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Як зняти стрес: які продукти допоможуть впоратися – поради дієтолога (відео)

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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5 червня, 08:00
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Ягоди, буряк, гречка, капуста, зелень та варені яйця допоможуть тим, хто перебуває у тривожному стані. А якщо доводиться сидіти у сховищі – дозвольте собі цукерку

В програмі "Ранок з Україною" каналу "Україна", яка виходить у будні о 8:30 в ефірі "Індиго TV", з ведучими Анатолієм Анатолічем та Лілією Ребрик дієтолог Оксана Скіталінська розповіла, якою має бути ідеальна тарілка під час війни .

У стресових ситуаціях людині завжди хочеться чогось солодкого – це нормальна реакція організму.
У стресових ситуаціях людині завжди хочеться чогось солодкого – це нормальна реакція організму.

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Дієтолог Оксана Скиталінська запевняє – те, що у стресових ситуаціях людині постійно хочеться чогось солодкого – це нормальна реакція організму. Тому, якщо ви знаходитесь в укритті та не можете нормально харчуватися – дозвольте собі з'їсти цукерку чи випічку, Але краще в такі моменти вживати цукор у чистому вигляді. Якщо ви в безпеці і можете нормально харчуватися, зверніть увагу на інші продукти.

Коли людина постійно перебуває у стані тривоги, їй потрібно вживати продукти, що впливають імунну систему. Наприклад, ягоди, буряк, гречка, капуста, зелень та варені яйця, причому краще, щоб жовток у них був рідкий. Недоваренний жовток добре впливає на мозкову діяльність та на імунну систему. До речі, яйцями можна замінити і м'ясо – у них є необхідні амінокислоти та білок, – пояснила дієтолог Оксана Скіталінська в ефірі "Ранку з Україною".

Крім того, експерт радить заміняти шкідливу їжу, природною та кориснішою. Так, наприклад, якщо ви дуже хочете швидких вуглеводів типу випічки – з'їжте ягоди, які ростуть на нашій землі : смородина, полуниця, малина Не менш корисним буде буряк.

Так, у буряках є багато цукру, але він корисний для організму. Більш того, цей цукор пов'язаний з фарбуючим пігментом та клітковиною. Сирий тертий буряк добре впливає на кишечник, а варений – на мікрофлору і на мозок, – коментує дієтолог.

Отже, щоб зробити ідеальний сніданок, вам знадобляться: трохи вареної гречки, 2 варені яйця з рідким жовтком і салатик.

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Трохи вареної гречки, 2 варені яйця з рідким жовтком і салатик – ідеальний сніданок.
Трохи вареної гречки, 2 варені яйця з рідким жовтком і салатик – ідеальний сніданок.

А ще Оксана Скиталінська запевнила – якщо людина хоче поїсти перед сном, це можна зробити. Але треба вживати корисні та "правильні" продукти. Такими вважаються: яйця, риба, салат, навіть рибні консерви та цільнозерновий хліб будуть доречними.

Нема забороненої їжі. Якщо вам жахливо чогось хочеться – їжте, адже якщо ви цього не зробите – страждатимете, – зауважила Оксана Скіталінська.

Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять в ефірі телеканалу "Індиго TV".

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Також ми писали, чому кабачок – топовий дієтичний овоч.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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