Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО

Отпуск на Новый год

Гид по подаркам

Список Обамы

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Шика-блеска дай: Карди Би надела корсет, сшитый из кроссовок Balenciaga, и колье за 11 млн. грн

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
24 декабря, 11:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Когда нам кажется, что рэперша больше ничем нас не удивит, — нам просто кажется
Карди Би надела корсет, пошитый из кроссовок Balenciaga
Карди Би надела корсет, пошитый из кроссовок Balenciaga / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый креативный директор Playboy в истории журнала Карди Би снова удивила публику. На этот раз под прицел папарацци попал яркий топ и 1-киллограммовое колье звезды, рассказал Page Six.

Сложно остановиться, когда ты полна идей. Так и у Карди Би, которая обожает эпатировать публику. Ее безразмерная коллекция корсетов пополнилась еще одной милой вещичкой. Новый топ певицы сшит из частей кроссовок Balenciaga.

Реклама

На 30-й день рождения мужа, рэпера Offset, Карди пришла в удивительном топе. Корсет создала Сьерра Бойд, дизайнер апсайкл-бренда Frisk Me Good.

Мечты действительно сбываются

— написала она в своем Instagram.

Марка именно тем и прославилась, что шьет свои наряды из частей кроссовок. Для Карди она выбрала Balenciaga, один из ее любимых брендов.

Реклама

Образ певицы создавал стилист Коллин Картер. Он дополнил его большим колье в виде кролика Playboy, усыпанного бриллиантами. Ювелир Эллиот Эллианте рассказал, что украшение весит почти 1 кг. Для его создания использовали 750 грамм 14-каратного белого золота и сотни бриллиантов общим весом 160 карат.

Карди Би надела корсет, пошитый из кроссовок Balenciaga
Карди Би надела корсет, пошитый из кроссовок Balenciaga / Фото: instagram.com/friskmegood/

Цена такой роскоши — $ 400 000 (10 896 148 млн. грн).

Реклама

Карди Би в колье за 11 млн. грн
Карди Би в колье за 11 млн. грн / Фото: instagram.com/friskmegood/

Также смотрите елочные игрушки Balenciaga за 17 тыс. грн.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Новогодние лайфхаки
Выбирай “осознанные” подарки
Открыть мешок
Pantone по-украински
Наши в теме
Wishlist
Что подарить на Новый год и Рождество
Найти классную идею
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Лучшие фотозоны столицы
Хочу обновить Instgram
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Лайфхак недели
Как украсить блюда к новогоднему столу
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Самый дорогой спецтопик
Ищешь подарки на Новый год
Дороже VS Дешевле
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 декабря
Читать гороскоп
Гид beauty-подарков
Удиви своих близких
Выбрать подарок
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять