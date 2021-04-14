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Алергія – хвороба цивілізації: як вилікувати її назавжди, а не просто прибирати симптоми

Лікування алергії успішно тільки при правильній діагностиці і терапії: це Аlex-2-тест і АСІТ

Алергія – одна з найбільш нагальних проблем людства. Якщо алергію не лікувати, то виникає великий ризик розвитку бронхіальної астми та інших серйозних ускладнень. Як запідозрити алергію, чому дуже важливо правильно лікувати захворювання і головне – які сучасні ефективні методи діагностики і лікування є на сьогоднішній день, розповіла лікар-алерголог Ольга Колесникова.

Чи дійсно проблема алергії так актуальна або все-таки її перебільшують?

Проблема дуже актуальна, алергію можна назвати однією з головних хвороб 21 століття, 30% людей в світі хворіють. До 2030 року ВООЗ обіцяє, що кожна друга людина буде страждати від тієї чи іншої форми алергії. Причому, в цивілізованих країнах таких людей більше. Проблема не тільки в спадковості або шкідливих звичках. З кожним роком ми все більше страждаємо від так званої надлишкової стерильності.

До 2030 кожна друга людина буде страждати на алергію Фото: Depositphotos

Оскільки ми все навколо себе ретельно обробляємо, стерилізуємо, (особливо зараз, в період боротьби з COVID-19), то наша імунна система агресивно реагує не тільки на паразитів або віруси, а також на деякі, здавалося б, звичні речовини (їжу, шерсть тварин, пил). Плюс дуже сильно негативно впливає екологія, різні викиди в атмосферу обтяжують вже наявні в природі алергени. Тобто люди страждають не тільки від весняної алергії на пилок: інші фактори можуть викликати аллергически риніт (нежить) і в холодну пору року. Людина може списувати все на часті застуди, а справа – в алергії.

Як же зрозуміти, що проблема саме в алергії і не сплутати її з іншими захворюваннями?

Симптоми алергії можуть бути сезонними і цілорічними. Сезонна алергія проявляється в три етапи: коли цвітуть дерева в кінці березня-початку квітня, потім цвітуть злакові з квітня до середини липня; і нарешті – коли цвітуть бур`яни – з серпня і до перших холодів.

Сльозливість очей або тривалий нежить – це симптоми алергії Фото: unsplash.com

Але алергію викликає не тільки пилок, тому восени і взимку людина може сплутати її з застудою, наприклад. Відрізнити алергію від тієї ж ГРВІ або іншої хвороби можна за основними ознаками:

тривалий, більше двох тижнів, риніт,

при алергії дере в голі, але не болить, як при ангіні,

в сезон цвітіння може бути невелика температура, але не більше 37,2 градусів, якщо температура зростає до 38 і вище – це ГРВІ,

Сверблячка в носі, чхання, сльози (може бути схоже на кон'юнктивіт, це запалення слизової оболонки очей), висипання на шкірі – все це прояви алергії. При повторному контакті з алергенами все це буде посилюватися.

Тобто алергенів може бути кілька? І як же їх визначити?

Алергія може бути, як на один агент, та й на кілька. Тобто якщо у вас алергія на пилок берези навесні, а взимку часто долає нежить, то можливо є ще якийсь перехресний алерген. Перш за все потрібно йти до алерголога, тільки лікар зрозуміє, який саме метод діагностики необхідний. Як раніше, так і досі золотим стандартом в діагностиці алергії вважаються шкірні проби.

Але їх мінус в тому, що в сезон масового цвітіння рослин шкірні проби робити не можна. Крім того, якщо у людини алергія давно, він приймає антигістамінні препарати, то для проведення проби їх потрібно скасовувати.

Також не можна робити такий тест при вже наявності шкірного висипу. Тоді допоможуть лабораторні методи.

А який найсучасніший метод діагностики алергії?

Самий великий і точний метод на сьогодні – це ALEX-2, так званий алергологічний паспорт пацієнта. Він унікальний тим, що дозволяє визначити чутливість відразу до 295 алергенів. Він набагато доступніше, ніж інші тести, якщо порахувати окрему діагностику кожного одного алергену. І досить простий: береться кров з вени або навіть пальця. Цей тест дає лікарю докладний результат, визначаючи все перехресні алергени. Значить, рекомендації з лікування будуть максимально точними.

Але вже ж є антигістамінні препарати. Так вони лікують або тільки усувають симптоми?

Взагалі на сьогодні алергію лікують трьома способами:

Рекомендують уникати алергенів взагалі, але в умовах сучасного життя це практично неможливо. Тобто можна відмовитися від деяких продуктів, домашніх тварин, але не виходити на вулицю по півроку або не їздити у відпустку – нереально. Усувають симптоми: призначають краплі, інгалятори, ті ж антигістамінні таблетки, промивання носа. Але це лише тимчасовий ефект. Проблема в тому, що таке лікування не зупиняє обважнення симптомів. Тобто навіть при прийомі антигістамінних засобів алергія все-таки може перейти в бронхіальну астму. Також буде з'являтися алергія на нові подразники. І найсучасніший і надійний метод лікування – це алерген-специфічна імунотерапія (АСІТ).

Чим так добра АСІТ, чи підходить вона дітям або тільки дорослим?

АСІТ полягає в тому, що за допомогою ін'єкцій або спрея під язик організм поступово привчають не реагувати на алергени. На сьогодні це найефективніший метод як лікування, так і профілактики алергії. Проводиться лікування строго за призначенням лікаря і під його контролем. Підходить така терапія і дорослим, і дітям. "Вау-ефект" ви отримаєте через рік лікування, але перші результати видно вже через півроку терапії.

Висновок: щоб позбутися від алергії назавжди і не допустити розвитку такої реакції в майбутньому, важливо починати якомога раніше. ALEX-2 допоможе визначити всіх агентів, а АСІТ – перемогти алергію. Особливо рекомендована АСІТ для лікування маленьких дітей, лікування спреєм можна починати з 3-х років. А ін'єкції – з 5-ти. Так ви закриєте питання з алергією малюка в дитинстві і захистите свою дитину від розвитку бронхіальної астми в майбутньому. Ну а людям з реакцією на отруту комах проводити АСІТ обов'язково, щоб уникнути анафілактичного шоку. Це надшвидкісна алергічна реакція, яка може привести до смерті.

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