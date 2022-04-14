Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Меми про росіян

Історія Гімну України

Догляд за волоссям

Скандал із Тищенком

Українці у Польщі

Зеленська про чоловіка
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Зірки серіалу "Емілі в Парижі" з'явилися у наймодніших кольорах весни

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 12:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Актриси Лілі Коллінз та Ешлі Парк обрали наймодніші вбрання сезону весна-літо 2022. Голлівудські зірки показали найяскравіший приклад спільного виходу
Голлівудські зірки знають, як ефектно з'явиться перед папарацці
Голлівудські зірки знають, як ефектно з'явиться перед папарацці / Фото: Колаж: Сьогодні

Головні героїні серіалу "Емілі у Парижі" відвідали фестиваль Paley Fest у Лос-Анджелесі. Актриси Лілі Коллінз та Ешлі Парк прибули до театру Dolby, де разом позували на фотоколлі у яскравих образах.

Лілі Коллінз одягла костюм Prabal Gurung із колекції весна-літо 2022 яскраво-блакитного відтінку. Блейзер та міні-спідницю голлівудська зірка доповнила нюдовим боді та туфлями аналогічного відтінку, а також прикрасами Cartier.

Реклама

Лілі Коллінз у блакитному костюмі Prabal Gurung SS 2022
Лілі Коллінз у блакитному костюмі Prabal Gurung SS 2022 / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Ешлі Парк для свого виходу обрала жовтий костюм у сітку у стилі своєї екранної героїні Мінді Чен. Укорочений топ та спідницю з бахромою довжини міді актриса вибрала з колекції Herve Leger весна-літо 2022 року.

Доповнила образ дівчина босоніжками бронзового відтінку та сережками.

Реклама

Ешлі Парк у Herve Leger SS 2022
Ешлі Парк у Herve Leger SS 2022 / Фото: Инстаграм

Водночас дівчата позували фотографам, створивши парний вихід у кольорах прапора України і таким чином привернули увагу до війни, розв'язаної Росією.

Лілі Коллінз та Ешлі Парк у наймодніших нарядах сезону весна-літо 2022
Лілі Коллінз та Ешлі Парк у наймодніших нарядах сезону весна-літо 2022 / Фото: Getty Images

Реклама

Дивіться героїні "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз та Ешлі Парк знялися у шикарній фотосесії.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Коли краще покинути свій будинок
Поради експертів
Варто знати
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Повинен знати кожен
Історія порятунку
Читати
Мода та війна
Андре Тан запустив sustainable-бренд одягу
Дивитись!
Безкоштовно
Медична допомога
Контакти
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Пророцтво
Питання дня
Коли помре Путін
Дізнатись!
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти