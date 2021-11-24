Усього за 90 доларів: Dior випускає святковий набір косметики

Dior представив свій святковий набір The Icons, який по кишені практично всім. Також свою різдвяну колекцію випустив Chanel .
Різдвяний бокс Dior складається із чотирьох основних продуктів Дому. І якщо ви шукаєте ідеальний подарунок для справжніх естетів, тоді набір The Icons потрапить у ціль.
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Головне місце в лінійці займають 2 аромати: флакон об'ємом 5 мл J’adore Eau de Parfum та флакон об'ємом 5 мл Miss Dior Blooming Bouquet Eau de Toilette. Перший випускається у символічній пляшці амфори та відрізняється квітково-фруктовими нотами з есенцією олії іланг-ілангу. Останній може похвалитися квітковим ароматом з нотами півонії, дамаської троянди, калабрійського бергамоту та білого мускусу.
Помада Rouge Dior Lipstick відтінку "999" має червоний сатиновий колір та забезпечує догляд за губами і захоплюючий вигляд. Завершує набір удосконалена сироватка La Micro-Huile de Rose об'ємом 10 мл, яка являє собою мікронутритивний відновлюючий продукт, призначений для обличчя і декольте.
Подарунковий набір Dior 30 Montaigne The Icons коштує 99 доларів (2600 грн) і буде доступний до замовлення в Мережі з 1 грудня.
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