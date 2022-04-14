Звезды сериала "Эмили в Париже" появились в самых модных цветах весны

Актрисы Лили Коллинз и Эшли Парк выбрали самые модные наряды сезона весна-лето 2022. Голливудские звезды показали самый яркий пример совместного выхода

Голливудские звезды знают, как эффектно появится перед папарацци / Фото: Коллаж: Сегодня

Главные героини сериала "Эмили в Париже" посетили фестиваль Paley Fest в Лос-Анджелесе. Актрисы Лили Коллинз и Эшли Парк прибыли в театр Dolby, где вместе позировали на фотоколле в ярких образах.

Лили Коллинз надела костюм Prabal Gurung из коллекции весна-лето 2022 ярко-голубого оттенка. Блейзер и мини-юбку голливудская звезда дополнила нюдовым боди и туфлями аналогичного оттенка, а также украшениями Cartier.

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Лили Коллинз в голубом костюме Prabal Gurung SS 2022 / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Эшли Парк для своего выхода выбрала желтый костюм в сетку в стиле своей экранной героини Минди Чен. Укороченный топ и юбку с бахромой длины миди актриса выбрала из коллекции Herve Leger весна-лето 2022.

Дополнила образ девушка босоножками бронзового оттенка и серьгами.

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Эшли Парк в Herve Leger SS 2022 / Фото: Инстаграм

Вместе девушки позировали фотографам, создав парных выход в цветах флага Украины и таким образом привлекли внимание к войне, развязанной Россией.

Лили Коллинз и Эшли Парк в самых модных нарядах сезона весна-лето 2022 / Фото: Getty Images

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