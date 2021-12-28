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Фото дня: Ким Кардашьян в Balenciaga и у Деда Мороза на руках

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
28 декабря, 11:36
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Королева стиля не изменяет любимому бренду Balenciaga ни на красных дорожках, ни на домашних вечеринках
В чем Ким Кардашьян встретила католическое Рождество
В чем Ким Кардашьян встретила католическое Рождество / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока все искали новогоднее синее платье Balenciaga, как у Ким Кардашьян, икона стиля снова сразила наповал праздничным луком в полюбившемся бренде. Рождественский наряд повторяет ту же выгодную форму, что и предыдущие платья звезды этой марки.

На днях Ким Кардашьян в Instagram показала рождественскую открытку, которая немного встревожила поклонников. Дело в том, что на ней Ким снялась только со своей матерью Крис Дженнер, сестрой Хлоей и детьми. Поклонники забеспокоились: где же остальные члены семьи и какая черная кошка между ними пробежала.

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Похоже, эти переживания вполне обоснованы, потому что на новых рождественских снимках звездный клан появился в том же неполном составе. Но от негативных мыслей отвлекает невероятный лук Ким Кардашьян. Знаменитость снова выбрала выгодно подчеркивающий ее фигуру силуэтный наряд Balenciaga.

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Ранее знаменитость уже появлялась в похожей одежде марки. После нескольких таких ее выходов на красные дорожки, знаменитости из постсоветских стран больше не ломали себе головы вопросами: чем удивить публику?

Кстати, из украинских звезд активно вдохновляются стилем Ким Кардашьян телеведущая Леся Никитюк и певица Настя Каменских.

Также вам будет интересно: 10 самых обсуждаемых платьев года, которые выбирали звезды

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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