Названы лучшие дизайнеры Украины

В Украине определили самых лучших дизайнеров года – победителей премии Best Fashion Awards

/ Фото: instagram/ukrainianfashionweek_official

Сегодня вечером в "Украинском доме" состоялась 12-я церемония награждения украинской профессиональной премии Best Fashion Awards. Впервые премию провели в 2010 году. За 11 лет существования событие стало главной площадкой страны, где объективно определяют лидеров fashion-индустрии Украины.

В этом году победителей и их достижения оценивали 25 экспертов – известные модные журналисты, критики, байеры и лидеры мнений.

Победители Best Fashion Awards — 2021:

Discovery of the Year (Открытие года) — bettter.us

The Support of Emerging Designers (Поддержка начинающих дизайнеров) — Litkovskaya

The Best Accessories Designer (Лучший дизайнер аксессуаров) — Guzema jewelery

Saving Traditions of Artisanal Craft (Бренд, который продолжает локальные традиции ручного мастерства) — Gunia Project

Sustainable Fashion (supported by DHL Express) (Устойчивая мода) — Ksenia Schnaider

Social Responsibility Award (Награда за социальную ответственность) — Frolov

Специальная номинация от Cruelty-free Fashion (від UAnimals) — House Martin

Breakthrough of the Year (Прорыв года) — Ruslan Baginskiy

The Best Fashion Innovation (Лучший модный новатор) — Finch

The Best Menswear Designer (Лучший дизайнер мужской одежды) — Anton Schnaider

The Best Womenswear Designer (Лучший дизайнер женской одежды) — The Coat by Silchenko