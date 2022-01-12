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Как носить леопардовый принт зимой: 6 способ выглядеть стильно, а не смешно

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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12 января, 11:00
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Анималистическая расцветка снова возвращается в моду, что одновременно и хорошо, и опасно. Давайте разберемся, что с чем носить
Как носить леопардовый принт зимой 2022
Как носить леопардовый принт зимой 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Год Тигра 2022 вернул в моду анималистические расцветки. Так Balenciaga выпустили тигровую капсулу, а модные эксперты сулят грандиозный камбэк леопардового принта, который, к сожалению, мало кто умеет правильно носить.

Леопардовый принт — дело тонкое, с ним переборщить очень легко. Далеко не все вещи в такой расцветке, даже люксовых брендов, стоит надевать на себя. Некоторые фактуры, ткани, детали выглядят слишком навязчиво и утяжеляют, а то и вовсе опошляют образ. Не надо так.

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Все мы помним смешные подборки фотографий девушек в леопардовых нарядах, которые хотели выглядеть стильно, а получилось, как получилось. Давайте разберемся, как носить леопард, чтобы оставаться на высоте. Для начала запомните главное правило, как не стоит одеваться в леопардовый принт — забудьте о монохромных животных луках. В подобном виде, в лучшем случае, вы будете похожи на городскую сумасшедшую.

Как не стоит носить леопардовый принт 2022
Как не стоит носить леопардовый принт 2022 / Фото: Pinterest

6 способов носить леопардовый принт стильно

Леопардовое пальто

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Когда говорим о пальто и другой верхней леопардовой одеждой, то важно помнить: его рифмуем с минималистичными элементами гардероба. Черные и белые брючные костюмы, классические аксессуары и золотые украшения, красные акценты в виде перчаток, клатча или берета помогают добиться нужного эффекта.

Как носить леопардовое пальто зимой 2022
Как носить леопардовое пальто зимой 2022 / Фото: vogue.ua

Леопардовая сумка

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Черный total look, дополненный кокетливой леопардовой сумкой, разбавит скучный и строгий образ и будет выигрышно смотреться в холодное время года и при любой погоде.

Леопардовый шарф

Легкий шелковый, почти небрежно спрятанный под белую или кожаную рубашку, или большой шерстяной в угрюмую погоду со светлым или темным образом — всегда да. Главное условие гармоничности леопарда в вашем образе — чтобы он акцентировал на себе внимание, приглушая все остальное, а не ставал частью безумного парада цветов.


Леопардовая обувь

Леопардовая обувь тоже бывает очень красивой, но не со всеми сочетаниями. Главное правило сохраняется — не доводите свой образ до абсурда разными оттенками и принтами, если хотите внедрить в него леопард. Лучше всего он будет сочетаться с черным, белым, бежевым, коричневым, бордовым и даже красным.

Как носить леопардовую обувь зимой 2022
Как носить леопардовую обувь зимой 2022 / Фото: открытые источники


Леопардовая шапка

Почему бы и нет! Образ из коричневой или черной эко-шубы, брюк из эко-кожи и темных сапог станет интереснее с таким ярким акцентом.

Стильный способ носить леопардовый берет зимой 2022
Стильный способ носить леопардовый берет зимой 2022 / Фото: ruslanbaginskiy.ua


Леопардовая юбка

Улицы города станут ярче, когда по ним пройдетесь вы. Атласная леопардовая юбка + массивный свитер + высокие казаки или берцы = икона стиля. Также интересно будет выглядеть шифоновое платье ниже колена в леопардовом принте в сочетании с черными плотными колготками и вязанным коричневым кардиганом.

Как носить леопардовую юбку зимой 2022
Как носить леопардовую юбку зимой 2022 / Фото: Pinterest

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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