Фото дня: Ким Кардашьян в Balenciaga и у Деда Мороза на руках

Королева стиля не изменяет любимому бренду Balenciaga ни на красных дорожках, ни на домашних вечеринках

В чем Ким Кардашьян встретила католическое Рождество / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока все искали новогоднее синее платье Balenciaga, как у Ким Кардашьян, икона стиля снова сразила наповал праздничным луком в полюбившемся бренде. Рождественский наряд повторяет ту же выгодную форму, что и предыдущие платья звезды этой марки.

На днях Ким Кардашьян в Instagram показала рождественскую открытку, которая немного встревожила поклонников. Дело в том, что на ней Ким снялась только со своей матерью Крис Дженнер, сестрой Хлоей и детьми. Поклонники забеспокоились: где же остальные члены семьи и какая черная кошка между ними пробежала.

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Похоже, эти переживания вполне обоснованы, потому что на новых рождественских снимках звездный клан появился в том же неполном составе. Но от негативных мыслей отвлекает невероятный лук Ким Кардашьян. Знаменитость снова выбрала выгодно подчеркивающий ее фигуру силуэтный наряд Balenciaga.

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Ранее знаменитость уже появлялась в похожей одежде марки. После нескольких таких ее выходов на красные дорожки, знаменитости из постсоветских стран больше не ломали себе головы вопросами: чем удивить публику?

Кстати, из украинских звезд активно вдохновляются стилем Ким Кардашьян телеведущая Леся Никитюк и певица Настя Каменских.

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