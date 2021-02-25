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Бич современности: как правильно лечить аллергию, а не убирать симптомы

Лечение аллергии состоит из трех главных этапов, самый важный из них – АСИТ

Аллергию называют настоящей проблемой в мире, ведь только по данным ВОЗ, от нее страдает 40% населения Земли. У каждого третьего человека аллергический ринит, а у каждого десятого – бронхиальная астма. Какие главные симптомы аллергии, как ее не спутать с другими заболеваниями и какие есть современные способы лечения, рассказала Сегодня.Lifestyle врач-аллерголог Мария Кривопустова.

Какие главные симптомы аллергии и когда происходят сезонные обострения?

Насморк, заложенность носа, зуд глаз, слезотечение, свистящие дыхание и кашель – основные симптомы, по которым мы можем заподозрить аллергию, а именно – аллергический ринит. Также аллергия может проявляться высыпаниями на коже, зудом кожи, крапивницей и даже ангионевротическим отеком губ, языка. Но такая симптоматика больше характерна для пищевой аллергии.

Симптомы аллергии могут иметь и сезонный характер. Так, в Украине можно выделить 3 основных периода сезонной аллергии:

март – май – период цветения весенних деревьев, а именно: березы, ольхи, бука и др.;

июнь – август – период цветения злаковых и луговых трав;

июль – сентябрь – период цветения амброзии и полыни.

Пыльца всех этих растений вызывает симптомы сезонного аллергического ринита у чувствительных людей.

Как понять, что это аллергия, а не какое-то другое заболевание?

Чаще всего нам приходится проводить дифференциальную диагностику между простудными заболеваниями и аллергией. При простуде часто наблюдается повышение температуры тела, слабость, боль в горле, чего не будет при аллергии. При сезонной аллергии у человека наблюдаются насморк, зуд глаз, зуд в носу, пароксизмальное чихание, слезотечение. И эти симптомы становятся намного более выраженными во время пребывания на улице.

Чтобы выяснить, к какому аллергену чувствительный пациент, важно провести аллергологическое обследование: кожные прик-тесты, анализы крови на аллергены, а именно – молекулярную аллергодиагностику тест ALEX2.

Какие есть современные методы лечения аллергии?

Лечение аллергии состоит из трех важных этапов: избегание контакта с аллергеном, лечение симптомов аллергии и самый важный этап — это аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Если о первых двух методах все понятно, то суть аллерген-специфической иммунотерапии состоит во введении в организм небольших доз аллергенов, к которым чувствительный пациент, таким образом вырабатывая толерантность или привыкание к этим аллергенам.

Антигистаминные препараты лечат аллергию или только помогают бороться с ее симптомами?

Антигистаминные препараты только лечат симптомы аллергии, уменьшая их выраженность. Если говорить о лечении причины аллергии, то у нас есть только аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), а именно Oraltek (Оралтек) i Alxoid (Алксоид). Данные препараты представляют собой экстракты аллергенов, которые вводятся в организм человека. Оралтек – это спрей, который пациент распыляет под язык каждый день в домашних условиях, Алксоид же вводится в виде подкожных уколов 1 раз в месяц в специализированной аллергологической клинике под наблюдением врача-аллерголога.

Данные препараты подбирает врач-аллерголог после аллергообследования. Первые эффекты от такой терапии можно увидеть уже после трех месяцев лечения, но чаще на первом году лечения. Весь курс АСИТ проводится 3 года.

Чем опасна недолеченная или запущенная аллергия?

В аллергологии есть такое понятие как атопический марш, когда аллергия протекает в виде логической цепочки "атопический дерматит, пищевая аллергия – аллергический ринит – бронхиальная астма". Если не контролировать заболевание на ранних его проявлениях, пациенты имеют высокий риск развития именно бронхиальной астмы.

Сегодня доказано, что АСИТ имеет не только лечебный эффект, меняет течение болезни, но и профилактический. АСИТ может предупредить развитие бронхиальной астмы у детей и взрослых с аллергическим ринитом. Более того, она также предотвращает развитие чувствительности к другим аллергенам, что нередко мы наблюдаем у наших пациентов.

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