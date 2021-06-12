Доктор Комаровский про черную плесень: стоит ли ее бояться и кому

Доктор Евгений Комаровский развенчал мифы про черную плесень. Но у некоторых риск заболеть действительно есть, кому опасна плесень и что делать – в материале

Доктор Комаровский рассказал, как не заболеть "черным грибком" Фото: Сегодня

Вспышка "черного грибка", то есть массовой заболеваемости мукормикозом в Индии повергла в панику и украинцев. Некоторые из-за боязни заразиться даже подумывают отменить поездки в Египет и другие южные страны. Однако многие из нас постоянно контактируют с черной плесенью: почему же болеют не все, действительно ли этот грибок так опасен и для кого – рассказал на своем ютуб-канале, а также страничке в facеbook детский врач высшей категории, доктор Евгений Комаровский.

Что такое черная плесень и правда ли можно заболеть?

Плесень, как черную, так и другого вида, мы видим практически постоянно: на пропавшем хлебе, на стенах помещений, в почве и так далее. Но в ужас пришли только сейчас, когда до нас дошли новости о массовой заболеваемости мукоромикозом в Индии. Именно так называется это заболевание, которое вызывают мукоромицеты, плесневые грибы. В народе же говорят просто "черная плесень".

Человек действительно может заразиться, если споры этих грибов попадут на кожу, слизистые оболочки или если их вдохнуть. Но несмотря а то, что многие из нас ежедневно выбрасывают заплесневелый хлеб или контактируют с плесневелой землей на огороде, такой ситуации, как в Индии, нет. Почему же?

Потому что даже при попадании спор черной плесени в организм, здоровая иммунная система справится и не позволит заболеть.

Только при очень слабом иммунитете, когда иммунная система полностью повреждена, человек заболевает. Если иммунитет в порядке, то он сразу же распознает и нейтрализует споры этих грибов. Но для определенной категории украинцев риск заразиться и заболеть мукоромикозом все же есть.

А кто рискует заболеть черной плесенью?

Человек, у которого из-за угнетенной иммунной системы нарушена микроциркуляция в коже и слизистых оболочках. Например, при ВИЧ-инфекции, а также при сахарном диабете второго типа, то есть приобретенном. Именно этот тип диабета часто развивается при ожирении и неправильном питании, люди годами живут с таким состоянием, ничего не делают, не обращаются за терапией. Соответственно, не знают, что у них диабет и важно получать лечение.

Плесень а стенах или хлебе может вызвать грибковую инфекцию при ослабленном иммунитете Фото: unsplash.com

Риск есть у онкологических больных, которые получают химиотерапию или при любом заболевании, которое вызывает снижение количества красных кровяных телец – эритроцитов. Также угнетают иммунную систему стероиды – например дексаметазон, который необоснованно некоторые врачи назначают для лечения коронавируса. Но один только этот препарат у здорового человека не ослабит иммунитет настолько, чтобы тот заболел мукоромикозом.

Почему же тогда в Индии массово болеют?

Потому что Индия – страна довольно бедная, многие там питаются нерационально, недополучают белок. А дефицит белка способствует ослаблению иммунитета. Также этот грибок поражает тех, у кого в организме высокий уровень железа – это тоже вызывается нарушением питания или приемом воды, характерной для данной местности. В итоге получаем целый ряд способствующих факторов: человек с диабетом, да еще плохо питающийся, да плюс если заболел ковидом и принимает стероидные препараты. Вспышка мукоромикоза произошла там, где совпали все вышеперечисленные риски и факторы.

Ок, а что делать, чтобы не заразиться черной плесенью и не заболеть?

Самое простое – не контактируйте с ней: работая на огороде, надевайте респиратор, перчатки; заплесневелый хлеб следует выбрасывать и так далее. Рационально питайтесь, не допускайте развития хронических болезней.

Если есть подозрение на сахарный диабет – то нужно его диагностировать, следить за уровнем сахара в крови, если еще при этом назначают кортикостероиды – то перепроверить, насколько вам это необходимо. То есть делайте все, чтобы шансы заболеть стали минимальными. И тогда черная плесень вам не будет страшна.

Напомним, ранее мы также писали, опасен ли мукоромикоз для украинцев.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться