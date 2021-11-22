Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Годовщина Евромайдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💡 Большое обновление сетей

Black Friday 2021

Стиль Кейт Миддлтон

Крутые фото на смартфон

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Chanel выпустили рождественскую коллекцию, посвященную культовому аромату

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
22 ноября, 20:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Знаменитый бренд представил особый сюрприз для истинных ценителей классики
Рождественская коллекция макияжа Chanel
Рождественская коллекция макияжа Chanel / Фото: Коллаж: Сегодня

Наконец-то Chanel №5 больше не будет ассоциироваться исключительно с парфюмом, ведь модный Дом выпустил рождественскую коллекция макияжа Chanel Holiday Makeup Collection 2021, которая носит такое же имя. Такому подарку под елку будет рада любая модница, и сейчас самое время позаботиться о новогодних сюрпризах для родных, благодаря скидкам на Черную пятницу 2021.

Вдохновил создателей Chanel Holiday Makeup Collection 2021 на рождественскую новинку именно легендарный аромат Chanel N°5.

Реклама

Теперь носить N°5 означает также носить макияж.

– утверждают творцы креативной студии макияжа Chanel.

Chanel Holiday Makeup Collection 2021
Chanel Holiday Makeup Collection 2021 / Фото: vogue.ua

В лимитированный рождественский выпуск косметики Chanel N°5 вошли: палитра теней для век с тиснением в виде любимого номера Мадемуазель и флакона №5, 5 эксклюзивных оттенков помады Rouge Allure, 37 цветов лака для ногтей Le Vernis, многофункциональный увлажняющий бальзам с эффектом сияния, флюид-хайлайтер для лица и декольте, стойкие жидкие тени для век в двух оттенках.

Реклама

Палитра Les 4 Ombres N°5 Limited-Edition Multi-Effect Quadra Eyeshadow насчитывает 4 оттенка пудровых теней для век: атласный янтарный, жемчужно-белый с золотым перламутровым мерцанием, блестящий белый, матовый насыщенный черный. Таким образом, всего из четырех оттенков можно создать макияж на любой случай жизни: от деловой встречи утром – до дерзкого вечернего.

Палитра теней Les 4 Ombres N°5 Limited-Edition Multi-Effect Quadra Eyeshadow
Палитра теней Les 4 Ombres N°5 Limited-Edition Multi-Effect Quadra Eyeshadow / Фото: vogue.ua

Помада Rouge Allure представлена в 5 оттенках (147 Emblématique: глубокий сияющий красный; 157 Légendaire: коричнево-гранатовый; 176 Indépendante: огненно-красный; 99 Pirate: красный с холодным подтоном; 191 Rouge Brûlant: интенсивный и теплый). Сам только дизайн колпачка уже заслуживает громких аплодисментов.

Реклама

Помады Rouge Allure, Chanel в 5 оттенках | Фото: vogue.ua
Помады Rouge Allure, Chanel в 5 оттенках / Фото: vogue.ua
Помады Rouge Allure, Chanel в 5 оттенках | Фото: vogue.ua
Помады Rouge Allure, Chanel в 5 оттенках / Фото: vogue.ua
Помады Rouge Allure, Chanel в 5 оттенках | Фото: vogue.ua
Помады Rouge Allure, Chanel в 5 оттенках / Фото: vogue.ua
Помады Rouge Allure, Chanel в 5 оттенках | Фото: vogue.ua
Помады Rouge Allure, Chanel в 5 оттенках / Фото: vogue.ua
Помады Rouge Allure, Chanel в 5 оттенках | Фото: vogue.ua
Помады Rouge Allure, Chanel в 5 оттенках / Фото: vogue.ua
1/5

Ультра-стойкий лак для ногтей Le Vernis вышел в оттенке 913 – Rouge Intemporel. А дополнит его и предаст глянцевый блеск финишное покрытие.

Лак для ногтей Chanel
Лак для ногтей Chanel / Фото: vogue.ua

Для любительниц сдержанной изысканности тоже есть сюрприз – многофункциональный увлажняющий бальзам Baume Essentiel золотисто-бежевого цвета, создающий эффект мерцания, мягко скульптурирующий и придающий сияние.

Увлажняющий бальзам Baume Essentiel, Chanel
Увлажняющий бальзам Baume Essentiel, Chanel / Фото: vogue.ua

Плюс еще одно новое средство в коллекции – флюид-хайлайтер Fluide Enlumineur, доступный в лимитированном оттенке Or Ivoire, придающий чертам лица легкое сияние.

Флюид-хайлайтер Fluide Enlumineur, Chanel
Флюид-хайлайтер Fluide Enlumineur, Chanel / Фото: vogue.ua

Также специально для коллекции N°5 Chanel было создано два эксклюзивных оттенка стойких жидких теней для век Ombre Premiere Laque Glitter № 17 – Or Noir и № 27 – Or Ambré. Каждый из них обладает текстурой второй кожи, обеспечивая стойкий и интенсивный макияж.

Стойкие жидкие тени для век Ombre Premiere Laque Glitter
Стойкие жидкие тени для век Ombre Premiere Laque Glitter / Фото: vogue.ua

Адвент-календарь Chanel №5

И то, чего ждет каждая модница – адвент-календарь! Специально к Рождеству выходит адвент-календарь Chanel, оформленный, естественно, форме флакона Chanel №5 и состоящий из 27 ячеек, в которых вас ждут уникальные аксессуары, миниатюры средств и памятные артефакты, связанные с историей легендарного аромата.

Адвент-календарь Chanel
Адвент-календарь Chanel / Фото: vogue.ua

Через 100 лет после появления духов №5 Дом создал новую их версию – №5 Eau de Parfum, флакон которых создан из переработанного стекла, что никак не повлияло на его внешнюю чистоту и сверкающий вид. А картонная коробка – из биоразлагаемой бумажной массы.

Композицию аромата создавал штатный парфюмер Дома Оливье Польж, ставший преемником своего отца, Жака Польжа, на этой должности.

Легендарные духи Chanel №5
Легендарные духи Chanel №5 / Фото: vogue.ua

Читайте также:

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
No Smoking
Эффективные способы
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Реюнион года
Поттериана возвращается! Ждешь премьеру?
Когда и где смотреть
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Лайфхак недели
Как сделать фото на 1000 лайков
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
22 - 28 ноября
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять