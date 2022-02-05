Пальто-трансформери та незвичайні костюми в колекції MALVA FLOREA, натхненної роботами Захи Хадід

У другий день Ukrainian Fashion Week свою колекцію сезону осінь-зима 2022/2023 представила дизайнерка Мальва Вербицька. Розповідаємо подробиці

MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua, Колаж: Сьогодні

Ця колекція сезону осінь-зима 2022/2023 стала викликом для Мальви Вербицької. Вона черпала натхнення із робіт Захи Хадід, розташованих серед піщаних дюн Дубаїв.

Дизайнер ставила перед собою завдання: зруйнувати стереотипні та банальні форми, перенести архітектурні рішення Захи на тканині для створення нового, складнішого в дизайнерському плані одягу.

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У колекції MALVA FLOREA використано насичену палітру кольорів: переважають охра, сапфір, темно-оранжевий, молочний та чорний, які розбавляють елементи з відтінком зістареного золота.

MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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Варто відзначити унікальний авторський принт, створений під впливом краси хмар, що ширяють над творами Захи Хадід.

MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Всі речі, які були показані на подіумі Ukrainian Fashion Week , повністю зроблені вручну, їх дизайн та фактури повторюють архітектурні рапорти дубайських будівель, а силуети передають складні геометричні форми та поділки.

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MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

У колекцію увійшли: oversize тренчі, пальто-трансформери складних форм, асиметричні штани, незамінні елементи гардеробу – топи, спідниці та сукні незвичайних силуетів.

MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Одними з найцікавіших у колекції можна назвати брючні костюми, пошиті з шовку та вовни; льону та плащівки; шифону та крепу; котону та трикотажу.

MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua MALVA FLOREA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua 1 /17

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