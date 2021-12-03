Завершуємо п'ятницю як 44-річний Орландо Блум у новій зйомці для глянцю (фото)

Голлівудський актор з'явився в ефектних образах, які підкорили мільйони жіночих сердець

Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire

Орландо Блум став героєм нової зйомки американського видання Esquaire. 44-річний актор взяв участь у рекламному проекті журналу та бренду BOSS.

Голлівудська зірка постала в життєрадісних, витончених та приголомшливих образах. Так, Блум лагодив автомобіль, їв яблука, відпочивав біля басейну та грав із собакою в одному лише халаті.

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Також Орландо дав інтерв'ю виданню, в якому розповів, чому любить ролі-хамелеони, наскільки серйозно ставитися до свого ремесла і, звичайно, про особисте життя.

Сама зйомка має прорекламувати окуляри бренду BOSS, обличчям якого є актор.

Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire

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Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire

Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire

Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire

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Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire Орландо Блум у зйомці Esquire / Фото: Esquire 1 /5

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