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Зачем ты это сделала: кто создает стиль Ольге Бузовой и почему все так плохо

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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31 января, 15:58
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Звезда, как и многие другие представители шоу-бизнеса, пала жертвой любви к гламуру. Смог ли новый стилист в команде артистки изменить имидж
Стиль Ольги Бузовой
Стиль Ольги Бузовой / Фото: instagram.com/buzova86, Коллаж: Сегодня

До недавнего времени мы думали, что Ольга Бузова сама выбирает себе наряды и не пользуется услугами профессионалов. Каким же было наше удивление, когда узнали, что у поп-звезды российской сцены есть стилист. Особенно ошеломляет факт, что Ольге не раз вручали разные модные премии, среди которых "Fashion-артист года", "Икона стиля" и "Девушка Cosmo".

Глядя на образы артистки, невольно складывается впечатление, что костюмы она покупает не у люксовых брендов, а на Aliexpress: дешево, безвкусно и со множеством всех этих пайеток, стразиков и искусственного меха.

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Ольга Бузова
Ольга Бузова / Фото: instagram.com/buzova86

Интересно, что за стиль Оли отвечает стилист Никита Карстен. Его со звездой познакомил близкий друг и пиарщик Бузовой Антон Бо. Над образом новой примадонны Никита работает только год, но, похоже, что похвастаться ему пока нечем. Увольнять его пока не собираются, хотя парень и не справляется со своими обязанности.

Ольга Бузова со своим стилистом Никитой Карстеном
Ольга Бузова со своим стилистом Никитой Карстеном / Фото: instagram.com/buzova86

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Согласитесь, любить или не любить творчество Бузовой да и ее саму можно, но при правильном подходе, планомерной работе, из нее можно действительно сделать фэшн-икону достойную уровня Ким Кардашьян или Зендеи. Сейчас же стиль Оли можно охарактеризовать, как шальная императрица в леопарде и ботфортах.

Ольга Бузова
Ольга Бузова / Фото: instagram.com/buzova86

Сам Никита в своем Instagram наоборот, хвастается модными, по его убеждению, образами знаменитости.

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Когда впервые одеваешь кого-то, естественно, сильно волнуешься. Потому что помимо профессиональных качеств, очень важно быть на "одном вайбе", и с первых минут стало понятно, что мы точно совпали, – прокомментировал стилист сотрудничество со звездой.

Карстен рассказал, как видит стиль Оли:

Яркой! Ярчайшим неоновым пятном в российском шоу-бизнесе. Бузову можно любить, Бузову можно не любить, но игнорировать её – нельзя.

Ольга Бузова
Ольга Бузова / Фото: instagram.com/buzova86

Созданной любить и дарить любовь! Именно поэтому одним из самых основных цветов для образов был выбран красный: нежный или страстный.

Ольга Бузова
Ольга Бузова / Фото: instagram.com/buzova86

Чистота и простота души Оли отразилась в многочисленных белоснежных образах – здесь были и летящий фатин, и воздушные перья, и мерцающие блестки…

Ольга Бузова
Ольга Бузова / Фото: instagram.com/buzova86

Она была леди! Классику я не убирал никогда – образы в стиле Chanel тоже были: брюки с высокой посадкой, рубашка мужского кроя, подтяжки, нити жемчуга, маленькое чёрное платье, лодочки, а где-то даже…противоречащий огромный бант.

Ольга Бузова
Ольга Бузова / Фото: instagram.com/buzova86

Конечно, взвались всю вину на стилиста проще простого. Но, стоит учитывать и тот факт, что сама Бузова решает, что наденет, а что нет из предложенных вариантов. Нам же остается рассматривать выходы Ольги на разных мероприятиях и соглашаться с мнением, что они хотя бы запоминающиеся.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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