Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Доктор Комаровский про черную плесень: стоит ли ее бояться и кому

Сегодня, 08:30

Доктор Евгений Комаровский развенчал мифы про черную плесень. Но у некоторых риск заболеть действительно есть, кому опасна плесень и что делать – в материале

Доктор Комаровский рассказал, как не заболеть "черным грибком"
Доктор Комаровский рассказал, как не заболеть "черным грибком"
Фото: Сегодня

Вспышка "черного грибка", то есть массовой заболеваемости мукормикозом в Индии повергла в панику и украинцев. Некоторые из-за боязни заразиться даже подумывают отменить поездки в Египет и другие южные страны. Однако многие из нас постоянно контактируют с черной плесенью: почему же болеют не все, действительно ли этот грибок так опасен и для кого – рассказал на своем ютуб-канале, а также страничке в facеbook детский врач высшей категории, доктор Евгений Комаровский.

Что такое черная плесень и правда ли можно заболеть?

Плесень, как черную, так и другого вида, мы видим практически постоянно: на пропавшем хлебе, на стенах помещений, в почве и так далее. Но в ужас пришли только сейчас, когда до нас дошли новости о массовой заболеваемости мукоромикозом в Индии. Именно так называется это заболевание, которое вызывают мукоромицеты, плесневые грибы. В народе же говорят просто "черная плесень".

Читайте также:
Еда и плесень: что можно есть, а что нужно срочно выбросить

Человек действительно может заразиться, если споры этих грибов попадут на кожу, слизистые оболочки или если их вдохнуть. Но несмотря а то, что многие из нас ежедневно выбрасывают заплесневелый хлеб или контактируют с плесневелой землей на огороде, такой ситуации, как в Индии, нет. Почему же?

Потому что даже при попадании спор черной плесени в организм, здоровая иммунная система справится и не позволит заболеть.

Только при очень слабом иммунитете, когда иммунная система полностью повреждена, человек заболевает. Если иммунитет в порядке, то он сразу же распознает и нейтрализует споры этих грибов. Но для определенной категории украинцев риск заразиться и заболеть мукоромикозом все же есть.

А кто рискует заболеть черной плесенью?

Человек, у которого из-за угнетенной иммунной системы нарушена микроциркуляция в коже и слизистых оболочках. Например, при ВИЧ-инфекции, а также при сахарном диабете второго типа, то есть приобретенном. Именно этот тип диабета часто развивается при ожирении и неправильном питании, люди годами живут с таким состоянием, ничего не делают, не обращаются за терапией. Соответственно, не знают, что у них диабет и важно получать лечение.

Плесень а стенах или хлебе может вызвать грибковую инфекцию при ослабленном иммунитете
Плесень а стенах или хлебе может вызвать грибковую инфекцию при ослабленном иммунитете
Фото: unsplash.com

Риск есть у онкологических больных, которые получают химиотерапию или при любом заболевании, которое вызывает снижение количества красных кровяных телец – эритроцитов. Также угнетают иммунную систему стероиды – например дексаметазон, который необоснованно некоторые врачи назначают для лечения коронавируса. Но один только этот препарат у здорового человека не ослабит иммунитет настолько, чтобы тот заболел мукоромикозом.

Почему же тогда в Индии массово болеют?

Потому что Индия – страна довольно бедная, многие там питаются нерационально, недополучают белок. А дефицит белка способствует ослаблению иммунитета. Также этот грибок поражает тех, у кого в организме высокий уровень железа – это тоже вызывается нарушением питания или приемом воды, характерной для данной местности. В итоге получаем целый ряд способствующих факторов: человек с диабетом, да еще плохо питающийся, да плюс если заболел ковидом и принимает стероидные препараты. Вспышка мукоромикоза произошла там, где совпали все вышеперечисленные риски и факторы.

Ок, а что делать, чтобы не заразиться черной плесенью и не заболеть?

Самое простое – не контактируйте с ней: работая на огороде, надевайте респиратор, перчатки; заплесневелый хлеб следует выбрасывать и так далее. Рационально питайтесь, не допускайте развития хронических болезней.

Читайте также:
Плесень атакует квартиры украинцев: как справиться с проблемой (видео)

Если есть подозрение на сахарный диабет – то нужно его диагностировать, следить за уровнем сахара в крови, если еще при этом назначают кортикостероиды – то перепроверить, насколько вам это необходимо. То есть делайте все, чтобы шансы заболеть стали минимальными. И тогда черная плесень вам не будет страшна.

Напомним, ранее мы также писали, опасен ли мукоромикоз для украинцев.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Доктор Комаровский рассказал, как собрать детскую аптечку в дорогу Черный грибок фиксируют не только в Индии: в Украине говорят о похожей болезни у переболевших COVID-19 Не защитят ни маски, ни перчатки. Комаровский раскрыл главный путь распространения COVID-19 Можно будет купить: Комаровский рассказал, когда в Украине появятся американские COVID-вакцины
Евгений Комаровский плесень грибок микоз
Реклама

Новости партнеров

Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Тина Кароль появилась в эффектном платье за 37 тысяч гривен
Тина Кароль появилась в эффектном платье за 37 тысяч гривен
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости
Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости

Популярные статьи

Вчера, 16:58Events

День отца-2021: когда отмечается и что означает праздник

10 июняЗвездно

Ани Лорак воссоединилась с экс-супругом на праздновании 10-летия их дочки (фото)

10 июняВкусно

Легкий суп с клецками и овощами, который оценит вся семья

10 июняЗдорово

Массаж лица, который сделает моложе: пошаговая инструкция

10 июняПсихо

ТОП-7 способов, как перестать волноваться прямо сейчас

10 июняЗвездно

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

10 июняTravel

Розовое озеро в Украине: где находится и каковы его лечебные свойства

10 июняЗвездно

MARUV широко расставила ноги в новом видео и получила шквал критики

10 июняФаново

С праздником Вознесения Господня: красивые поздравления в открытках, стихах и смс

10 июняEvents

С Вознесением Господним: яркие открытки, красивые картинки и душевные поздравления

10 июняФаново

Вознесение Господне: лучшие поздравления в стихах и прозе

9 июняПсихо

Мощные ритуалы для новолуния 10 июня

9 июняВкусно

Десерты с кислинкой – 5 аппетитных рецептов с черникой

9 июняEvents

Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день

9 июняЗвездно

Вера Брежнева сделала селфи в купальнике и все увидели, как она поправилась (фото)

9 июняЗвездно

Пьяный Григорьев-Апполонов из Иванушек International чуть не сорвал концерт: видео

Новости партнеров

Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Звезда сериала Папик Дарья Петрожицкая рассекретила возлюбленного
Звезда сериала Папик Дарья Петрожицкая рассекретила возлюбленного
Михаил Заливако показал, как отдыхает с бывшей женой Богдана
Михаил Заливако показал, как отдыхает с бывшей женой Богдана
Шалені розлучення 2021: як Білик і Дзідзьо прощались з коханими
Шалені розлучення 2021: як Білик і Дзідзьо прощались з коханими
У Ксении Собчак требуют 50 миллионов российских рублей через суд
У Ксении Собчак требуют 50 миллионов российских рублей через суд
Умер отец Блейк Лайвли актер Эрни Лайвли. Названа причина смерти
Умер отец Блейк Лайвли актер Эрни Лайвли. Названа причина смерти

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять