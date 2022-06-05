Как снять стресс: какие продукты помогут справиться – советы диетолога (видео)

Ягоды, свекла, гречка, капуста, зелень и вареные яйца помогут тем, кто находится в тревожном состоянии. А если приходится сидеть в убежище – позвольте себе конфету

В программе "Ранок з Україною" канала "Украина", которая выходит по будням в 8:30 в эфире "Індиго TV", с ведущими Анатолием Анатоличем и Лилией Ребрик диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какой должна быть идеальная тарелка во время войны.

В стрессовых ситуациях человеку постоянно хочется чего-нибудь сладкого – это нормальная реакция организма. / Фото: freepik.com

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Диетолог Оксана Скиталинская уверяет – то, что в стрессовых ситуациях человеку постоянно хочется чего-нибудь сладкого – это нормальная реакция организма. Поэтому, если вы находитесь в укрытии и не можете нормально питаться – позвольте себе съесть конфету или выпечку, но лучше в такие моменты употреблять сахар в чистом виде. Если же вы в безопасности и можете нормально питаться, обратите внимание на другие продукты.

Когда человек постоянно находится в состоянии тревоги, ему нужно употреблять продукты, влияющие на иммунную систему. Например, ягоды, свекла, гречка, капуста, зелень и вареные яйца, причем лучше, чтобы желток в них был жидкий. Недоваренный желток хорошо влияет на мозговую деятельность и на иммунную систему. Кстати, яйцами можно заменить и мясо – в них есть необходимые аминокислоты и белок, – объяснила диетолог Оксана Скиталинская в эфире "Ранку з Україною".

Кроме того, эксперт советует заменять вредную пищу, природной и более полезной. Так, например, если вы очень хотите быстрых углеводов, типа выпечки – съешьте ягоды, которые растут на нашей земле: смородина, клубника, малина. Не менее полезной будет свекла.

Да, в свекле есть много сахара, но она полезна для организма. Более того, этот сахар связан с красящим пигментом и клетчаткой. Сырая тертая свекла хорошо влияет на кишечник, а вареная – на микрофлору и на мозг, – комментирует диетолог.

Итак, чтобы сделать идеальный завтрак, вам понадобятся: немного вареной гречки, 2 вареных яйца с жидким желтком и салатик.

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Немного вареной гречки, 2 вареных яйца с жидким желтком и салатик – идеальный завтрак. / Фото: instagram.com/foodies.academy/

А еще Оксана Скиталинская заверила – если человек хочет поесть перед сном, это можно сделать. Но нужно употреблять полезные и "правильные" продукты. Таковыми считаются: яйца, рыба, салат, даже рыбные консервы и цельнозерновой хлеб будут уместны.

Нет запрещенной еды. Если вам ужасно чего-то хочется – ешьте, ведь если вы этого не сделаете – будете страдать, – отметила Оксана Скиталинская.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".

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