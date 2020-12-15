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Проект "ВеСело" проводит голосование за лучшее село в Украине

Сегодня, 16:57

Проект "ВеСело" предлагает выбрать лучшее село

Проект "ВеСело" проводит голосование среди читателей за лучшее село в Украине, которому достанется титул "Село-2020" от сайта depo.ua.

Напомним, проект "ВеСело" — это поиск необычных и вдохновляющих мест, где жизнь сельской глубинки поразит любого украинца своей современностью.

ВеСело
ВеСело
Фото: пресс-служба

В первый сезон 2020 года вошло шесть эпизодов, представляющих Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Винницкую, Черкасскую, Херсонскую и Днепропетровскую области.

Каждое село, которое принимает участие в голосовании, запомнилось туристическими маршрутами, нестандартным бизнесом и мощным образцовым хозяйством.

Проголосовать можно здесь.

Ранее мы рассказывали, где в Украине можно встретить Новый год.

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