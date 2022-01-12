Смотрим и вдохновляемся: 10 стильных образов именинницы Златы Огневич

36-летняя знаменитость не просто обалденно выглядит, но и стильно одевается. Каждый ее выход или новая фотосессия – это порция вдохновения

Злате Огневич 36 лет: вспоминаем лучшие образы певицы / Фото: Коллаж: Сегодня

12 января свой день рождения празднует Злата Огневич, которая сейчас в одиночку путешествует по Африке. Украинской певице и главной героине проекта "Холостячка-2" исполнилось 36 лет, хоть в это и сложно поверить.

Знаменитая украинка за годы творчества уже успела феерически поучаствовать в "Евровидении", выиграть в шоу "Маска", разбить десятки мужских сердец в "Холостячке", но пока так и не встретила свою любовь. Чего мы искренне ей желаем!

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Помимо невероятного голоса и шикарных внешних данных, Злата Огневич еще обладает потрясающим вкусом и чувством стиля. Не устаем вдохновляться и брать на заметку ее самые шикарные выходы. Предлагаем и вам насладиться лучшими образами знаменитости.

ТОП-10 самых стильных луков Злыты Огневич

Напомним, что Злата Огневич встретила Новый год в компании участника Холостячки-2.