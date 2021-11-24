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Усього за 90 доларів: Dior випускає святковий набір косметики

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
24 листопада, 10:55
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До різдвяного боксу увійшли 4 бестселери бренду Dior
Святкова колекція DIOR у продажу з 1 грудня
Святкова колекція DIOR у продажу з 1 грудня / Фото: dior.com

Dior представив свій святковий набір The Icons, який по кишені практично всім. Також свою різдвяну колекцію випустив Chanel .

Різдвяний бокс Dior складається із чотирьох основних продуктів Дому. І якщо ви шукаєте ідеальний подарунок для справжніх естетів, тоді набір The Icons потрапить у ціль.

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Святковий набір Dior
Святковий набір Dior / Фото: dior.com

Набір Dior можна купити з 1 грудня
Набір Dior можна купити з 1 грудня / Фото: dior.com

Головне місце в лінійці займають 2 аромати: флакон об'ємом 5 мл J’adore Eau de Parfum та флакон об'ємом 5 мл Miss Dior Blooming Bouquet Eau de Toilette. Перший випускається у символічній пляшці амфори та відрізняється квітково-фруктовими нотами з есенцією олії іланг-ілангу. Останній може похвалитися квітковим ароматом з нотами півонії, дамаської троянди, калабрійського бергамоту та білого мускусу.

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Miss Dior Blooming Bouquet Eau de Toilette
Miss Dior Blooming Bouquet Eau de Toilette / Фото: dior.com

J’adore Eau de Parfum
J’adore Eau de Parfum / Фото: dior.com

Помада Rouge Dior Lipstick відтінку "999" має червоний сатиновий колір та забезпечує догляд за губами і захоплюючий вигляд. Завершує набір удосконалена сироватка La Micro-Huile de Rose об'ємом 10 мл, яка являє собою мікронутритивний відновлюючий продукт, призначений для обличчя і декольте.

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Rouge Dior Lipstick
Rouge Dior Lipstick / Фото: dior.com

La Micro-Huile de Rose
La Micro-Huile de Rose / Фото: dior.com

Подарунковий набір Dior 30 Montaigne The Icons коштує 99 доларів (2600 грн) і буде доступний до замовлення в Мережі з 1 грудня.

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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