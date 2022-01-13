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Низкая посадка, принты и стиль 90-х: самые популярные модели джинсов в 2022

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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13 января, 10:16
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Эксперты советуют покупать расслабленные удобные модели. Вне всяких сомнений, в них мы будем ходить весь год
Трендовые модели джинсов в 2022 году
Трендовые модели джинсов в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

2022-й год вернул нам моду на животные принты, и мы уже рассказали, как стильно носить леопард. Также снова на первых позициях некоторые модели джинсов, которые мы хорошо помним и знаем.

Какие джинсы носить в 2022 году, чтобы идти в ногу со временем — рассказываем. Главная миссия незаменимого денима — быть комфортным. На этом принципе и будет построен новый уличный стиль.

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Можете спрятать подальше скины, оны вам еще долго не понадобятся. А вот джинсы-трубы стоит прикупить.

ТОП-5 самых популярных джинсов в 2022

Широкий деним

Знакомые нам с прошлых сезонов Wide Leg — широкие длинные джинсы с высокой посадкой. Они, безусловно, стали настоящим хитом прошлого года и не теряют свою популярность по сей день, но немного в видоизмененной версии. В 2022 будем носить широкие плотные джинсы без потертостей в синем цвете.

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Джинсы с низкой посадкой

Просто, здравствуй. Просто, как дела. Что тут еще сказать? Низкая посадка — самый неожиданный камбек 2022 — будет нам мозолить глаза на всех витринах магазинов. Но стилисты пока не советуют слишком оголять нижнюю часть живота, как это было в 2000-х, и выбирать прямые, а не зауженные модели.

Темные джинсы

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Темный деним придуман для того, чтобы создавать с ним даже классические строгие, но не скучные образы. И в 2022 мы снова никуда без него, но концепция сохраняется — выбираем прямые модели.

Джинсы с принтами

Эксперты в мире моды говорят, что уже весной 2022 мы заметим, как растет популярность этих моделей. Деним с принтами позволит разнообразить свой гардероб, разбавить скучные повседневные образы.

Привет из 90-х

Расслабленные модели джинсов в стиле 90-х снова спешат в ваш шкаф. Поройтесь на чердаке, может, найдете мамины. А если ваша семья не так бережлива, тогда не волнуйтесь, скоро в магазинах будет из чего выбрать. Прямые от бедра с высокой посадкой джинсы подчеркнут плюсы вашей фигуры.

Напомним, Ким Кардашьян в сексуальном боди показала самые трендовые джинсы 2022 года

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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