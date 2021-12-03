Завершаем пятницу как 44-летний Орландо Блум в новой съемке для глянца – фото

Голливудский актер предстал в эффектных образах, который покорили миллионы женских сердец
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум стал героем новой съемки американского издания Esquaire. 44-летний актер принял участие в рекламном проекте журнала и бренда BOSS.
Голливудская звезда предстал в жизнерадостных, уточненных и обезоруживающих образах. Так, Блум чинил автомобиль, ел яблоки, отдыхал возле бассейна и играл с собакой в одном лишь халате.
Также Орландо дал интервью изданию, в котором рассказал, почему любит роли-хамелеоны, на сколько серьезно относиться к своему ремеслу, и, конечно, о личной жизни.
Сама съемка призвана прорекламировать очки бренда BOSS, лицом которого является актер.
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire
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Юлия Ткачук
Руководитель проекта "Life" Сегодня
Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua. Больше статей автора