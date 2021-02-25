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Біч сучасності: як правильно лікувати алергію, а не прибирати симптоми

Лікування алергії складається із трьох основних етапів, найважливіший з них – АСІТ

Алергію називають справжньою проблемою у світі, адже тільки за даними ВООЗ, на неї страждає 40% населення Землі. У кожної третьої людини алергічний риніт, а у кожної десятої – бронхіальна астма. Які головні симптоми алергії, як її не сплутати з іншими захворюваннями і які є сучасні способи лікування, розповіла Сьогодні.Lifestyle лікар-алерголог Марія Кривопустова.

Які головні симптоми алергії і коли відбуваються сезонні загострення?

Нежить, закладеність носа, свербіж очей, сльозотеча, свистячі дихання і кашель – основні симптоми, за якими ми можемо запідозрити алергію, а саме – алергічний риніт. Також алергія може проявлятися висипаннями на шкірі, сверблячкою шкіри, кропив'янкою і навіть набряком губ, язика. Але така симптоматика більше характерна для харчової алергії.

Симптоми алергії можуть мати і сезонний характер. Так, в Україні можна виділити 3 основні періоди сезонної алергії:

березень – травень – період цвітіння весняних дерев, а саме: берези, вільхи, бука та ін.;

червень – серпень – період цвітіння злакових і лугових трав;

липень – вересень – період цвітіння амброзії і полину.

Пилок всіх цих рослин викликає симптоми сезонного алергічного риніту у чутливих людей.

Як зрозуміти, що це алергія, а не якесь інше захворювання?

Найчастіше нам доводиться проводити диференційну діагностику між простудними захворюваннями і алергією. При застуді часто спостерігається підвищення температури тіла, слабкість, біль у горлі, чого не буде при алергії. При сезонній алергії у людини спостерігаються нежить, свербіж очей, свербіж у носі, пароксизмальне чхання, сльозотеча. І ці симптоми стають більш вираженими під час перебування на вулиці.

Щоб з'ясувати, до якого алергену чутливий пацієнт, важливо провести алергологічне обстеження: шкірні прик-тести, аналізи крові на алергени, а саме – молекулярну алергодіагностику тест ALEX 2.

Які є сучасні методи лікування алергії?

Лікування алергії складається із трьох важливих етапів: уникнення контакту з алергеном, лікування симптомів алергії і найважливіший етап – це алерген-специфічна імунотерапія (АСІТ). Якщо про перші два методи все зрозуміло, то сенс алерген-специфічної імунотерапії полягає у введенні в організм невеликих доз алергенів, до яких чутливий пацієнт, таким чином виробляється толерантність або звикання до цих алергенів.

Антигістамінні препарати лікують алергію або тільки допомагають боротися з її симптомами?

Антигістамінні препарати тільки лікують симптоми алергії, зменшуючи їх вираженість. Якщо говорити про лікування причини алергії, то у нас є тільки алерген-специфічна імунотерапія (АСІТА), а саме Oraltek (Оралтек) i Alxoid (Алксоід). Ці препарати є екстрактами алергенів, які вводяться в організм людини. Оралтек – це спрей, який пацієнт розпилює під язик щодня у домашніх умовах, Алксоід вводиться у вигляді підшкірних уколів 1 раз на місяць у спеціалізованій алергологічній клініці під наглядом лікаря-алерголога.

Ці препарати підбирає лікар-алерголог після алергообстеження. Перші ефекти від такої терапії можна побачити вже після трьох місяців лікування, але частіше на першому році лікування. Весь курс АСІТ проводиться за 3 роки.

Чим небезпечна недолікована або запущена алергія?

В алергології є таке поняття як атопічний марш, коли алергія протікає у вигляді логічного ланцюжка "атопічний дерматит, харчова алергія – алергічний риніт – бронхіальна астма". Якщо не контролювати захворювання на ранніх його проявах, пацієнти мають високий ризик розвитку саме бронхіальної астми.

Сьогодні доведено, що АСІТ має не тільки лікувальний ефект, змінює перебіг хвороби, а й профілактичний. АСІТ може попередити розвиток бронхіальної астми у дітей і дорослих з алергічним ринітом. Більш того, вона також запобігає розвитку чутливості до інших алергенів, що нерідко ми спостерігаємо у наших пацієнтів.

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