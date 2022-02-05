Пальто-трансформеры и необычные костюмы в коллекции MALVA FLOREA, вдохновленной работами Захи Хадид

Во второй день Ukrainian Fashion Week свою коллекцию сезона осень-зима 2022/2023 представила дизайнер Мальва Вербицкая. Рассказываем подробности
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua, Коллаж: Сегодня
Эта коллекция сезона осень-зима 2022/2023 стала вызовом для Мальвы Вербицкой. Она черпала вдохновение из работ Захи Хадид, расположенных среди песчаных дюн Дубаев.
Дизайнер ставила перед собой задачу: разрушить стереотипные и банальные формы, перенести архитектурные решения Захи на ткани для сотворения новой, более сложной в дизайнерском плане одежды.
В коллекции MALVA FLOREA использована насыщенная палитра цветов: преобладают охра, сапфир, темно-оранжевый, молочный и черный, которые разбавляют элементы с оттенком состаренного золота.
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Стоит отметить уникальный авторский принт, который был создан под влиянием красоты облаков, парящих над творениями Захи Хадид.
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Все вещи, которые были показаны на подиуме Ukrainian Fashion Week, полностью сделаны вручную, их дизайн и фактуры повторяют архитектурные рапорты дубайских зданий, а силуэты передают сложные геометрические формы и деления.
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
В коллекцию вошли: oversize тренчи, пальто-трансформеры сложных форм, асимметричные брюки, незаменимые элементы гардероба – топы, а также юбки и платья необычных силуэтов.
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
Одними из самых интересных в коллекции можно назвать брючные костюмы, сшитые из шелка и шерсти; льна и плащевки; шифона и крепа; коттона и трикотажа.
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
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Юлия Ткачук
Team Lead Life Сегодня
Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua. Больше статей автора