Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон ⚽ Шахтер - Львов: онлайн 💡 Нововведения декабря 💸 Тысяча Зеленского

Праздники в Европе

Шляпы на Новый год

Питание зимой

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Завершаем пятницу как 44-летний Орландо Блум в новой съемке для глянца – фото

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
3 декабря, 17:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Голливудский актер предстал в эффектных образах, который покорили миллионы женских сердец
Орландо Блум в съемке Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire

Орландо Блум стал героем новой съемки американского издания Esquaire. 44-летний актер принял участие в рекламном проекте журнала и бренда BOSS.

Голливудская звезда предстал в жизнерадостных, уточненных и обезоруживающих образах. Так, Блум чинил автомобиль, ел яблоки, отдыхал возле бассейна и играл с собакой в одном лишь халате.

Реклама

Также Орландо дал интервью изданию, в котором рассказал, почему любит роли-хамелеоны, на сколько серьезно относиться к своему ремеслу, и, конечно, о личной жизни.

Сама съемка призвана прорекламировать очки бренда BOSS, лицом которого является актер.

Орландо Блум в съемке Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire

Реклама

Орландо Блум в съемке Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire

Орландо Блум в съемке Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire

Орландо Блум в съемке Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire

Реклама

Орландо Блум в съемке Esquire | Фото: Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire | Фото: Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire | Фото: Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire | Фото: Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire | Фото: Esquire
Орландо Блум в съемке Esquire / Фото: Esquire
1/5

Читайте также: Кэти Перри и Орландо Блум купили шикарный особняк по соседству с Меган Маркл и принцем Гарри (фото)

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Праздничный календарь декабря
Оригинальные идеи подарков
Загляни под елку!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Happy New Year
А вы уже нарядили елку?
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Книжная полка
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
29 ноября - 5 декабря
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять