вспомнила Катя в то злосчастное утро. Со слезами на глазах она зашла в комнату, где еще спали дочь и муж. "Значит, я ее обманула?" – подумала Катя.

Но это уже были не те эмоции, что и 12 лет назад. Теперь это было совсем иначе, ведь у нее есть, ради кого бороться.

"Я была готова к повтору всего: знала, что такое операция, химиотерапия, боль. Да, у меня изменится жизнь. Да, долгое время меня не будет дома. Но точно знала, что и на этот раз все выдержу! – вспоминает свое состояние наша героиня. – Единственное, чего боялась, – это предательства близких, зная, что еще раз этого не переживу..."

Знакомство с LISOD

Начались бесконечные консультации и просмотр истории болезни в различных больницах: государственных и частных. Катя уже понимала, что не стоит делать, как в первый раз: послушать мнение одного врача и сразу лечь на операционный стол. Нужно искать лучшую больницу и специалистов, которые вызовут доверие.

"Я все чаще думала о лечении за границей, но понимала, что это очень дорого. Стремилась найти клинику, в которой лечат так же, как в развитых странах, но в Украине, – делится Катя. – Не помню кто именно посоветовал мне обратиться к израильскому специалисту, главному врачу Израильского медицинского центра "Хорев". Через онлайн-связь он проконсультировал меня, подтверждая рекомендации моего врача. А также советовал дальнейшие шаги. От него я узнала о ПЭТ-КТ и была удивлена, почему раньше мне никто не назначал это обследование? Именно от него я услышала о Больнице израильской онкологии LISOD".

Нужно искать лучшую больницу и специалистов, которые вызовут доверие, убеждена Катя

После консультации со специалистом из Израиля, уже с определенным багажом знаний Катя записалась на прием ко всем онкологам и маммологам Днепра.

"Повсюду меня встречали неприветливо: а зачем вы к нам пришли, если консультировались с израильским врачом, езжайте в Израиль! – вспоминает Катя. – Когда вернулась к своему маммологу, ожидала такой же реакции".

К большому удивлению Екатерины врач одобрила то, что женщина пытается разобраться в своей болезни и ищет "второе мнение". Выслушав все рекомендации, специалист уверенно сказала: "Катя, едем в LISOD!"

"Помню свое первое знакомство с больницей. Красивая территория, вежливые администраторы, которые тебя встречают, проводят, куда нужно – для меня это было чем-то из области фантастики, – рассказывает Екатерина. – Сначала я записалась только на ПЭТ-КТ. Потом решила еще и пройти консультацию. Просматривая историю болезни, клинический онколог Зоя Шкляр предложила сделать обследование на мутацию генов. О таком анализе я слышала впервые. Почему раньше мне никто об этом не говорил?"

Кроме того, выяснилось, что тот химиопрепарат, который был назначен, Екатерине принимать нельзя.

"Его вводили во время лечения при первом моем диагнозе. А его токсичность проявляется только через 10 лет. То есть если мне сейчас, спустя 12 лет, снова его начать принимать – это может быть смертельно опасно для моего организма, – отмечает женщина. – Я была поражена знаниями врачей LISOD. То, что рассказали о болезни и лечении они, никто ни в одной клинике моего города не говорил. Домой я ехала с чувством облегчения: теперь о своем диагнозе и о дальнейших шагах в борьбе с болезнью я знала все!"

Не отказывайтесь от помощи!

На этот раз Катя решила ни к кому не обращаться за помощью. Она боялась снова разочароваться в людях. Поэтому даже тем, кто пытался помочь, сказала свое решительное "нет!"

"Перед сеансом лечения написала в группе своим девушкам по фитнесу: "Все! Я стартовала!" и заснула, я всегда спала во время сеансов химиотерапии, – вспоминает Катя. – После окончания процедуры, сделав селфи и отправив своей семье, чтобы не волновались, зашла в интернет. И здесь меня ждал настоящий шок – на всех информационных платформах интернета я увидела свое фото и призыв: "Помогите спасти нашего тренера!" И это были не только члены нашего клуба. На помощь мне "поднялся" весь город Днепр!"

"Мне было приятно и одновременно неудобно, ведь не ожидала такого, – говорит Катя. – Сейчас понимаю, что не стоит закрываться в себе, не нужно отгораживаться. Трудно бороться с проблемами собственными силами – нужно принимать помощь от людей. Ведь они это делают искренне!"

Жизнь продолжается

Сеансы химиотерапии Катя проходила в Днепре. В то же время ее начала беспокоить вторая молочная железа. После обследования Екатерине сообщили, что нужна срочная замена импланта. Когда она позвонила хирургу частной клиники в своем городе, который ранее согласился ее оперировать, неожиданно услышала: "Я отказываюсь от вас".

Не колеблясь, женщина поехала в LISOD. По словам Екатерины, операция прошла молниеносно. Руководитель центра современной маммологии Андрей Жигулин сделал все, чтобы ее грудь была не только здоровой, но и красивой.

"Я бесконечно благодарна всему коллективу больницы! Такой помощи и такой поддержки я не чувствовала нигде! Профессионализм, четкость, скорость, человечность врачей, сестер, менеджеров глубоко меня впечатлили. Я будто побывала на другой планете, – делится Екатерина Кононенко. – Уезжая домой и прощаясь с прекрасным коллективом LISOD, я плакала. Эти люди сделали то, чего не мог сделать никто!"

Сейчас Катя проходит лучевую терапию, впереди – период реабилитации. Хотя врачи еще не разрешают физических нагрузок, но она уже понемногу делает упражнения и готовится к выходу на работу, где ее заждались "ученицы".

Екатерина уже понемногу делает упражнения и готовится к выходу на работу

Катя уверена, что с диагнозом "рак" жить можно. Женщина знает, что эффект от лечения заболевания зависит не только от лекарств или метода, но еще и от собственного настроения.

"В среде онкопациентов говорят, что можно умереть и от рака первой стадии, как и качественно жить с четвертой. Не надо бояться! Онкология, рак – это ужасные слова, но сегодня болезнь лечится. И если прийти вовремя и к нужному специалисту, можно жить долго и счастливо, – уверена Катя. – Никто из врачей-онкологов не сулит пациентам полного выздоровления от болезни. Но позитивный настрой – уже половина успеха. Остальное сделают врачи и новейшие методы лечения. Я желаю всем пациентам скорейшего выздоровления, веры в себя и в свое будущее! Жизнь такая замечательная, что за нее стоит побороться!"

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