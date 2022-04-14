Зірки серіалу "Емілі в Парижі" з'явилися у наймодніших кольорах весни

Актриси Лілі Коллінз та Ешлі Парк обрали наймодніші вбрання сезону весна-літо 2022. Голлівудські зірки показали найяскравіший приклад спільного виходу

Голлівудські зірки знають, як ефектно з'явиться перед папарацці / Фото: Колаж: Сьогодні

Головні героїні серіалу "Емілі у Парижі" відвідали фестиваль Paley Fest у Лос-Анджелесі. Актриси Лілі Коллінз та Ешлі Парк прибули до театру Dolby, де разом позували на фотоколлі у яскравих образах.

Лілі Коллінз одягла костюм Prabal Gurung із колекції весна-літо 2022 яскраво-блакитного відтінку. Блейзер та міні-спідницю голлівудська зірка доповнила нюдовим боді та туфлями аналогічного відтінку, а також прикрасами Cartier.

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Лілі Коллінз у блакитному костюмі Prabal Gurung SS 2022 / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Ешлі Парк для свого виходу обрала жовтий костюм у сітку у стилі своєї екранної героїні Мінді Чен. Укорочений топ та спідницю з бахромою довжини міді актриса вибрала з колекції Herve Leger весна-літо 2022 року.

Доповнила образ дівчина босоніжками бронзового відтінку та сережками.

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Ешлі Парк у Herve Leger SS 2022 / Фото: Инстаграм

Водночас дівчата позували фотографам, створивши парний вихід у кольорах прапора України і таким чином привернули увагу до війни, розв'язаної Росією.

Лілі Коллінз та Ешлі Парк у наймодніших нарядах сезону весна-літо 2022 / Фото: Getty Images

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Дивіться героїні "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз та Ешлі Парк знялися у шикарній фотосесії.