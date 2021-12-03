Завершуємо п'ятницю як 44-річний Орландо Блум у новій зйомці для глянцю (фото)

Голлівудський актор з'явився в ефектних образах, які підкорили мільйони жіночих сердець
Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум став героєм нової зйомки американського видання Esquaire. 44-річний актор взяв участь у рекламному проекті журналу та бренду BOSS.
Голлівудська зірка постала в життєрадісних, витончених та приголомшливих образах. Так, Блум лагодив автомобіль, їв яблука, відпочивав біля басейну та грав із собакою в одному лише халаті.
Також Орландо дав інтерв'ю виданню, в якому розповів, чому любить ролі-хамелеони, наскільки серйозно ставитися до свого ремесла і, звичайно, про особисте життя.
Сама зйомка має прорекламувати окуляри бренду BOSS, обличчям якого є актор.
Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire
Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire
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Юлія Ткачук
Керівник проєкту "Life" Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора