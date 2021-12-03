Завершаем пятницу как 44-летний Орландо Блум в новой съемке для глянца – фото

Голливудский актер предстал в эффектных образах, который покорили миллионы женских сердец

Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire

Орландо Блум стал героем новой съемки американского издания Esquaire. 44-летний актер принял участие в рекламном проекте журнала и бренда BOSS.

Голливудская звезда предстал в жизнерадостных, уточненных и обезоруживающих образах. Так, Блум чинил автомобиль, ел яблоки, отдыхал возле бассейна и играл с собакой в одном лишь халате.

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Также Орландо дал интервью изданию, в котором рассказал, почему любит роли-хамелеоны, на сколько серьезно относиться к своему ремеслу, и, конечно, о личной жизни.

Сама съемка призвана прорекламировать очки бренда BOSS, лицом которого является актер.

Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire

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Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire

Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire

Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire

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Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire 1 /5

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