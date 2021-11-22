Chanel выпустили рождественскую коллекцию, посвященную культовому аромату

Знаменитый бренд представил особый сюрприз для истинных ценителей классики

Рождественская коллекция макияжа Chanel / Фото: Коллаж: Сегодня

Наконец-то Chanel №5 больше не будет ассоциироваться исключительно с парфюмом, ведь модный Дом выпустил рождественскую коллекция макияжа Chanel Holiday Makeup Collection 2021, которая носит такое же имя. Такому подарку под елку будет рада любая модница, и сейчас самое время позаботиться о новогодних сюрпризах для родных, благодаря скидкам на Черную пятницу 2021.

Вдохновил создателей Chanel Holiday Makeup Collection 2021 на рождественскую новинку именно легендарный аромат Chanel N°5.

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Теперь носить N°5 означает также носить макияж.

– утверждают творцы креативной студии макияжа Chanel.

Chanel Holiday Makeup Collection 2021 / Фото: vogue.ua

В лимитированный рождественский выпуск косметики Chanel N°5 вошли: палитра теней для век с тиснением в виде любимого номера Мадемуазель и флакона №5, 5 эксклюзивных оттенков помады Rouge Allure, 37 цветов лака для ногтей Le Vernis, многофункциональный увлажняющий бальзам с эффектом сияния, флюид-хайлайтер для лица и декольте, стойкие жидкие тени для век в двух оттенках.

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Палитра Les 4 Ombres N°5 Limited-Edition Multi-Effect Quadra Eyeshadow насчитывает 4 оттенка пудровых теней для век: атласный янтарный, жемчужно-белый с золотым перламутровым мерцанием, блестящий белый, матовый насыщенный черный. Таким образом, всего из четырех оттенков можно создать макияж на любой случай жизни: от деловой встречи утром – до дерзкого вечернего.

Палитра теней Les 4 Ombres N°5 Limited-Edition Multi-Effect Quadra Eyeshadow / Фото: vogue.ua

Помада Rouge Allure представлена в 5 оттенках (147 Emblématique: глубокий сияющий красный; 157 Légendaire: коричнево-гранатовый; 176 Indépendante: огненно-красный; 99 Pirate: красный с холодным подтоном; 191 Rouge Brûlant: интенсивный и теплый). Сам только дизайн колпачка уже заслуживает громких аплодисментов.

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Помады Rouge Allure, Chanel в 5 оттенках / Фото: vogue.ua Помады Rouge Allure, Chanel в 5 оттенках / Фото: vogue.ua Помады Rouge Allure, Chanel в 5 оттенках / Фото: vogue.ua Помады Rouge Allure, Chanel в 5 оттенках / Фото: vogue.ua Помады Rouge Allure, Chanel в 5 оттенках / Фото: vogue.ua 1 /5

Ультра-стойкий лак для ногтей Le Vernis вышел в оттенке 913 – Rouge Intemporel. А дополнит его и предаст глянцевый блеск финишное покрытие.

Лак для ногтей Chanel / Фото: vogue.ua

Для любительниц сдержанной изысканности тоже есть сюрприз – многофункциональный увлажняющий бальзам Baume Essentiel золотисто-бежевого цвета, создающий эффект мерцания, мягко скульптурирующий и придающий сияние.

Увлажняющий бальзам Baume Essentiel, Chanel / Фото: vogue.ua

Плюс еще одно новое средство в коллекции – флюид-хайлайтер Fluide Enlumineur, доступный в лимитированном оттенке Or Ivoire, придающий чертам лица легкое сияние.

Флюид-хайлайтер Fluide Enlumineur, Chanel / Фото: vogue.ua

Также специально для коллекции N°5 Chanel было создано два эксклюзивных оттенка стойких жидких теней для век Ombre Premiere Laque Glitter № 17 – Or Noir и № 27 – Or Ambré. Каждый из них обладает текстурой второй кожи, обеспечивая стойкий и интенсивный макияж.

Стойкие жидкие тени для век Ombre Premiere Laque Glitter / Фото: vogue.ua

Адвент-календарь Chanel №5

И то, чего ждет каждая модница – адвент-календарь! Специально к Рождеству выходит адвент-календарь Chanel, оформленный, естественно, форме флакона Chanel №5 и состоящий из 27 ячеек, в которых вас ждут уникальные аксессуары, миниатюры средств и памятные артефакты, связанные с историей легендарного аромата.

Адвент-календарь Chanel / Фото: vogue.ua

Через 100 лет после появления духов №5 Дом создал новую их версию – №5 Eau de Parfum, флакон которых создан из переработанного стекла, что никак не повлияло на его внешнюю чистоту и сверкающий вид. А картонная коробка – из биоразлагаемой бумажной массы.

Композицию аромата создавал штатный парфюмер Дома Оливье Польж, ставший преемником своего отца, Жака Польжа, на этой должности.

Легендарные духи Chanel №5 / Фото: vogue.ua

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