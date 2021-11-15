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Названі найкращі дизайнери України

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
15 листопада, 22:04
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В Україні визначили найкращих дизайнерів року – переможців премії Best Fashion Awards
/ Фото: instagram/ukrainianfashionweek_official

Сьогодні ввечері в "Українському домі" відбулася 12-та церемонія нагородження української професійної премії Best Fashion Awards. Вперше премію провели у 2010 році. За 11 років існування подія стала головним майданчиком країни, де об’єктивно визначають лідерів fashion-індустрії України.

Цього року переможців та їх досягнення оцінювали 25 експертів – відомі модні журналісти, критики, баєри та лідери думок.

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Переможці Best Fashion Awards – 2021:

Discovery of the Year (Відкриття року) – bettter.us

The Support of Emerging Designers (Підтримка дизайнерів-початківців) — Litkovskaya

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The Best Accessories Designer (Кращий дизайнер аксесуарів) – Guzema jewelery

Saving Traditions of Artisanal Craft (Бренд, який продовжує локальні традиції ручної майстерності) – Gunia Project

Sustainable Fashion (supported by DHL Express) (Стійка мода) – Ksenia Schnaider

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Social Responsibility Award (Нагорода за соціальну відповідальність) – Frolov

Спеціальна номінація від Cruelty-free Fashion (від UAnimals) – House Martin

Breakthrough of the Year (Прорив року) – Ruslan Baginskiy

The Best Fashion Innovation (Кращий модний новатор) – Finch

The Best Menswear Designer (Кращий дизайнер чоловічого одягу) – Anton Schnaider

The Best Womenswear Designer (Кращий дизайнер жіночого одягу) – The Coat by Silchenko

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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