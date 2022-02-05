Пальто-трансформеры и необычные костюмы в коллекции MALVA FLOREA, вдохновленной работами Захи Хадид

Во второй день Ukrainian Fashion Week свою коллекцию сезона осень-зима 2022/2023 представила дизайнер Мальва Вербицкая. Рассказываем подробности

MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua, Коллаж: Сегодня

Эта коллекция сезона осень-зима 2022/2023 стала вызовом для Мальвы Вербицкой. Она черпала вдохновение из работ Захи Хадид, расположенных среди песчаных дюн Дубаев.

Дизайнер ставила перед собой задачу: разрушить стереотипные и банальные формы, перенести архитектурные решения Захи на ткани для сотворения новой, более сложной в дизайнерском плане одежды.

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В коллекции MALVA FLOREA использована насыщенная палитра цветов: преобладают охра, сапфир, темно-оранжевый, молочный и черный, которые разбавляют элементы с оттенком состаренного золота.

MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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Стоит отметить уникальный авторский принт, который был создан под влиянием красоты облаков, парящих над творениями Захи Хадид.

MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Все вещи, которые были показаны на подиуме Ukrainian Fashion Week, полностью сделаны вручную, их дизайн и фактуры повторяют архитектурные рапорты дубайских зданий, а силуэты передают сложные геометрические формы и деления.

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MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

В коллекцию вошли: oversize тренчи, пальто-трансформеры сложных форм, асимметричные брюки, незаменимые элементы гардероба – топы, а также юбки и платья необычных силуэтов.

MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Одними из самых интересных в коллекции можно назвать брючные костюмы, сшитые из шелка и шерсти; льна и плащевки; шифона и крепа; коттона и трикотажа.

MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua 1 /17

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