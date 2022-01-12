Дивимося та надихаємося: 10 стильних образів іменинниці Злати Огнєвіч

36-річна знаменитість не просто чарівно виглядає, а й стильно одягається. Кожен її вихід чи нова фотосесія – це порція натхнення

Златі Огневич 36 років: згадуємо найкращі образи співачки / Фото: Колаж: Сьогодні

12 січня свій день народження святкує Злата Огнєвіч, яка зараз сама подорожує Африкою. Українській співачці та головній героїні проєкту "Холостячка-2" виповнилося 36 років, хоч у це й важко повірити.

Знаменита українка за роки творчості вже встигла феєрично взяти участь у "Євробачення", виграти у шоу "Маска", розбити десятки чоловічих сердець у "Холостячці", але поки що так і не зустріла свою любов. Чого ми щиро їй бажаємо!

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Крім неймовірного голосу та шикарних зовнішніх даних, Злата Огнєвіч ще має приголомшливий смак і почуття стилю. Не втомлюємося надихатися і брати на замітку її найшикарніші виходи. Пропонуємо і вам насолодитися найкращими образами знаменитості.

ТОП-10 найстильніших луків Злити Огнєвіч

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч зустріла Новий рік у компанії учасника Холостячки-2 .